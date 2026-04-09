Ahmedabad dosa case: బయట పిండితో చేసిన దోశలు తిని ఇద్దరు పిల్లలు మృతి.. అమ్మానాన్న పరిస్థితి విషమం.. బయట పెద్ద భయంకర నిజాలు..

dosa batter death mystery: చాంద్ఖెడా ప్రాంతంలోని మారుతి ప్లాజా సొసైటీలో నివసిస్తున్న విమల్ ప్రజాపతి ఒక డెయిరీ నుండి దోసా పిండి కొనుగోలు చేసి ఇంటికి తీసుకువచ్చాడు. ఆ పిండితో చేసిన దోసాలు తిన్న తరువాత కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం ఒక్కసారిగా క్షీణించింది. ముఖ్యంగా మూడు నెలల పసికందు రాహా, నాలుగేళ్ల మిశ్రీ అనే ఇద్దరు చిన్నారులు మరణించడం విషాదకరం.
తల్లిదండ్రులు విమల్ ప్రజాపతి, భావనా ప్రజాపతిని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. వారి ఆరోగ్యం కూడా ప్రమాదకర స్థితిలో ఉండటంతో పోలీసులు అనుమానంతో కేసును నమోదు చేశారు. మొదట ఇది కలుషిత ఆహారం వల్ల జరిగిందని అనుకున్నారు.
అయితే, పోలీసులు సేకరించిన రక్త నమూనాలను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపగా, అందులో అల్యూమినియం ఫాస్ఫేట్ అనే విషపదార్థం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఇది సాధారణంగా పురుగుమందుల్లో ఉపయోగించే ప్రమాదకరమైన రసాయనం. ఈ విషయం బయటపడటంతో కేసు కొత్త మలుపు తిరిగింది.
ఇప్పుడు పోలీసులు ఇది ఆహార విషబాధ మాత్రమే కాకుండా, ఆత్మహత్య లేదా హత్య కేసు కావచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. దోసా పిండిలో నిజంగా సమస్య ఉంటే, అదే పిండిని కొనుగోలు చేసిన ఇతరులకు కూడా సమస్యలు రావాల్సి ఉంది. కానీ అలాంటివి ఎక్కడా నమోదు కాలేదు. దీంతో ఈ ఘటనలో మరేదైనా అనుమానాస్పద అంశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
దీనిపై మరింత స్పష్టత కోసం పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజ్లను పరిశీలిస్తున్నారు. విమల్ పిండి తీసుకున్న తర్వాత నేరుగా ఇంటికి వెళ్లాడా లేదా మధ్యలో ఎక్కడైనా ఆగాడా అనే విషయాన్ని నిమిషానికోసారి ట్రాక్ చేస్తున్నారు. డెయిరీ నుండి ఇంటి వరకు ఉన్న మార్గంలోని అన్ని కెమెరాలను చెక్ చేస్తున్నారు.
ఈ కేసు ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత అసలు నిజం ఏమిటి అన్నది తెలుసుకోవడానికి పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటన వెనుక అసలు కారణం బయటపడే వరకు అనుమానాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి