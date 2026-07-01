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జీ మీడియాకు ప్రఖ్యాత ఫుట్‌బాల్‌ లీగ్‌ హక్కులు.. భారత్‌లో బుండెస్లిగా లీగ్ ప్రత్యేక ప్రసారాలు

Zee Media Secures Exclusive Rights For German Bundesliga In India: ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ ప్రసార హక్కులు పొందిన జీ మీడియా అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌ మ్యాచ్‌ల ప్రసారాలన్నీ పొందుతోంది. మరో ప్రతిష్టాత్మక ఫుట్‌బాల్‌ టోర్నీ ప్రసార హక్కులు జీ మీడియా సొంతం చేసుకుంది. అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన జర్మన్‌ లీగ్‌ ప్రసారాలు జీ మీడియాలో ప్రసారం కానున్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 01, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:56 PM IST
జీ మీడియాకు ప్రఖ్యాత ఫుట్‌బాల్‌ లీగ్‌ హక్కులు.. భారత్‌లో బుండెస్లిగా లీగ్ ప్రత్యేక ప్రసారాలు
Image Credit: Zee Media German Bundesliga In India (Zee Media X)Source: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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జీ మీడియాకు ప్రఖ్యాత ఫుట్‌బాల్‌ లీగ్‌ హక్కులు.. భారత్‌లో బుండెస్లిగా లీగ్ ప్రత్యేక ప్రసారాలు
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