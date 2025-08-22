UP Murder: యూపీలో అమానుషం.. పెళ్లి చేసుకోవాలంటూ ప్రియురాలి ఒత్తిడి.. 7 ముక్కలుగా నరికి చంపిన ప్రియుడు

Up murder case mystery: ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఝాన్సీ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. కిషోర్పురా అనే గ్రామంలో ఓ మహిళను హత్య చేసి.. ఆమె శరీరాన్ని ఏడు ముక్కలుగా నరికి, బస్తాల్లో నింపి బావిలో పడేశారు. అయితే.. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. గ్రామానికి చెందిన మాజీ సర్పంచ్ సంజయ్ పటేల్.. రచనా యాదవ్ అనే ఒక వితంతువు మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. ఈ విషయం ఊరంతా తెలియడంతో రచనా.. సంజయ్ని పెళ్లి చేసుకోవాలంటూ ఒత్తిడి తెచ్చింది. దీంతో ఆమెను ఎలాగైనా వదిలించుకోవాలని సంజయ్ ప్లాన్ వేశాడు.
ఇందుకు అతని మేనల్లుడు సందీప్ పటేల్, ప్రదీప్ అహిర్వార్ అనే మరో వ్యక్తి సహకరించాడు. వీరు ముగ్గురు కలిసి ఆగస్టు 8న రచనా యాదవ్ను అత్యంత దారుణంగా హతమార్చారు. ఆ తర్వాత శరీరాన్ని ఏడు ముక్కలుగా చేసి.. బస్తాల్లో కుక్కి దగ్గర్లోని వ్యవసాయ బావిలో పడేశారు. గ్రామస్తులకు ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.
ఆగస్టు 13న ఓ రైతు తన పొలంలోని బావి నుండి దుర్వాసన రావడంతో.. పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. దీంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసుల తనిఖీలో బావిలో రెండు బస్తాల్లో మహిళ శరీర భాగాలు కనిపించాయి. ఈ ఘటన స్థానికులను షాక్కు గురిచేసింది. మహిళ శరీర భాగాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుని పోస్ట్మార్టంకి తరలించారు. అనంతరం ఎనిమిది బృందాలను ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తు చేశారు.
ఇక ఆగస్టు 17న ఎండిపోయిన బావిలో నుండి పోలీసులు మహిళ చేతులను కనుగొన్నారు. అయితే తల, కాళ్లు లేకపోవడంతో ఆమెను గుర్తించడం కష్టమైంది. దీంతో పోస్టుమార్టం తర్వాత ఆగస్టు 18న శరీర భాగాలను దహనం చేశారు. దర్యాప్తులో 100 మంది గ్రామస్తులను ప్రశ్నించిన పోలీసులు.. 200కు పైగా సీసీటీవీ ఫుటేజ్లను పరిశీలించారు. మృతదేహం గుర్తింపు కోసం వేల సంఖ్యలో పోస్టర్లు అతికించారు.
చివరకు మృతురాలు రచనా యాదవ్ సోదరుడు.. పోస్టర్లలో ఉన్న దానిని బట్టి గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. దీంతో మాజీ సర్పంచ్ బండారం బయటపడింది. రచనా యాదవ్కు సంజయ్ పటేల్తో సంబంధం ఉన్నట్లుగా తెలిపాడు. దీంతో పోలీసులు ఇద్దరు నిందితులను అరెస్ట్ చేయగా.. పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం రూ. 25,000 రివార్డు ప్రకటించారు.
కాగా రచనా యాదవ్.. ఝాన్సీకి రెండు గంటల దూరంలో ఉన్న టికమ్గఢ్కు చెందిన వితంతువుగా గుర్తించిన పోలీసులు.. ఆమె భర్త చనిపోయాక మాజీ సర్పంచ్తో సంబంధం పెట్టుకున్నట్లుగా తెలిపారు. ఈ మధ్య పదే పదే పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి తేవడంతో వదిలించుకోవాలన్న నిర్ణయంతో చంపేసినట్లుగా పోలీసులు పేర్కొన్నారు. నిందితులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు పోలీసులు.. బాధితురాలి తల, కాళ్లకు సంబంధించిన భాగాలు లఖేరి నది నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కేసు పూర్తి చేసిన దర్యాప్తు బృందానికి 50,000 రూపాయల రివార్డు ఇవ్వనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
Also Read: AP Airports: కొత్త ఎయిర్పోర్టులపై ఏపీ సర్కార్ ఫోకస్.. ఆ రెండు జిల్లాల్లో నిర్మాణానికి ఆమోదం.. అందుబాటులోకి ఎప్పుడంటే..?
Also Read: Health Services: తెలంగాణ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆగస్టు 31 అర్ధరాత్రి నుంచి ఆరోగ్య శ్రీ సేవలు బంద్..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook