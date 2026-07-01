German Football League Bundesliga: భారతదేశంలో ఫుట్బాల్ క్రీడకు విశేషం ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఫిపా ప్రపంచకప్ 2026 హక్కులను పొందిన జీ మీడియా మరింత దూసుకెళ్తుంది. దేశంలో ఫుట్బాల్ను బలోపేతం చేసిన జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ భారతదేశంలో ప్రసిద్ధ జర్మన్ బుండెస్లిగా లీగ్ ప్రసార హక్కులను కైవసం చేసుకుంది. భారతదేశంలో జర్మన్ బుండెస్లిగా లీగ్కు సంబంధించిన మ్యాచ్లు, ప్రత్యేక బ్రాడ్కాస్ట్, డిజిటల్ హక్కులను ఐదేళ్ల పాటు జీ మీడియా దక్కించుకుంది.
జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ భారతదేశంలో జర్మన్ ఫుట్బాల్ లీగ్ - బుండెస్లిగా ప్రత్యేక బ్రాడ్కాస్ట్, డిజిటల్ హక్కులను ఐదేళ్ల కాలానికి సొంతం చేసుకుంది. ప్రపంచంలో అత్యంత పోటీతత్వంతో కూడిన.. విస్తృత ప్రేక్షకాదరణ పొందిన ఫుట్బాల్ లీగ్లలో ఒకటైన బుండెస్లిగాను భారతదేశ ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేస్తోంది. లక్షలాది ఫుట్బాల్ అభిమానులకు చేరువ చేయడంతో దేశంలో ఫుట్బాల్కు అమిత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలనే జీ మీడియా ఆశయంలో ఇది మరొక మైలురాయిగా నిలిచింది.
2026-27 సీజన్ నుండి ప్రారంభమయ్యే బుండెస్లిగా మ్యాచ్లు జీ మీడియా కంపెనీ డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ 'జీ 5', 'యునైట్8 స్పోర్ట్స్' టీవీ ఛానెళ్లలో మాత్రమే ప్రత్యేకంగా ప్రసారం కానున్నాయి. భారతదేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులు ప్రత్యక్ష మ్యాచ్లు, హైలైట్స్, ఇతర ప్రత్యేక కార్యక్రమాల సమగ్ర కంటెంట్ను జీ మీడియాలో పొందవచ్చు. ఫిఫాతో కుదుర్చుకున్న వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం తర్వాత బుండెస్లిగాతో జరిగిన ఒప్పందం అంతర్జాతీయ క్రీడలలో జీ మీడియా ఉనికిని మరింత బలపరుస్తుంది. బుండెస్లిగా హక్కుల దక్కించుకోవడంతో జీ 5 చందాదారులకు ప్రీమియం గ్లోబల్ స్పోర్టింగ్ కంటెంట్తోపాటు యూరప్ ప్రముఖ ఫుట్బాల్ లీగ్ను వీక్షించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది.
Z' has secured the exclusive broadcast and digital rights for the German Bundesliga in India for the next five years.
Starting from the 2026-27 season, fans can enjoy live Bundesliga action, highlights and exclusive programming on Zee 5 and Unite8 Sports channels.
ఈ భాగస్వామ్యం గురించి జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్, యునైట్8 స్పోర్ట్స్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ భవేష్ జనావ్లేకర్ స్పందించారు. 'బుండెస్లిగా అనేది ప్రపంచంలోని అత్యంత ఉత్సాహభరితమైన ఫుట్బాల్ లీగ్లలో ఒకటి. ఇది ప్రపంచ స్థాయి క్లబ్లు, యువ ప్రతిభను ప్రోత్సహించడంలో ప్రసిద్ధి చెందింది' అని భవేశ్ తెలిపారు. ఈ భాగస్వామ్యంతో ప్రేక్షకులు హ్యారీ కేన్, జమాల్ ముసియాలా, మైఖేల్ ఒలిసే, జాషువా కిమ్మిచ్ వంటి ప్రపంచ ఫుట్బాల్లోని అగ్రశ్రేణి తారలను వీక్షించే అవకాశం లభిస్తుందని వెల్లడించారు. భారతదేశంలో ఫుట్బాల్ వృద్ధికి తోడ్పడటానికి జీ మీడియా కట్టుబడి ఉందని పునరుద్ఘాటించారు. బుండెస్లిగాతో కలిసి దేశవ్యాప్తంగా యువ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుల కోసం 'జీ' x బుండెస్లిగా ఫుట్బాల్ వీక్'ను కూడా ప్రారంభించబోతున్నట్లు అని భవేష్ జనావ్లేకర్ ప్రకటించారు.
జీ మీడియాతో భాగస్వామ్యంపై బుండెస్లిగా మీడియా చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ పీర్ నౌబర్ట్ స్పందించారు. 'చాలా ఏళ్లుగా భారతదేశంలో మేం పెట్టుబడులు పెడుతున్నాం. భారతదేశం మాకు ఒక మార్కెట్ మాత్రమే కాదు. మేము ఇక్కడి ఫుట్బాల్, భాగస్వామ్యాలు, ప్రజలపై స్థిరంగా పెట్టుబడి పెట్టాం. జీ మీడియాతో ఈ భాగస్వామ్యం గొప్పగా ఉండనుంది. వారి అద్భుతమైన రీచ్, మల్టీప్లాట్ఫారమ్ సామర్థ్యాలు బుండెస్లిగా లీగ్ను భారతదేశంలోని మిలియన్ల మంది అభిమానులకు మరింత చేరువ చేస్తాయి' అని నౌబర్ట్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
దేశంలో ఫుట్బాల్ అభివృద్ధికి జీ మీడియా సంకల్పం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. జీ5 ఫుట్బాల్ సంబంధిత సబ్స్క్రిప్షన్ ఆదాయంలో 15 శాతాన్ని దేశంలో ఫుట్బాల్ క్రీడ అభివృద్ధికి.. యువ ప్రతిభను వెలికితీయడానికి విరాళంగా ఇవ్వనున్నట్లు జీ మీడియా గతంలోనే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. దీనిద్వారా ప్రతి జీ 5 ఫుట్బాల్ సబ్స్క్రైబర్ భారతదేశంలో ఫుట్బాల్ భవిష్యత్తును నిర్మించడంలో భాగం కానున్నాడు. నాలుగు సీజన్లలో భారతదేశంలో బుండెస్లిగా అభిమానుల సంఖ్య 50 శాతం పైగా పెరిగింది. ఇది భారతీయ ప్రేక్షకులలో ఫుట్బాల్కు పెరుగుతున్న ఆదరణను చెబుతోంది.