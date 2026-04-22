Affair Doubt: భార్య వీడియో కాల్‌ మాట్లాడుతుండగా భర్త సడన్ ఎంట్రీ.. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

Wife Caught On Video Call: క్షణకాలం ఆనందం కోసం ఎంతో విలువైన ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు కొందరు మహిళలు, పురుషులు. అనుమానం పెనుభూతంగా మారి తమ జీవితాలను ఛిద్రం చేసుకుంటున్నారు. భర్త ఉండగా భార్య, భార్య ఉండగా భర్త.. ఇతర వ్యక్తులపై మోజు పెంచుకొని తప్పటడుగులు వేస్తున్నారు. సాఫీగా సాగుతున్న కాపురాన్ని చేజేతులా నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత విచక్షణ మరిచి దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే గురుగ్రామ్లో చోటుచేసుకుంది. ఓ భర్త తన భార్య వీడియో కాల్ మాట్లాడుతుండగా సడన్గా ఇంటికి వచ్చాడు. వెంటనే తన భార్యను ఫోన్ ఇవ్వమని అడగ్గా ఆమె ఇవ్వడానికి నిరాకరించింది. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన ఆ భర్త.. తన భార్యను గొంతు నులిమి చంపి, ఆ తర్వాత అతను కూడా ఉరేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. దీపక్, సోనమ్ అనే ఇద్దరు భార్యభర్తలు ఏడేళ్ల క్రితం ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్నారు. మొదట్లో బాగానే కలిసున్నారు. కానీ ఆ తర్వాతే దీపక్ తన భార్య సోనమ్పై అనుమానం పెంచుకున్నాడు. అయితే ఏప్రిల్ 19న దీపక్ రాజస్థాన్లోని అల్వార్ నుండి గురుగ్రామ్లోని తన ఇంటికి భార్యకు చెప్పకుండా సడన్గా తిరిగి వచ్చాడు. అతను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు భార్య సోనమ్ కిచెన్లో వేరే వ్యక్తితో వీడియో కాల్ మాట్లాడుతుండం చూశాడు. అయితే దీపక్ను చూడగానే సోనమ్ తను మాట్లాడుతున్న వీడియో కాల్ కట్ చేసింది.
దీంతో దీపక్ సోనమ్ను ఫోన్ అడిగాడు. అయితే ఫోన్ ఇవ్వడానికి సోనమ్ నిరాకరించింది. అప్పటికే అనుమానం బలపడటంతో దీపక్కి కోపం అదుపు తప్పడంతో.. వెనుక నుండి సోనమ్ స్కార్ఫ్తో ఆమెను గొంతు నులిమి చంపాడు. ఆ తర్వాత అతను కూడా ఉరి వేసుకున్నాడు. అయితే సోనమ్ సోదరి.. ఫోన్ చేసినప్పుడు ఆమె ఎంతకీ ఆన్సర్ ఇవ్వకపోవడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. డౌట్ రావడంతో సోనమ్ సోదరి తన 14 ఏళ్ల కూతురిని ఇంటికి పంపించగా.. అప్పటికే దీపక్, సోనమ్ విగతజీవులుగా పడి ఉన్నారు. దీంతో ఆ అమ్మాయి భయాందోళనకు గురై గట్టిగట్టిగా కేకలు వేసింది. దీంతో చుట్టుపక్కల అందరూ అక్కడికి వచ్చి, కుటుంబ సభ్యులకు విషయం తెలియజేయడంతో.. వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
ఇక సమాచారం మేరకు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులకు.. తమ విచారణలో సోనమ్ ఫోన్ నుండి ఒక గుర్తుతెలియని నెంబర్కు తరచుగా కాల్స్, వీడియో కాల్స్ వెళ్లినట్లు వెల్లడైంది. దీని ఆధారంగా భార్య మీద భర్త పెంచుకున్న అనుమానమే ఈ ఘటనకు కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. రెండు మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు.. పోస్ట్మార్టం పరీక్ష కోసం పంపించి, దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
