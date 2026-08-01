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250 మందికి ఒకే టాయిలెట్, క్యూలో 130 మంది బాలికలు..!!

Nirmal Government School: నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలోని మంజులాపూర్ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత ప్రాథమిక పాఠశాలలో మరుగుదొడ్ల సమస్య తీవ్రంగా ఉంది. ఇందులో 5వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు మొత్తం 250 మంది విద్యార్థులు ఉండగా.. వారందరికీ ఒకే మరుగుదొడ్డి ఉంది. ఇంటర్వెల్ సమయంలో బాలికలు క్యూ కడుతున్నారు. బాలురు కాంపౌండ్ వాల్ దాటి ఆరుబయటకు వెళ్తున్నారు. మన ఊరు -మన బడి కార్యక్రమం కింద టాయిలెట్స్ నిర్మాణం చేపట్టినా.. బిల్లలు రాకపోవడంతో కాంట్రాక్టర్ పనులు మధ్యలోనే వదిలేశాడు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 01, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:03 AM IST
250 మందికి ఒకే టాయిలెట్, క్యూలో 130 మంది బాలికలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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