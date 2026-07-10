/Zultanite Gemstone: వజ్రం కంటే ప్రపంచంలోనే విలువైన రాయి ఇది..దొరికితే 10 తరాలు సెటిల్ అవుతాయి!

Zultanite Gemstone Price: ఆభరణాల్లో మనం ఎంతో విలువైనది భావించేంది తొలుత బంగారం.. ఆ తర్వాత వజ్రం కూడా బంగారం కంటే ఎంతో విలువైనది. ప్రపంచంలో విలువైనవి వజ్రాలే అని ఎంతోమంది భావిస్తుంటారు. కానీ, వజ్రాల కంటే మరింత విలువైనది భూమి మీద మరొకటి ఉంది. అది కూడా ఓ రాయిని పోలిఉంటుంది. ఈ అద్వితీయమైన రత్నాన్ని సుల్తానాత్ అంటారు. అయితే ఇది సాధారణ రాయి కాదు, ప్రపంచంలో కేవలం ఒకే దేశంలో లభించే ప్రకృతిలోని ఓ అద్భుతమైన మాయా రాయి.
ఈ రాయికి ఓ ప్రత్యేక లక్షణం ఉంది. అదేంటంటే ఈ రాయి ఊసరవెల్లిలా రంగులు మార్చగలదు. అంతే కాకుండా కాంతి పడే క్రమం మారినప్పుడు అది పూర్తిగా రంగు మారిపోతుంది. దీన్ని చూసిన వారు విస్మయానికి లోనవ్వడం తప్పదు.
ఈ అపురూపమైన రాయి కేవలం ఓ ప్రాంతంలోని పర్వతాల్లో మాత్రమే లభిస్తుందట. ఈ రత్నం టర్కీ పర్వతాలలో మాత్రమే దాగి ఉందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఈ రాయి అక్కడ తప్పా మరెక్కడా లేదా మరే ఇతర దేశంలో కనుగొనలేదు. దీంతో అది కేవలం టర్కీలో దొరికే అరుదైన వజ్రంలా భావిస్తున్నారు.
టర్కీ పర్వతాలలోని ఇల్మ్లీ అనే ప్రదేశంలో గనుల తవ్వకం జరుగుతోంది. ఈ ప్రాంతం సముద్ర మట్టానికి వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉండటం వల్ల, అక్కడికి చేరుకోవడం అనేది ఎంతో కష్టమైన పని. ఆ మార్గం పెద్ద పెద్ద రాళ్లతో నిండిపోయి.. కష్టతరంగా మారిన క్రమంలో ఈ అరుదైన రాయిని వెలికితీయడం ఎంతో పెద్ద పని. అందుకే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన రాళ్లలో ఇదొకటిగా పరిగణిస్తారు.
దీని మాయాజాలమే దీని గుర్తింపు..
ఈ రాయి అసలైన ప్రత్యేకత ఊరవెల్లిలా రంగు మార్చడం. శాస్త్రవేత్తలు దీనిని రంగు మార్పు ప్రభావం అని పిలుస్తారు. కానీ సులభంగా చెప్పాలంటే, మీరు దీనిని పగటి వెలుతురులో లేదా సూర్యకాంతిలో చూసినప్పుడు, ఇది చక్కటి కివీ పచ్చ రంగులో కనిపిస్తుంది. కానీ మీరు దాన్ని గదిలోకి తీసుకురాగానే లేదా కొవ్వొత్తి వెలుగులో చూడగానే, దాని రంగు అకస్మాత్తుగా గులాబీ లేదా లేత గోధుమ రంగులోకి మారుతుంది. ఈ మార్పు ఎంత వేగంగా జరుగుతుందంటే, దానిని మొదటిసారి చూసే వ్యక్తి ఎవరైనా దాన్ని మార్చేశారని పొరబడుతారు.
వజ్రం కన్నా పదిరెట్లు అరుదైనది..
రత్న నిపుణులు, శాస్త్రవేత్తలు ఈ రాయి వజ్రం కన్నా కూడా అరుదైనదని చెబుతున్నారు. ఒక స్థూల అంచనా ప్రకారం.. సాధారణ వజ్రాన్ని కనుగొనడం కన్నా దీనిని కనుగొనడం సుమారు పదివేల రెట్లు కష్టం. దీని అర్థం ఏమిటంటే, మీరు మార్కెట్లో వజ్రాలను సులభంగా కనుగొనవచ్చు. కానీ సుల్తానేట్ వజ్రాన్ని అందరూ కొనలేరు. దాని అధిక ధరకు మరో ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే, దానిని గని నుండి వెలికితీసినప్పుడు, కటింగ్, పాలిషింగ్ సమయంలో దానిలో 90% ముక్కలై నాశనమవుతుంది. ఆ భాగంలో కేవలం 10% మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. దాని నుండి ఉంగరం లేదా లాకెట్ తయారు చేయవచ్చు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. ఇది విలువైన వస్తువుగానే కాకుండా వాస్తు, జోతిష్య శాస్త్రాల నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే దీని ప్రస్తావన ఎలాంటి నమ్మకాలను ప్రోత్సహించినట్లు కాదు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
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