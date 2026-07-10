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Zultanite Gemstone: వజ్రం కంటే ప్రపంచంలోనే విలువైన రాయి ఇది..దొరికితే 10 తరాలు సెటిల్ అవుతాయి!

Zultanite Gemstone Price: ప్రపంచంలో వజ్రం కంటే విలువైన రాయి మరొకటి ఉందంటే మీరు నమ్ముతారా? అవును నిజమే. ఈ రాయి కేవలం టర్కీలోని పర్వతాల్లో లభించే సుల్తానాత్.. ప్రపంచంలో దొరికే విలువైన రాళ్లు ఓ మాయా రాయి. ఊసరవెల్లిలా రంగులు మార్చడమే దాని ప్రత్యేకత.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 10, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:05 PM IST
Zultanite Gemstone: వజ్రం కంటే ప్రపంచంలోనే విలువైన రాయి ఇది..దొరికితే 10 తరాలు సెటిల్ అవుతాయి!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Zultanite Gemstone: వజ్రం కంటే ప్రపంచంలోనే విలువైన రాయి ఇది..దొరికితే 10 తరాలు సెటిల్ అవుతాయి!
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