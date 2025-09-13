Nellore Maithili Priya Incident: నెల్లూరులో బీ ఫార్మసీ విద్యార్థిని మైథిలి ప్రియ దారుణ హత్యకి గురైంది. ఆమె స్నేహితుడు నిఖిల్ కత్తితో పొడిచి చంపాడు. మాట్లాడాలని చెప్పి తన గదికి పిలిచి ఈ దారుణం చేశాడు. హత్య తర్వాత నిఖిల్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మైథిలి తన ప్రేమను తిరస్కరించడంతోనే నిఖిల్ ఈ హత్య చేసి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు.
మైథిలి మరణంతో ఆమె కుటుంబం తీవ్ర దుఃఖంలో మునిగిపోయింది. నిందితుడిని కఠినంగా శిక్షించాలని వారు కోరుతున్నారు. నిఖిల్ ఒక్కడే ఈ హత్య చేయలేదని మరికొందరు కూడా సహకరించి ఉంటారని కుటుంబ సభ్యులు అనుమానిస్తున్నారు. పోలీసులపై నమ్మకం ఉందని అందరినీ శిక్షించాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
మైథిలి తల్లి బాధతో మాట్లాడుతూ నిఖిల్ కాలేజీలో ఆమెను వేధించాడని చెప్పింది. కాలేజీ వారితో చెప్పి ఆ వేధింపులు ఆపించామని తెలిపింది. మైథిలి బెంగళూరులో ఉద్యోగం చేస్తూ పుట్టిన రోజు కోసం ఇంటికి వచ్చిందని ఆమెను పిలిచి హత్య చేశాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. తన కూతురు ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని న్యాయం చేయాలని కోరింది.
మైథిలి సోదరి సాహితి మాట్లాడుతూ నిఖిల్ తమ అక్క క్లాస్మేట్ అని వారిద్దరి మధ్య గొడవలు ఉన్నాయని చెప్పింది. నిఖిల్ పిలిచినప్పుడు మైథిలి వెళ్లిందని ఆ తర్వాత అతను ఫోన్ చేసి తానే చంపానని చెప్పాడని తెలిపింది. ఈ హత్యలో నిఖిల్ ఒక్కడే కాదని మరికొందరి ప్రమేయం ఉందని అందరినీ శిక్షించి తమకు న్యాయం చేయాలని కోరింది.
