Delhi Murders: ఇదేమీ దారుణంరా దేవుడా.. పుట్టినరోజు బహుమతుల కోసం హత్య.. కత్తెరతో భార్య, అత్తను కడతేర్చిన భర్త..!

Delhi  Double Murder: ఈరోజుల్లో భార్యభర్తలు చిన్న, చిన్న విషయాలకే ఒకరినొకరు చంపుకునే వరకు వెళ్తున్నారు. అలాంటి సంఘటనే ఢిల్లీలోని రోహిణి సెక్టార్ 17లో జరిగింది. పుట్టినరోజు వేడుక సందర్భంగా జరిగిన గొడవ రెండు దారుణ హత్యలకు దారితీసింది. యోగేశ్ సెహగల్ అనే వ్యక్తి తన భార్య ప్రియ, అత్త కుసుమ్‌ సిన్హాను కత్తెరతో దాడి చేసి చంపాడు. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 31, 2025, 07:27 PM IST

Delhi  Man Kills Wife, Mother-In-Law With Scissors: కుమారుని బర్త్‌డే సందర్భంగా బహుమతుల విషయంలో భార్యభర్తల మధ్య తలెత్తిన గొడవ.. చివరికి ఇద్దరి హత్యలకు దారితీసింది. అల్లుడు, కూతురు మధ్య జరుగుతున్న పంచాయితీని పరిష్కరించాలని చూసిన అత్తను.. కట్టుకున్న భార్యను హతమార్చాడు ఓ కసాయి భర్త. ఈ దారుణ ఘటన ఢిల్లీలోని రోహిణి సెక్టార్ 17లో జరిగింది.

యోగేశ్ సెహగల్, ప్రియలకు 17 సంవత్సరాల క్రితం వివాహం జరిగింది. యోగేశ్‌కు ఉద్యోగం లేకపోవడంతో భార్యతో తరచూ గొడవలు జరిగేవి. ఆగస్టు 28న కొడుకు చిరాగ్  పుట్టినరోజు వేడుకలో బహుమతుల విషయంలో యోగేశ్, ప్రియల మధ్య వివాదం జరిగింది. ఈ వేడుకకు వచ్చిన ప్రియ తల్లి కుసుమ్ సిన్హా గొడవను సర్దుబాటు చేయడానికి అక్కడే ఉండిపోయింది. వారిద్దరితో మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరించాలని అనుకుంది. కానీ కోపంతో ఉన్న యోగేశ్ భార్య, అత్తను కత్తెరతో దాడి చేసి చంపాడు. ఆ తర్వాత కొడుకును తీసుకుని ఇంటికి తాళం వేసి పారిపోయాడు. 

మరుసటి రోజు కుసుమ్  ఇంటికి రాలేదని ఆమె కొడుకు మేఘ్ ఫోన్ చేశాడు. ఫోన్ ఎత్తకపోవడంతో ఇంటికి వెళ్లి చూశాడు. తలుపుకు రక్తపు మరకలు కనిపించడంతో చుట్టుపక్కల వారితో కలిసి తలుపు బద్దలు కొట్టాడు. అప్పటికే రక్తపు మడుగులో తల్లి, సోదరి విగతజీవులుగా పడి ఉన్నారు. 

దీంతో మేఘ్ వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు.. యోగేశ్ తన భార్య, అత్తను హత్య చేసి కొడుకుతో పారిపోయాడని నిర్ధారించారు. అనంతరం యోగేశ్‌ను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు.. హత్యకు ఉపయోగించిన కత్తెర, రక్తపు మరకలున్న బట్టలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.  

