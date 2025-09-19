Crime News: లోన్ ఎగ్గొట్టేందుకు బీజేపీ నేత కుమారుడి తల తిక్క ప్లాన్.. ఫేక్ మరణాన్ని సృష్టించి..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BJP Leader Son Fake Death: అప్పులు ఎక్కువ కావడంతో బీజేపీ నేత కొడుకు వేసిన మాస్టర్ ప్లాన్ బెడిసి కొట్టింది. తాను చనిపోయినట్లు నకిలీ మరణాన్ని సృష్టించాడు. చివరకు పోలీసులు విచారణలో అసలు విషయం తెలియడంతో అందరూ అవాక్కయ్యారు.  

BJP Leader Son Fake Death: మధ్యప్రదేశ్‌లోని రాజ్‌గఢ్ జిల్లాలో షాకింగ్ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. లోన్ ఎగ్గొట్టేందుకు ఏకంగా తాను మరణించినట్లు అందరిని నమ్మించేందుకు ప్రయత్నించాడు ఓ బీజేపీ నాయకుడు కొడుకు. విషయం పోలీసుల వరకు చేరడంతో విచారణ చేపట్టగా.. అసలు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వివరాలు ఇలా.. సెప్టెంబర్ 5న  మధ్యప్రదేశ్‌ రాజ్‌గఢ్‌లోని కాలిసింధ్ నదిలో ఓ కారు మునిగిపోయియనట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. పోలీసులకు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని కారును బయటకు తీసి.. మృతదేహం కోసం వెతికారు. అయితే ఎక్కడా కూడా లభించలేదు. అనుమానం విచారణ చేపట్టగా.. ఆ కారు బీజేపీ నాయకుడు మహేశ్‌ సోనీ కుమారుడు విశాల్‌ సోనీదిగా గుర్తించారు. అతను చనిపోలేదని.. మహారాష్ట్రలో దాక్కున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది.

పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నట్లు విషయం తెలుసుకున్న విశాల్ సోనీ.. తన బట్టలు చింపుకుని ఫర్దాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో తనను కిడ్నాప్ చేశారంటూ ఫిర్యాదుకు ప్రయత్నించాడు. అతడిని అరెస్టుకు ముందు అతని తండ్రి, సోదరులను ప్రశ్నించామని పోలీసులు తెలిపారు. బంధువుల ఇంట్లో దాక్కుని ఉండవచ్చని వారు చెప్పగా.. ఆ దిశగా విచారణ చేపట్టి మహారాష్ట్రలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మహారాష్ట్ర పోలీసులతో కలిసి సంభాజీ నగర్ జిల్లాలోని ఫర్దాపూర్ ప్రాంతంలో అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

విచారణలో విశాల్ తనకు ఆరు ట్రక్కులు, రెండు ప్యాసింజర్ వాహనాలు ఉన్నాయని చెప్పాడు. అదేవిధంగా తనకు రూ.1.40 కోట్లకు పైగా అప్పులు ఉన్నాయని అంగీకరించాడు. మరణ ధృవీకరణ పత్రం జారీ చేస్తే.. తన అప్పులను మాఫీ చేసుకోవచ్చనే ఉద్దేశంతో ఇలా చేశానని తెలిపాడు. సెప్టెంబర్ 5న తన కారును నదిలోకి తోసి.. డ్రైవర్ మోటార్ సైకిల్‌పై పారిపోయానని అన్నాడు. ఆపై షిర్డీ, శని శింగనాపూర్‌లకు వెళ్లే ముందు ఇండోర్‌కు బస్సు ఎక్కినట్లు తెలిపాడు. అయితే ఈ ఘటనలో పోలీసులు ఎలాంటి కేసు నమోదు చేయలేదు. తమ మరణాన్ని తామే నకిలీగా చెప్పుకుంటే.. శిక్షించడానికి నిర్దిష్ట రాజ్యాంగ నిబంధన లేదని.. అందుకే అధికారిక కేసు లేకుండానే విచారణ ముగించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. విశాల్‌ను అతని కుటుంబానికి అప్పగించామని వెల్లడించారు. 

