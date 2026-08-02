Zee Truly Yours: కంటెంట్, టెక్నాలజీ దిగ్గజం జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ అసాధారణ సర్వసభ్య సమావేశంలో (ఈజీఎం) పలు కీలక ప్రతిపాదనలకు వాటాదారులు ఆమోద ముద్ర వేశారు. కీలక ప్రతిపాదనలకు అవసరమైన మెజారిటీ ఆమోదం పొందింది. జీ ఎంటర్టైన్మెంట్, కంటెంట్, టెక్నాలజీ సంస్థ కీలక ప్రమోటర్ గ్రూప్ సంస్థకు ప్రాధాన్యం ప్రాతిపదికన పూర్తిగా కన్వర్టిబుల్ వారెంట్లను జారీ చేసే ప్రతిపాదనకు వాటాదారులు మద్దతు తెలిపారు. దీంతోపాటు జీ దాని అనుబంధ సంస్థల ఉద్యోగుల కోసం 'ట్రూలీ యువర్స్' ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ స్కీమ్ (ఈఎస్ఓపీ) అమలుకు కూడా ఆమోదం లభించింది.
రూ.3,143.5 కోట్ల నిధుల సేకరణ
వాటాదారుల ఆమోదం ప్రకారం కంపెనీ ప్రమోటర్ గ్రూప్ సంస్థలకు ప్రాధాన్యత ప్రాతిపదికన వారెంట్కు రూ.126 చొప్పున 24,94,85,563 వారెంట్లను జారీ చేస్తుంది. దీనిద్వారా ప్రమోటర్లు కంపెనీలో రూ.3,143.5 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనున్నారు. ఈ పెట్టుబడి తర్వాత కంపెనీలో మొత్తం ప్రమోటర్ల వాటా 23.79 శాతానికి పెరగనుంది. ట్రూలీ యువర్స్ ఈఎస్ఓపీ పథకం కంపెనీతోపాటు దాని అనుబంధ సంస్థల అర్హులైన ఉద్యోగుల కోసం అమలు చేయనుంది. ఈ స్కీమ్ కింద రూ.1 ఫేస్ వాల్యూ కలిగిన 3,74,22,835 స్టాక్ ఆప్షన్లు కేటాయిస్తారు. ఈ కేటాయింపులు ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విడతల్లో జరుగుతుంది.
కంపెనీ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో ఉద్యోగులను భాగస్వాములను చేయడం, వాటాదారుల దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలతో ఉద్యోగుల వృద్ధిని అనుసంధానించడం ట్రూలీ యువర్స్ ఈఎస్ఓపీ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ సేకరించిన మూలధనం, వాటాదారుల మద్దతు కంపెనీకి ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని అందించడమే కాకుండా కొత్త వ్యాపార అవకాశాలను పెంపొందించుకోవడానికి దోహదం చేస్తుంది. వ్యూహాత్మక వృద్ధి మార్గాలను అన్వేషించడానికి, ప్రసుత వ్యాపార సామర్థ్యాన్ని విస్తరించడానికి ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. నేటి పోటీ ప్రపంచంలో దీర్ఘకాలిక విలువను సృష్టించడం, వ్యాపార కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగేలా చూడటమే కంపెనీ లక్ష్యం.
వాటాదారులు కీలక ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలపడంతో జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ ఛైర్మన్ ఆర్. గోపాలన్ స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా వాటాదారులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 'ఈ ఆమోదం కంపెనీ, దాని యాజమాన్యంపై వాటాదారులకు ఉన్న నమ్మకాన్ని తెలియజేస్తోంది. ప్రమోటర్ల పెట్టుబడి కంపెనీ పునాదిని బలపరుస్తుంది' అని పేర్కొన్నారు. ఆమోదించిన ఈఎస్ఓపీ పథకం ఉద్యోగులలో ఆవిష్కరణలు, బాధ్యతాయుతమైన పనితీరును మరింత పెంచుతుంది. ప్రమోటర్ల పూర్తి మద్దతుతో.. సవాళ్లతో కూడిన పరిస్థితుల్లో కూడా కంపెనీ దీర్ఘకాలంలో మంచి ఫలితాలను సాధించగలదు' అని చైర్మన్ ఆర్ గోపాలన్ ఆకాంక్షించారు.