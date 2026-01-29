English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bengaluru Robbery: వామ్మో వీళ్లు మామూలోళ్లు కాదు.. ఏకంగా రూ. 18 కోట్లు దోచుకెళ్లిన కిలాడీ పని మనుషులు, ఎక్కడంటే..?

Bengaluru Robbery: 20 రోజుల క్రితమే హౌస్ కీపింగ్ ఏజెన్సీ ద్వారా వ్యాపారి ఇంట్లో పనికి చేరారు ఓ కిలాడీ నేపాలి జంట. నమ్మకంగా ఉంటూ యజమాని ఇంటినే లూటీ చేశారు. ఏకంగా 18 కోట్లను దోచుకెళ్లారు. ఈ ఘటన బెంగళూరులో జరిగింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 29, 2026, 10:29 AM IST

Bengaluru Robbery: వామ్మో వీళ్లు మామూలోళ్లు కాదు.. ఏకంగా రూ. 18 కోట్లు దోచుకెళ్లిన కిలాడీ పని మనుషులు, ఎక్కడంటే..?

Nepali Couple Robs Bengaluru Builder Of 18 Crore: బెంగళూరులో భారీ చోరీ జరిగింది. తిన్న ఇంటికే కన్నం వేశారు కిలాడీ పని మనుషులు. ఏకంగా యజమాని ఇంటి నుంచి 18 కోట్లు దోచుకెళ్లారు. 11.5 కేజీల బంగారం, 5 కేజీల వెండి, వజ్రాభరణాలు, 11 లక్షల నగదు.. మొత్తం 18 కోట్లు దోచుకున్నారు. యలహంక కెంపురా మెయిన్ రోడ్‌లో నివసించే శిమంత్ ఎస్ అర్జున్ అనే వ్యాపారవేత్త ఇంట్లో ఈ భారీ చోరీ జరిగింది. కుటుంబసభ్యులు ఇంట్లో లేని సమయంలో లాకర్లను పగులగొట్టి పెద్ద మొత్తంలో బంగారం, వెండిని దోచుకున్నారు. 

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, వ్యాపారి కుటుంబం పలువురిని పని మనుషులుగా పెట్టుకుంది. వీరిలో అంబిక వంట మనిషి, సిద్ధరామ్ ఉద్యోగతో పాటు 20 రోజుల క్రితమే హౌస్ కీపింగ్ ఏజెన్సీ ద్వారా వ్యాపారి ఇంట్లో పనికి చేరారు నేపాల్‌కు చెందిన దినేష్, కమల దంపతులు. వంట పని కోసం కమల, సెక్యూరిటీ గార్డుగా దినేష్ వచ్చారు. అయితే కొన్ని రోజుల్లోనే వీరు యజమాని దగ్గర మంచి నమ్మకాన్ని సంపాదించారు. తర్వాత అదును కోసం వేచి చూసిన కిలాడీ దంపతులు.. యజమాని ఇంట్లో లేని సమయం చూసి తమ ప్లాన్‌ను అమలు చేశారు.

జనవరి 25న ఉదయం 9 గంటల ప్రాంతంలో వ్యాపారి కుటుంబం తన బంధువుల ఇంట్లో జరిగే భూమి పూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వెళ్లింది. ఇదే అదనుగా దినేష్, కమల తమ ప్లాన్‌ను ఇంప్లీమెంట్ చేసి, భారీ చోరీకి పాల్పడ్డారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల ప్రాంతంలో వంట మనిషి అంబిక యజమానికి ఫోన్ చేసి, ఇంట్లో చోరీ జరిగినట్లుగా చెప్పడంతో యజమాని హుటాహుటిన ఇంటికొచ్చి చూసి, పోలీసులకు సమాచారమిచ్చాడు.

వ్యాపారి ఇంట్లో ఉన్న పలు లాకర్లు అన్నీ తెరిచి ఉన్నాయి. లాకర్ల నుండి దాదాపు 10 కిలోల బంగారం, వజ్రాల ఆభరణాలు దొంగిలించబడ్డాయి. మొదటి అంతస్తులోని లాకర్‌ను కూడా పగలగొట్టారు. అక్కడి నుండి సుమారు 1.5 కిలోల బంగారం, 5 కిలోల వెండి ఆభరణాలు, రూ.11.5 లక్షల నగదు దొంగిలించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. మొత్తంగా దాదాపు 11.5 కిలోల బంగారం, వజ్రాభరణాలు, 5 కిలోల వెండి ఆభరణాలు చోరీ అయినట్లు గుర్తించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు పరారీలో ఉన్న నిందితుల కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

Also Read: Shani Trayodashi: జనవరి 31న శని త్రయోదశి.. ఇలా చేస్తే డబ్బు, దోషాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగిపోతాయి..!  

Also Read: New ATMs: ఆర్బీఐ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నుండి ఏటీఎంలలో అందుబాటులోకి రూ.10, 20, 50 నోట్లు..!

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

