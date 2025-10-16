English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రైమ్
  • Bangalore Murder: వైద్య వృత్తికే కళంకం.. భార్యకు మత్తుమందు ఇచ్చి చంపిన డాక్టర్.. 6 నెలల తర్వాత బయటపడ్డ దారుణం

Bangalore Murder: వైద్య వృత్తికే కళంకం.. భార్యకు మత్తుమందు ఇచ్చి చంపిన డాక్టర్.. 6 నెలల తర్వాత బయటపడ్డ దారుణం

Bangalore Doctor Murder: ఇద్దరూ ఒకటే ఫీల్డ్‌లో ఉన్నారని పెళ్లి చేసిన అమ్మాయి తల్లిదండ్రులకు తీరని కడుపుకోతే మిగిలింది. మహేందర్ రెడ్డి అనే డాక్టర్‌కి... కృతికా రెడ్డితో రీసెంట్‌గా వివాహం జరిగింది. అయితే పెళ్లై ఏడాది తిరగకుండానే భార్యను పొట్టన బెట్టుకున్నాడు ఈ దుర్మార్గుడు. వైద్య వృత్తికే కళంకం తెచ్చిన ఈ అమానవీయ ఘటన.. బెంగళూరులో జరిగింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 16, 2025, 12:05 PM IST

Bangalore Murder: వైద్య వృత్తికే కళంకం.. భార్యకు మత్తుమందు ఇచ్చి చంపిన డాక్టర్.. 6 నెలల తర్వాత బయటపడ్డ దారుణం

Bangalore doctor arrested for wife's murder using anaesthetic drug Propofol: ఇద్దరూ ఒకటే ఫీల్డ్‌లో ఉన్నారని పెళ్లి చేసిన అమ్మాయి తల్లిదండ్రులకు తీరని కడుపుకోతే మిగిలింది. మహేందర్ రెడ్డి అనే డాక్టర్‌కి... కృతికా రెడ్డితో రీసెంట్‌గా వివాహం జరిగింది. అయితే పెళ్లై ఏడాది తిరగకుండానే భార్యను పొట్టన బెట్టుకున్నాడు ఈ దుర్మార్గుడు. వైద్య వృత్తికే కళంకం తెచ్చిన ఈ అమానవీయ ఘటన.. బెంగళూరులో జరిగింది. 

కృతికా రెడ్డి మరియు మహేందర్ రెడ్డి ఇద్దరూ బెంగళూరులోని విక్టోరియా ఆస్పత్రిలో డాక్టర్లుగా పని చేస్తున్నారు. కృతికా చర్మవ్యాధుల నిపుణురాలు. గతేడాది మే 26న వీరిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ జంటను చూసి మురిసిపోయిన తల్లిదండ్రులకు శోకమే మిగిలింది. పెళ్లై ఏడాది తిరగకముందే మహేందర్ తన భార్యను.. ఎవరికి ఏ అనుమానం రాకుండా మత్తుమందు ఇచ్చి చంపేశాడు. 

ఏప్రిల్ 21న స్పృహలో లేని కృతికాను అనారోగ్యం ఏమో అనుకొని.. ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా డాక్టర్లు చనిపోయిందని చెప్పారు. దీంతో షాక్ అయిన కుటుంబం.. కృతికది సహజ మరణమని అనుకుని అంత్యక్రియలు చేసింది. కానీ మారతళ్లి పోలీసులు దీన్ని అసహజ మరణంగా రిజిస్టర్ చేశారు. అలాగే మహేందర్ ఇంట్లో దాచిన ఇంజెక్షన్లు మరియు  కొన్ని వైద్యానికి సంబంధించిన వస్తువులను కనిపెట్టి.. వాటిని ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్‌కు పంపారు. ఆరు నెలల తర్వాత వచ్చిన నివేదికలో కృతికా శరీరంలో చాలా పవర్‌ఫుల్ విషం ఉందని తేలింది. దీంతో ఇది హత్య అని నిర్ధారణ అయింది. కృతికా తండ్రి తన అల్లుడే హంతకుడు అని.. పోలీసులకు మళ్లీ ఫిర్యాదు చేశాడు. అతడు మత్తుమందు ఇచ్చి తన కూతురిని చంపాడన్నాడు.

ఇక అక్టోబర్ 14న మారతళ్లి పోలీసులు మహేందర్‌ను అరెస్టు చేశారు. తన వైద్య జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి సహజ మరణంగా చూపించాడని పోలీసులు చెప్పారు. బెంగళూరు పోలీస్ కమిషనర్ సీమంత్ కుమార్ సింగ్ మాట్లాడుతూ మహేందర్ దురుద్దేశంతో భార్యను చంపాడన్నారు. కృతికా తన అనారోగ్య సమస్యలు చెప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుందనే కోపంతోనే ఇలా చేశాడని సమాచారం. ఇంకా దీనిపై మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Bangalore Doctor Wife MurderDoctor Kills Wife Using AnaesthesiaDoctor Kruthika Reddy DeathCriminal Doctor Mahender ReddyBangalore Crime News

