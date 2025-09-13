English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nellore Murder Case: మాట్లాడాలంటూ రూమ్‌కు పిలిచి మరణశాసనం.. బీఫార్మసీ విద్యార్థిని దారుణ హత్య

Nellore Murder: నెల్లూరులో దారుణం జరిగింది. ఓ బీ ఫార్మసీ విద్యార్థిని ఆమె స్నేహితుడే అత్యంత కిరాతంగా హతమార్చాడు. మాట్లాడాలంటూ రూమ్‌కి పిలిచి ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. మైథిలి ప్రేమకు నిరాకరించడంతోనే నిందితుడు హతమార్చి ఉంటాడని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 13, 2025, 05:42 PM IST

Nellore Murder Case: మాట్లాడాలంటూ రూమ్‌కు పిలిచి మరణశాసనం.. బీఫార్మసీ విద్యార్థిని దారుణ హత్య

Nellore Maithili Priya Incident: నెల్లూరులో బీ ఫార్మసీ విద్యార్థిని మైథిలి ప్రియ దారుణ హత్యకి గురైంది. ఆమె స్నేహితుడు నిఖిల్ కత్తితో పొడిచి చంపాడు. మాట్లాడాలని చెప్పి తన గదికి పిలిచి ఈ దారుణం చేశాడు. హత్య తర్వాత నిఖిల్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మైథిలి తన ప్రేమను తిరస్కరించడంతోనే నిఖిల్ ఈ హత్య చేసి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. 

మైథిలి మరణంతో ఆమె కుటుంబం తీవ్ర దుఃఖంలో మునిగిపోయింది. నిందితుడిని కఠినంగా శిక్షించాలని వారు కోరుతున్నారు. నిఖిల్ ఒక్కడే ఈ హత్య చేయలేదని మరికొందరు కూడా సహకరించి ఉంటారని కుటుంబ సభ్యులు అనుమానిస్తున్నారు. పోలీసులపై నమ్మకం ఉందని అందరినీ శిక్షించాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 

మైథిలి తల్లి బాధతో మాట్లాడుతూ నిఖిల్ కాలేజీలో ఆమెను వేధించాడని చెప్పింది. కాలేజీ వారితో చెప్పి ఆ వేధింపులు ఆపించామని తెలిపింది. మైథిలి బెంగళూరులో ఉద్యోగం చేస్తూ పుట్టిన రోజు కోసం ఇంటికి వచ్చిందని ఆమెను పిలిచి హత్య చేశాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. తన కూతురు ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని న్యాయం చేయాలని కోరింది. 

మైథిలి సోదరి సాహితి మాట్లాడుతూ నిఖిల్ తమ అక్క క్లాస్‌మేట్ అని వారిద్దరి మధ్య గొడవలు ఉన్నాయని చెప్పింది. నిఖిల్ పిలిచినప్పుడు మైథిలి వెళ్లిందని ఆ తర్వాత అతను ఫోన్ చేసి తానే చంపానని చెప్పాడని తెలిపింది. ఈ హత్యలో నిఖిల్ ఒక్కడే కాదని మరికొందరి ప్రమేయం ఉందని అందరినీ శిక్షించి తమకు న్యాయం చేయాలని కోరింది.

