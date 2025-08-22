English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UP Murder: యూపీలో అమానుషం.. పెళ్లి చేసుకోవాలంటూ ప్రియురాలి ఒత్తిడి.. 7 ముక్కలుగా నరికి చంపిన ప్రియుడు

Uttar Pradesh Murder: ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కఠిన చట్టాలు తీసుకొస్తున్నప్పటికీ.. దేశంలో రోజురోజుకు నేరాల సంఖ్య పెరిగిపోతూనే ఉంది. నిత్యం ఎక్కడో ఒక్కచోట అమానవీయ ఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. పెళ్లి చేసుకొందామంటూ ప్రియురాలి పదే పదే ఒత్తిడి తీసుకురావడంతో విసిగిపోయిన ప్రియుడు.. ఆమెను అత్యంత దారుణంగా 7 ముక్కలుగా నరికి చంపాడు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 22, 2025, 01:25 PM IST

UP Murder: యూపీలో అమానుషం.. పెళ్లి చేసుకోవాలంటూ ప్రియురాలి ఒత్తిడి.. 7 ముక్కలుగా నరికి చంపిన ప్రియుడు

Up murder case mystery: ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని ఝాన్సీ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. కిషోర్‌పురా అనే గ్రామంలో ఓ మహిళను హత్య చేసి.. ఆమె శరీరాన్ని ఏడు ముక్కలుగా నరికి, బస్తాల్లో నింపి బావిలో పడేశారు. అయితే.. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. గ్రామానికి చెందిన మాజీ సర్పంచ్ సంజయ్ పటేల్.. రచనా యాదవ్ అనే ఒక వితంతువు మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. ఈ విషయం ఊరంతా తెలియడంతో రచనా.. సంజయ్‌ని పెళ్లి చేసుకోవాలంటూ ఒత్తిడి తెచ్చింది. దీంతో ఆమెను ఎలాగైనా వదిలించుకోవాలని సంజయ్ ప్లాన్ వేశాడు. 

ఇందుకు అతని మేనల్లుడు సందీప్ పటేల్, ప్రదీప్ అహిర్వార్ అనే మరో వ్యక్తి సహకరించాడు. వీరు ముగ్గురు కలిసి ఆగస్టు 8న రచనా యాదవ్‌ను అత్యంత దారుణంగా హతమార్చారు. ఆ తర్వాత శరీరాన్ని ఏడు ముక్కలుగా చేసి.. బస్తాల్లో కుక్కి దగ్గర్లోని వ్యవసాయ బావిలో పడేశారు. గ్రామస్తులకు ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. 

ఆగస్టు 13న ఓ రైతు తన పొలంలోని బావి నుండి దుర్వాసన రావడంతో.. పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. దీంతో  ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసుల తనిఖీలో బావిలో రెండు బస్తాల్లో మహిళ శరీర భాగాలు కనిపించాయి. ఈ ఘటన స్థానికులను షాక్‌కు గురిచేసింది. మహిళ శరీర భాగాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుని పోస్ట్‌మార్టంకి తరలించారు. అనంతరం ఎనిమిది బృందాలను ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తు చేశారు. 

ఇక ఆగస్టు 17న ఎండిపోయిన బావిలో నుండి పోలీసులు మహిళ చేతులను కనుగొన్నారు. అయితే తల, కాళ్లు లేకపోవడంతో ఆమెను గుర్తించడం కష్టమైంది. దీంతో పోస్టుమార్టం తర్వాత ఆగస్టు 18న శరీర భాగాలను దహనం చేశారు. దర్యాప్తులో 100 మంది గ్రామస్తులను ప్రశ్నించిన పోలీసులు.. 200కు పైగా సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌లను పరిశీలించారు. మృతదేహం గుర్తింపు కోసం వేల సంఖ్యలో పోస్టర్లు అతికించారు. 

చివరకు మృతురాలు రచనా యాదవ్ సోదరుడు.. పోస్టర్లలో ఉన్న దానిని బట్టి గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. దీంతో మాజీ సర్పంచ్ బండారం బయటపడింది. రచనా యాదవ్‌కు సంజయ్ పటేల్‌తో సంబంధం ఉన్నట్లుగా తెలిపాడు. దీంతో పోలీసులు ఇద్దరు నిందితులను అరెస్ట్ చేయగా.. పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం రూ. 25,000 రివార్డు ప్రకటించారు. 

కాగా రచనా యాదవ్.. ఝాన్సీకి రెండు గంటల దూరంలో ఉన్న టికమ్‌గఢ్‌కు చెందిన వితంతువుగా గుర్తించిన పోలీసులు.. ఆమె భర్త చనిపోయాక మాజీ సర్పంచ్‌తో సంబంధం పెట్టుకున్నట్లుగా తెలిపారు. ఈ మధ్య పదే పదే పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి తేవడంతో వదిలించుకోవాలన్న నిర్ణయంతో చంపేసినట్లుగా పోలీసులు పేర్కొన్నారు. నిందితులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు పోలీసులు.. బాధితురాలి తల, కాళ్లకు సంబంధించిన భాగాలు లఖేరి నది నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కేసు పూర్తి చేసిన దర్యాప్తు బృందానికి 50,000 రూపాయల రివార్డు ఇవ్వనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

Also Read: AP Airports: కొత్త ఎయిర్‌పోర్టులపై ఏపీ సర్కార్ ఫోకస్.. ఆ రెండు జిల్లాల్లో నిర్మాణానికి ఆమోదం.. అందుబాటులోకి ఎప్పుడంటే..?  

Also Read: Health Services: తెలంగాణ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆగస్టు 31 అర్ధరాత్రి నుంచి ఆరోగ్య శ్రీ సేవలు బంద్..!  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Sarpanch Killed Woman In UpUttar Pradesh MurderUp Murder MysteryJhansi DistrictRachana Yadav

