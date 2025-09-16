English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jogulamba Gadwal: వామ్మో.. ఇదేం దారుణంరా దేవుడా.. నిద్రపోతున్న భర్తపై మరిగే నూనె పోసిన భార్య.. తర్వాత ఏమైందంటే..!

Telangana: భార్యభర్తల మధ్య వాగ్వాదం తీవ్ర చర్యకు దారి తీసింది. నిద్రిస్తున్న భర్తపై మరిగే నూనె పోసింది ఓ భార్య. ఈ ఘటన  జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా మల్దకల్ మండలం మల్లెందొడ్డి గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 16, 2025, 12:54 PM IST

Wife pours boiling oil on husband: జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. భర్త నిద్రిస్తుండగా మరిగే నూనె పైన పోసింది భార్య. దీంతో తీవ్ర గాయాలైన భర్తను ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా.. చికిత్స పొందుతూ మ‌ృతి చెందాడు. 

మల్దకల్ మండలం మల్లెందోడ్డి గ్రామానికి చెందిన పద్మ, వెంకటేష్ దంపతులకు 8 ఏళ్ల క్రితం పెళ్లి జరిగింది. ఈ జంటకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. అయితే గత కొంతకాలంగా భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ తరచూ గొడవలు పడుతున్నారు. పలుమార్లు గ్రామంలోని పెద్ద మనుషులు వారి మధ్య సయోధ్య కుదిర్చారు. అయిన వీరిద్దరూ మారలేదు. 

అయితే ఈ నెల 10వ తేదీన కూడా భార్యభర్తలు ఇద్దరికీ రాత్రి సమయంలో మళ్లీ గొడవ జరిగింది. ఆ ఘర్షణలో ఆవేశంతో భార్య పద్మను వెంకటేష్ కొట్టాడు. దీంతో ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన పద్మ.. 11వ తేదీన ఉదయం 5 గంటల సమయంలో నిద్రిస్తున్న భర్త వెంకటేష్‌పై భార్య పద్మ మరుగుతున్న నూనెను పోసింది. 

దీంతో తీవ్ర గాయాలైన పాలైన వెంకటేష్‌ను స్థానికులు గద్వాల ఆసుపత్రికి తరలించగా.. కండిషన్ క్రిటికల్‌గా ఉందని.. మెరుగైన చికిత్స కోసం కర్నూల్‌కి తరలించారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ వెంకటేష్ మరణించాడు. అయితే ఘటన జరిగిన రోజే వెంకటేష్ కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. భార్య పద్మను అదుపులోకి తీసుకొని రిమాండ్ కు తరలించారు.

