SBI Bank Robbery: ఇంట్లో ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు, బంగారం ఉంటే ఎక్కడ దొంగలు పడి దోచుకెళ్తారో అనే భయంతో.. వాటిని బ్యాంకుల్లో భద్రపరుస్తుంటాం.. మరి ఆ బ్యాంకులో కూడా దొంగలు పడి దోచుకెళ్తే పరిస్థితి ఏంటి..? సేమ్ అలాంటి ఘటనే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో జరిగింది. అందరూ చూస్తుండగానే పట్టపగలే ఏకంగా బ్యాంక్ మొత్తాన్ని దోచుకెళ్లారు దొంగలు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 17, 2025, 03:37 PM IST

Sbi branch looted in karnataka: కర్ణాటక రాష్ట్రంలో దొంగల ముఠా బీభత్సం సృష్టించింది. విజయపుర జిల్లా చడచన్‌ పట్టణంలోని SBI (స్టేట్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా) బ్యాంక్‌ బ్రాంచ్‌లో పట్టపగలే దొంగలు.. సినిమా రేంజ్‌లో దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. 

ఆర్మీ బట్టలు వేసుకొని, మాస్కులు పెట్టుకున్న ఓ ఐదుగురు దొంగలు చేతిలో గన్స్, పదునైన ఆయుధాలతో.. విజయపుర ఎస్‌బీఐ బ్యాంకులోకి ప్రవేశించారు. అనంతరం డోర్స్ అన్ని పెట్టేసి.. బ్యాంక్ బ్రాంచ్ మేనేజర్‌తో సహా క్యాషియర్, ఇతర సిబ్బందిని తాళ్లతో బంధించారు. అరిచిన, కదిలిన చంపేస్తామని గన్‌తో భయపెట్టారు. ఆ తర్వాత బంగారం, డబ్బు ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకొని మొత్తం దోచుకొని అక్కడి నుండి ఉడాయించారు. బ్యాంకులో ఆ టైమ్‌లో కస్టమర్లు కూడా ఎక్కువగా లేరు. దీంతో వాళ్ల పని ఈజీగా అయిపోయింది. 

మొదట బ్యాంకులోకి వెళ్లగానే అందరి దగ్గర ఫోన్లను లాగేసుకున్నారు దొంగలు. దీంతో పోలీసులకు వెంటనే సమాచారం అందలేదు. మొత్తం 50 కేజీల బంగారం, 8 కోట్ల డబ్బు చోరీ చేసిన దొంగలు.. ఆ తర్వాత బ్యాంక్ నుండి ఎస్కేప్ అయ్యారు. 

ఇక ఈ బ్యాంక్ దోపిడి గురించి తెలుసుకున్న విజయపుర ఎస్పీ లక్ష్మణ్ నింబర్గి.. ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. అప్పటికే బ్యాంక్‌లో తమ డబ్బును, బంగారాన్ని డిపాజిట్ చేసిన కస్టమర్లు.. బ్యాంక్ దగ్గరకు చేరుకోవడంతో అక్కడ అంతా గందరగోళంగా మారింది. బ్యాంక్ మేనేజర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితుల కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.  

