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Zee Media: క్యూ1లో జీ మీడియా దూకుడు.. రూ.190.85 కోట్ల ఆదాయం.. ఏఐ, డిజిటల్ వ్యూహాలపై భారీ ప్రణాళిక

Zee Media Strong Performance In Q1 CEO Raktim Das: భారత మీడియా దిగ్గజం జీ మీడియా త్రైమాసిక ఫలితాల్లో దూకుడు కనబర్చింది. క్యూ1 ఫలితాల్లో అదరగొట్టిన జీ మీడియా తదుపరి భవిష్యత్‌ లక్ష్యాలు ఏమిటో నిర్ధిష్టంగా తెలుస్తున్నాయి. ఈ ఉత్సాహంతో జీ మీడియా తదుపరి లక్ష్యాలను జీ బిజినెస్ మేనేజింగ్ ఎడిటర్ అనిల్ సింఘ్వీ వెల్లడించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 18, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:45 PM IST
Zee Media: క్యూ1లో జీ మీడియా దూకుడు.. రూ.190.85 కోట్ల ఆదాయం.. ఏఐ, డిజిటల్ వ్యూహాలపై భారీ ప్రణాళిక
Image Credit: Zee Media Quarterly Results

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Zee Media: క్యూ1లో జీ మీడియా దూకుడు.. రూ.190.85 కోట్ల ఆదాయం.. ఏఐ, డిజిటల్ వ్యూహాలపై భారీ ప్రణాళిక
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