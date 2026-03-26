Madurai Murder Case: 21 ఏళ్ల కుర్రాడితో 52 ఏళ్ల మహిళ ప్రేమాయణం.. పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి.. చివరికి..!

Madurai Murder Case: ఆమె వయసు 52 సంవత్సరాలు.. ఆ కుర్రాడి వయసు 21 ఏళ్లు.. ఇద్దరు కలిసి ఒకేచోట పనిచేయడంతో ఇద్దరి మధ్య పరిచయం బాగా పెరిగింది. ఇద్దరు కలిసి సాన్నిహిత్యంగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆ యువకుడిపై ఒత్తిడి తీసుకువచ్చింది. వయసులో తన కంటే చాలా పెద్దది కావడం.. పెళ్లి చేసుకోవాలని ప్రతిసారి అడుగుతుండడంతో పక్కా ప్లాన్తో హత్య చేశాడు. అనంతరం పారిపోగా.. అదృశ్యం కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టగా విచారణలో ఈ సంచలన విషయాలు అన్ని వెలుగులోకి వచ్చాయి. తమిళనాడులోని మధురైలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన పూర్తి వివరాలు ఇలా..
మదురై జిల్లా కూడకోవిల్కు చెందిన శరవణకుమార్ (21), సొట్టతట్టి గ్రామానికి చెందిన సరస్వతి (52) అనే మహిళ అదృశ్యం అయ్యారు. ఫిబ్రవరి 17న ఆమె సోదరుడు నిరైకులతన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన తిరుప్పువనం పోలీసులు.. శరవణకుమార్ను అరెస్ట్ చేసి విచారించగా అసలు విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఫిబ్రవరి 11న సరస్వతి తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి చేయడంతో హత్య చేసినట్లు నిందితుడు ఒప్పుకున్నాడు. హత్య అనంతరం మృతదేహాన్ని సమీపంలోని లోతైన.. నీటి రాతి క్వారీలో పడేసి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. దాదాపు నెల రోజులపాటు నిందితుడి కోసం గాలించి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
శరవణకుమార్, సరస్వతిల మధ్య వివాహేతర సంబంధం ఉందని.. ఇదే వారి మధ్య కలహాలకు దారితీసిందని విచారణలో తేలింది. సంఘటన జరిగిన రోజున శరవణ కుమార్.. సరస్వతిని తన మోటార్ సైకిల్పై ఉలకాని సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతానికి తీసుకువెళ్లాడు. పెళ్లి విషయంపై వారిద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఆ గొడవలో శరవణకుమార్ ఆమెపై దాడి చేయడంతో ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత అతను ఆమె శరీరానికి ఒక రాయి కట్టి.. సమీపంలోని క్వారీలోకి విసిరివేశాడు.
పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి చేయడమే హత్యకు కారణమైందని పోలీసులు తెలిపారు. క్వారీ లోతుగా ఉండటంతో మృతదేహాన్ని వెలికితీయడం కష్టమైందని.. చెన్నై నుంచి ఒక ప్రత్యేక బృందం పిలిపించి మృతదేహాం కోసం గాలిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. హత్యాయుధాన్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకుని.. నేరస్థలాన్ని గుర్తించామన్నారు. లభించిన ఆధారాలు, వాంగ్మూలాల ఆధారంగా ఈ కేసును హత్యగా మార్చారు. ప్రస్తుతం శరవణకుమార్ జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నాడు.