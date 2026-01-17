English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రైమ్
  • Crime News: ఇద్దరు అబ్బాయిలతో రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుబడిన భార్య.. భర్త ఏం చేశాడంటే..?

Crime News: ఇద్దరు అబ్బాయిలతో రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుబడిన భార్య.. భర్త ఏం చేశాడంటే..?

Kanpur Murder Case: యూపీ కాన్పూర్‌లో ఓ వ్యక్తి తన భార్య గొంతు కోసి హత్య చేశాడు. ఎదురింటి ఇంజినీరింగ్ కుర్రాళ్లతో చనువుగా ఉంటుందని అనుమానంతో పక్కా ప్లాన్‌తో పట్టుకుని భర్త.. ఆ తరువాత ఆవేశంతో భార్యను హత్య చేశాడు. వివరాలు ఇలా..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 17, 2026, 10:13 PM IST

Trending Photos

Happy Kanuma 2026: తెలుగులో కనుమ శుభాకాంక్షలు.. ఇలా అందరికీ పంపండి!
6
Happy Kanuma Wishes
Happy Kanuma 2026: తెలుగులో కనుమ శుభాకాంక్షలు.. ఇలా అందరికీ పంపండి!
Popular Actress Still In Demand After 7 Flops: వరసగా 7 ఘోరమైన ప్లాపులు.. కానీ ఆమెకు మాత్రం ఇంకా ఫుల్ డిమాండ్.. ఎవరో తెలుసా..?
5
Popular Actress Still In Demand
Popular Actress Still In Demand After 7 Flops: వరసగా 7 ఘోరమైన ప్లాపులు.. కానీ ఆమెకు మాత్రం ఇంకా ఫుల్ డిమాండ్.. ఎవరో తెలుసా..?
Today Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. శనివారం ఈ రాశుల వారికి శుభవార్తలు, ఈ రాశులు జాగ్రత్త!
5
Today Horoscope Telugu
Today Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. శనివారం ఈ రాశుల వారికి శుభవార్తలు, ఈ రాశులు జాగ్రత్త!
Fake Links: ఫేక్ లింక్స్ పై తస్మాత్ జాగ్రత్త.. రూ. 5000 వచ్చాయంటూ కేటుగాళ్ల బురడీ..
5
fake links
Fake Links: ఫేక్ లింక్స్ పై తస్మాత్ జాగ్రత్త.. రూ. 5000 వచ్చాయంటూ కేటుగాళ్ల బురడీ..
Crime News: ఇద్దరు అబ్బాయిలతో రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుబడిన భార్య.. భర్త ఏం చేశాడంటే..?

Kanpur Murder Case: భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని హత్య చేసి నేరుగా పోలీసులకు లొంగిపోయాడు ఓ వ్యక్తి. తన భార్యను హత్య చేశానని..  చేసిన నేరానికి శిక్ష విధించాలని వేడుకున్నాడు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్‌లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. సచిన్, శ్వేత ఫతేపూర్ జిల్లాలోని మోహన్‌పూర్ గ్రామానికి చెందినవారు. ఇద్దరు ప్రేమించుకోగా.. పెద్దలకు ఇష్టం లేకుండా వివాహం చేసుకున్నారు. వివాహం తర్వాత తన భార్యతో కలిసి సచిన్ సూరత్‌కు వెళ్లి అక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీలో పనిచేశాడు. ఒక నెల తర్వాత వారు కాన్పూర్‌కు తిరిగి వచ్చి మహారాజ్‌పూర్‌లో ఒక ఇంటిని అద్దెకు తీసుకుని నివాసం ఉంటున్నారు. సచిన్ ఆటో నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నాడు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో భార్య ప్రవర్తనపై సచిన్‌కు అనుమానం వచ్చింది. ఆమె అకౌంట్‌లోకి డబ్బులు జమ కావడం.. అమ్మమ్మకు పంపించడం గమనించాడు. సచిన్ ఇంటికి ఎదురుగా నివసిస్తున్న ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులను అతను అనుమానించాడు. శుక్రవారం తన భార్య గుట్టురట్టు చేసేందుకు ఓ ప్లాన్ వేశాడు. భార్యకు ఫోన్ చేసి.. తాను స్నేహితులతో పార్టీలో ఉన్నానని.. ఆ రాత్రి ఇంట్లో లేనని అబద్ధం చెప్పాడు. సరే అని చెప్పిన భార్య.. వెంటనే హ్యాపీగా అంగీకరించింది. అయితే ఆ రాత్రి సచిన్ ఊహించని విధంగా ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. 

కింది అంతస్తు షట్టర్ తెరిచి పైకి వెళ్లాడు. గది తెరిచి ఉండగా.. అతని భార్య ఎదురుగా ఉన్న ఇద్దరు యువకులతో కలిసి ఉండటం చూశాడు. దీంతో తాను అనుమానం నిజమైందని.. వెంటనే గట్టిగా అలారం మోగించాడు. ఇరుగుపొరుగువారు అక్కడికి చేరుకుని పోలీసులకు కాల్ చేశారు. పోలీసులు  అక్కడికి వచ్చి అందరినీ పోలీస్ స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్లారు. యువకులు తమకు ఏం తెలియదని.. అక్కడే కూర్చున్నామని చెప్పగా.. భార్యాభర్తలకు పోలీసులు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. ఇద్దరు గొడవ పడవద్దని హెచ్చరించి వారిని ఇంటికి పంపారు.

అయితే ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత భార్యాభర్తల మధ్య వివాదం మొదలైంది. ఆ అబ్బాయిలను కేసులో ఇరికిస్తే.. తాను నిన్ను కూడా ఇరికిస్తానని భార్య శ్వేత భర్త సచిన్‌ను హెచ్చరించింది. తనను చంపినా.. తాను ఆ ముగ్గురితో కలిసి జీవిస్తానని స్పష్టం చేసింది. దీంతో ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన సచిన్.. శ్వేతను గొంతు కోసి చంపాడు. హత్య తరువాత అక్కడి నుంచి పారిపోయి క్లాక్ టవర్ వద్దకు చేరుకున్నాడు. అక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా పారిపోదామని అనుకున్నాడు. కానీ తాము పారిపోయి వచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నామని గుర్తు చేసుకుని.. నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. 

"సర్.. నేను నా భార్యను గొంతు కోసి చంపాను. ఆమె మృతదేహం ఇంట్లో దుప్పటిలో చుట్టి ఉంది. హత్య తర్వాత, నేను నాలుగు గంటలు నగరంలో తిరిగాను. పారిపోవాలని కూడా అనుకున్నా.. చివరికి లొంగిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నా. నేను తప్పు చేశా.. నాకు శిక్ష విధించండి." అని పోలీసులకు చెప్పాడు. పోలీసులు వెంటనే నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని.. ఘటన స్థలానికి వెళ్లారు. అక్కడ సచిన్ భార్య శ్వేత మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని.. పోస్ట్‌మార్టం కోసం పంపారు. సచిన్‌ను అరెస్టు చేసి విచారిస్తున్నారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

crime newsCrime news in teluguKanpur Murder CaseUP Crimeup news

Trending News