Nithin Kamath: మార్కెట్ మునిగిపోకముందే మేల్కోండి.. యుద్ధం వస్తే ఇన్వెస్టర్ల గతి ఏంటి? ఇన్వెస్టర్లకు జెరోధా బాస్ వార్నింగ్..!!

How to Protect Portfolio during War: ప్రస్తుతం గ్లోబల్ మార్కెట్లు యుద్ధ మేఘాల నీడలో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు.. ఆకాశాన్నంటుతున్న ముడి చమురు ధరలు ఇన్వెస్టర్లకు కంటి మీద కనుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే నిఫ్టీ 10 శాతం మేర పతనమై.. అనేక మంది పోర్ట్ఫోలియోలు ఎరుపు రంగులోకి మారిపోయాయి. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో నితిన్ కామత్ తన ఎక్స్ వేదికగా ఇన్వెస్టర్లకు ఒక ముఖ్యమైన హెచ్చరికతో కూడిన సలహాను ఇచ్చారు.
99 శాతం మంది చేసే పొరపాటు ఇదే:
చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు ఏదో ఒక రంగం ఉదాహరణకు ఐటీ లేదా ఫార్మా బాగా లాభాలను ఇస్తుందని భావించి, తమ వద్ద ఉన్న డబ్బునంతా అందులోనే పెట్టుబడి పెడతారు. మార్కెట్ అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు ఇది బాగానే ఉన్నా.. పరిస్థితులు మారినప్పుడు ఆ ఒక్క సెక్టార్ పడిపోతే మొత్తం పెట్టుబడి ఆవిరైపోతుంది. 99 శాతం మంది పెట్టుబడిదారులు ఏ ఆస్తి ఏ సమయంలో బాగా పనిచేస్తుందో ఖచ్చితంగా ఊహించలేరు అని నితిన్ కామత్ స్పష్టం చేశారు. అందుకే ఒకే గుర్రం మీద పందెం కాయడం ప్రమాదకరమని ఆయన హెచ్చరించారు.
నిజమైన వైవిధ్యీకరణ అంటే ఏమిటి?
చాలా మంది ఐదు వేర్వేరు కంపెనీల షేర్లు కొంటే డైవర్సిఫికేషన్ అనుకుంటారు. కానీ అది నిజం కాదు. నితిన్ కామత్ ప్రకారం, నిజమైన వైవిధ్యం అంటే మీ పెట్టుబడులను కేవలం స్టాక్ మార్కెట్కే పరిమితం చేయకుండా వివిధ ఆస్తుల మధ్య పంపిణీ చేయడం.
బంగారం : యుద్ధం లేదా ఆర్థిక మాంద్యం వంటి సమయాల్లో షేర్లు పడిపోయినా, బంగారం ధరలు పెరిగి మీ నష్టాన్ని భర్తీ చేస్తాయి.
బాండ్లు : ప్రభుత్వ బాండ్లు స్థిరమైన రాబడినిస్తూ మీ పోర్ట్ఫోలియోకు రక్షణగా నిలుస్తాయి.
విభిన్న రంగాలు: షేర్లలో కూడా కేవలం ఒక్క రంగంపైనే కాకుండా బ్యాంకింగ్, ఆటోమొబైల్, ఐటీ వంటి విభిన్న రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలి.
ఇన్వెస్టర్లు నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం:
నితిన్ కామత్ తన సహోద్యోగి పోర్ట్ఫోలియోను ఉదాహరణగా చూపుతూ.. ఎవరైతే తమ పెట్టుబడులను సమతుల్యంగా పంచుకుంటారో, వారే దీర్ఘకాలంలో మార్కెట్ ఇండెక్స్ కంటే ఎక్కువ లాభాలను ఆర్జిస్తారని చెప్పారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్ అనిశ్చితిగా ఉన్న సమయంలో కొత్త ఇన్వెస్టర్లు తొందరపడి ఒక్క థీమ్ వెంట పడకూడదు.
యుద్ధం వంటి విపత్కర పరిస్థితులు తలెత్తినప్పుడు మార్కెట్ ఏ దిశగా వెళ్తుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. కానీ.. మీ ఆర్థిక పునాది కదలకుండా ఉండాలంటే వైవిధ్యీకరణే ఏకైక మార్గం. అన్నీ ఒకే చోట పెట్టకుండా, తెలివిగా పంపిణీ చేస్తేనే ఈ యుద్ధ భూమిలో ఇన్వెస్టర్లు విజేతలుగా నిలుస్తారని చెబుతున్నారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.