/250 మందికి ఒకే టాయిలెట్, క్యూలో 130 మంది బాలికలు..!!

ZP High School Manjulapur: ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బలోపేతం చేస్తున్నామని.. డిజిటల్ తరగతులు, అత్యాధునిక వసతులు కల్పిస్తున్నామని ప్రభుత్వం ఎన్నో ప్రకటనలు గుప్పిస్తోంది. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం విద్యార్థుల పరిస్థితి నరకప్రాయంగా మారింది. నిర్మల్ జిల్లాలోని మంజూలాపూర్ లో ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలో వెలుగుచూసిన ఘోరం ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగానూ తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ పాఠశాలలో మొత్తం 250 మందికి పైగా విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. అందులో దాదాపు 130 మందికి పైగా బాలికలే ఉన్నారు. అయితే, ఇంతమంది విద్యార్థినులకు కలిపి ఆ ప్రాంగణంలో ఉన్నది ఒకే ఒక్క టాయిలెట్ ఉంది. ఉదయం పాఠశాల ప్రారంభమైనప్పటి నుండి సాయంత్రం వరకు ఆ ఒక్క బాత్రూమ్ ముందే విద్యార్థినులు క్యూ లైన్లలో నిలబడాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. విరామ సమయాల్లో (Interval Breaks) పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారుతోంది. వందలాది మంది బాలికలు వరుసలో నిల్చోవాల్సి రావడంతో సమయమంతా దానికి సరిపోతోందని, చదువుపై దృష్టి పెట్టలేకపోతున్నామని విద్యార్థినులు వాపోతున్నారు.
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పాఠశాలల్లో పరిశుభ్రత, బాలికల విద్యకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని చెప్తున్నా.. నిర్మల్ బడిలోని పరిస్థితి ఆ మాటలకు పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది. కనీస ప్రాథమిక వసతి అయిన మరుగుదొడ్లు లేకపోవడం వల్ల చాలామంది విద్యార్థినులు పాఠశాలకు రావడానికే వెనకాడుతున్నారని వారి తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా టీనేజ్ వయసులో ఉన్న బాలికలు పడుతున్న నరకం వర్ణనాతీతంగా మారింది.
పాఠశాల యాజమాన్యానికి, సంబంధిత విద్యాశాఖ అధికారులకు పలుమార్లు విన్నవించినా ఫలితం లేకుండా పోయిందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. నిధుల కొరత సాకుతో అధికారులు కాలయాపన చేస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు. ఇప్పటికైనా విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులు మరియు జిల్లా కలెక్టర్ తక్షణమే స్పందించి, పాఠశాలలో అదనపు టాయిలెట్లు నిర్మించి బాలికల సమస్యను తీర్చాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థి సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
మంజూలాపూర్ లోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల నుంచి తీసిన ఈ ఫొటో.. మంచి విద్య కేవలం పుస్తకాలు, ఉపాధ్యాయులు, తరగతి గదులకే పరిమితం కాదని మనకు గుర్తు చేస్తుంది. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించడంలో పాఠశాలల్లో ప్రాథమిక సౌకర్యాలు కూడా అంతే ముఖ్యం. మరగుదొడ్ల వంటి అవసరమైన సౌకర్యాలు కేవలం పరిశుభ్రతకు సంబంధించినవి మాత్రమే కాదు.. అవి ప్రతి విద్యార్థి గౌరవం, ఆరోగ్యం, మెరుగైన అభ్యాస వాతావరణంతో కూడా ముడిపడి ఉంటాయి. అలాంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలు అందుబాటులో లేనంత వరకు నాణ్యమైన విద్య అనే లక్ష్యం నెరవేరదు.
Students at a government school in Telangana's Nirmal are struggling with a severe shortage of sanitation facilities, with nearly 250 students sharing just one usable toilet. Around 130 girl students reportedly wait in long queues every day, prompting parents and locals to demand… pic.twitter.com/m3iSmxkw1N
— IndiaToday (@IndiaToday) July 31, 2026
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.