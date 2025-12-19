English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vijayawada Murder: విజయవాడలో దారుణం.. 10 రూపాయల కోసం వృద్ధుడిని హత్య చేసిన మైనర్ బాలుడు

Andhrapradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విజయవాడలో దారుణం జరిగింది. మందు తాగేందుకు 10 రూపాయలు ఇవ్వలేదని.. బాలుడు వ‌ృద్ధుడిపై కత్తితో దాడి చేసిన ఘటన కలకలం రేపింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 19, 2025, 03:49 PM IST

Vijayawada 10 Rupees Murder: ఏపీలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ మైనర్ బాలుడు మద్యం తాగేందుకు రూ. 10 ఇవ్వలేదని వృద్ధుడిపై దాడిచేసి హత్య చేశాడు. ఆ తరువాత బాలుడు పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. ఈ ఘటన విజయవాడలోని కొత్తపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది.

చిట్టీనగర్ లౌక్య బార్ దగ్గర గురువారం రాత్రి 11.30 గంటల సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది.  మైనర్ బాలుడు మద్యం కొనడానికి డబ్బులు తక్కువ కావడంతో అక్కడే ఉన్న తాతాజీని రూ. 10 అడిగాడు. అయితే  తన వద్ద డబ్బులు లేవని తాతాజీ చెప్పడంతో.. ఆగ్రహానికి గురైన మైనర్ బాలుడు అతడిపై కత్తితో దాడి చేశాడు.   

తాతాజీ తాపీ పని చేసుకొని జీవనం సాగిస్తున్నాడు. మంగళగిరి నులకపేట ప్రాంతంలో ఉండేవాడు. పని కోసం విజయవాడలో జీవనం సాగిస్తున్నాడు. మైనర్ బాలుడు దాడి చేయడంతో తాతాజీ కిందపడిపోయాడు. రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్న తాతాజీని స్థానికులు చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లేలోపే తాతాజీ మృతి చెందాడు.

స్థానికుల సమాచారంతో ఘటన స్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు.. నిందితుడిని సీసీ కెమెరాలు ఆధారంగా పట్టుకునే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే నిందితుడు పోలీస్ స్టేషన్‌కి వెళ్లి లొంగిపోయాడు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

10 Rupees MurderVijayawada murder10 Rupees Vijayawada MurderAndhra Pradeshliquor

