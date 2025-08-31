Delhi Murders: ఇదేమీ దారుణంరా దేవుడా.. పుట్టినరోజు బహుమతుల కోసం హత్య.. కత్తెరతో భార్య, అత్తను కడతేర్చిన భర్త..!

Delhi Man Kills Wife, Mother-In-Law With Scissors: కుమారుని బర్త్డే సందర్భంగా బహుమతుల విషయంలో భార్యభర్తల మధ్య తలెత్తిన గొడవ.. చివరికి ఇద్దరి హత్యలకు దారితీసింది. అల్లుడు, కూతురు మధ్య జరుగుతున్న పంచాయితీని పరిష్కరించాలని చూసిన అత్తను.. కట్టుకున్న భార్యను హతమార్చాడు ఓ కసాయి భర్త. ఈ దారుణ ఘటన ఢిల్లీలోని రోహిణి సెక్టార్ 17లో జరిగింది.
యోగేశ్ సెహగల్, ప్రియలకు 17 సంవత్సరాల క్రితం వివాహం జరిగింది. యోగేశ్కు ఉద్యోగం లేకపోవడంతో భార్యతో తరచూ గొడవలు జరిగేవి. ఆగస్టు 28న కొడుకు చిరాగ్ పుట్టినరోజు వేడుకలో బహుమతుల విషయంలో యోగేశ్, ప్రియల మధ్య వివాదం జరిగింది. ఈ వేడుకకు వచ్చిన ప్రియ తల్లి కుసుమ్ సిన్హా గొడవను సర్దుబాటు చేయడానికి అక్కడే ఉండిపోయింది. వారిద్దరితో మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరించాలని అనుకుంది. కానీ కోపంతో ఉన్న యోగేశ్ భార్య, అత్తను కత్తెరతో దాడి చేసి చంపాడు. ఆ తర్వాత కొడుకును తీసుకుని ఇంటికి తాళం వేసి పారిపోయాడు.
మరుసటి రోజు కుసుమ్ ఇంటికి రాలేదని ఆమె కొడుకు మేఘ్ ఫోన్ చేశాడు. ఫోన్ ఎత్తకపోవడంతో ఇంటికి వెళ్లి చూశాడు. తలుపుకు రక్తపు మరకలు కనిపించడంతో చుట్టుపక్కల వారితో కలిసి తలుపు బద్దలు కొట్టాడు. అప్పటికే రక్తపు మడుగులో తల్లి, సోదరి విగతజీవులుగా పడి ఉన్నారు.
దీంతో మేఘ్ వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు.. యోగేశ్ తన భార్య, అత్తను హత్య చేసి కొడుకుతో పారిపోయాడని నిర్ధారించారు. అనంతరం యోగేశ్ను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు.. హత్యకు ఉపయోగించిన కత్తెర, రక్తపు మరకలున్న బట్టలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
Also Read: Degree Admissions 2025: అలర్ట్.. అలర్ట్.. ఏపీలో డిగ్రీ అడ్మిషన్స్కి రేపే లాస్ట్ డేట్.. ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారా..? లేదా..?
Also Read: Healthy Initiative: ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు శుభవార్త.. కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook