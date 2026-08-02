Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /Zee Shareholders: కీలక ప్రతిపాదనలకు జీ షేర్‌హోల్డర్స్‌ ఆమోదం.. అవేమిటో తెలుసా?

Zee Shareholders: కీలక ప్రతిపాదనలకు 'జీ' షేర్‌హోల్డర్స్‌ ఆమోదం.. అవేమిటో తెలుసా?

Zee Shareholders Approve Truly Yours Employee Stock Option Scheme: కంటెంట్, టెక్నాలజీ దిగ్గజం జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ కీలక ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపింది. అసాధారణ సర్వసభ్య సమావేశంలో (ఈజీఎం) పలు కీలక ప్రతిపాదనలకు వాటాదారుల నుంచి అవసరమైన మెజారిటీ ఆమోదం పొందింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 02, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:17 PM IST
Zee Shareholders: కీలక ప్రతిపాదనలకు 'జీ' షేర్‌హోల్డర్స్‌ ఆమోదం.. అవేమిటో తెలుసా?
Image Credit: Zee Media Shareholders

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
MLA Virupakshi: ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి అరెస్ట్‌.. 'నారాసుర పాలనలో పరాకాష్టకు అరాచకం' వైఎస్‌ జగన్‌
2
3
4
5