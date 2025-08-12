Crime News: మొగుడి పురుషాంగాన్ని కోసేసిన పెళ్లాం..గొడవ పెట్టుకున్నాడని కసిగా నరికేసింది!

Lucknow wife cuts husband Genitals: భార్యాభర్తలు గొడవలు ప్రతి ఇంట్లో సాధారణమే. కానీ, కొన్నిసార్లు అవే గొడవలు ఉదిక్తంగా మారుతాయి. ఇప్పుడు అవి హత్యలకు దారితీస్తున్నాయి. తాజాగా అలాంటి ఓ ఘటనే ఇప్పుడు ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా చేస్తుంది. ఉత్తరప్రదేశ్లో ఓ భార్య తన భర్త పురుషాంగాన్ని కోసేసిన ఘటన లక్నోలో కలకలం సృష్టిస్తోంది. ఈ షాకింగ్ న్యూస్ సోషల్ మీడియాను వణుకు పుట్టిస్తోంది.
లక్నో నగరంలో నివసిస్తున్న అన్సార్ అహ్మద్ అనే వ్యక్తి తన ఇద్దరు భార్యలతో ఉంటున్నాడు. భార్యల మధ్య తరచూ గొడవలు జరిగేవి. ఇటీవల తన రెండో భార్యతో గొడవ తీవ్రస్థాయికి చేరుకుంది. ఈసారి రెండో భార్య తన భర్త జననాంగాలను కోసేసింది.
అవును.. ఉత్తరప్రదేశ్లోని అమేథి జిల్లాకు చెందిన 38 ఏళ్ల అన్సార్ అహ్మద్కు సబిజోల్, నజ్నీన్ అనే ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు. వారికి పిల్లలు లేరు. వీరంతా కలిసి ఒకే ఇంట్లో నివసిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అన్సార్ అతని ఇద్దరు భార్యల మధ్య తరచుగా గొడవలు జరిగేవి.
ఎప్పటిలాగే నిన్న (ఆగస్టు 11, 2025) అన్సార్ అహ్మద్.. అతని రెండవ భార్య నజ్నీన్ భాను మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. గొడవ మరింత పెరిగింది. దీనితో ఆగ్రహించిన నజ్నీన్ భాను ఇంటి నుండి కత్తిని తెచ్చి తన భర్త జననాంగాలను నరికివేసింది. తీవ్రంగా గాయపడిన అహ్మద్ కేకలు వేస్తూనే ఉన్నాడు.
అహ్మద్ కేకలు విన్న అతని మొదటి భార్య, కుటుంబ సభ్యులు అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ సంఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నస్రిన్ భానును అరెస్టు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సంఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
