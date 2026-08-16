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ఉసురు తగిలింది..900మందిని జాబ్స్‌ నుంచి జూమ్‌ కాల్‌లో లేపేసిన CEO ఉద్యోగం ఊడింది..!

Indian origin CEO: నాలుగేళ్ల క్రితం జూమ్ కాల్ ద్వారా 900 మంది ఉద్యోగులను తొలగించిన బాస్‌ను ఇప్పుడు కంపెనీ బోర్డు పీకిపడేసింది. భారత సంతతికి చెందిన సీఈఓ విశాల్ గార్గ్ ఇప్పుడు నిరుద్యోగిగా మారారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 16, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:28 AM IST
ఉసురు తగిలింది..900మందిని జాబ్స్‌ నుంచి జూమ్‌ కాల్‌లో లేపేసిన CEO ఉద్యోగం ఊడింది..!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉసురు తగిలింది..900మందిని జాబ్స్‌ నుంచి జూమ్‌ కాల్‌లో లేపేసిన CEO ఉద్యోగం ఊడింది..!
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