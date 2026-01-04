English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రైమ్
  • Hubballi Gangrape: దారుణ ఘటన.. 13 ఏళ్ల బాలికపై ముగ్గురు మైనర్ల సామూహిక అత్యాచారం.. ఎక్కడంటే..?

Hubballi Gangrape: దారుణ ఘటన.. 13 ఏళ్ల బాలికపై ముగ్గురు మైనర్ల సామూహిక అత్యాచారం.. ఎక్కడంటే..?

Karnataka Crime: దేశంలో రోజురోజుకు సభ్యసమాజం తలదించుకునే సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. చిన్న వయసులోనే మానవత్వం మరిచి పశువుల్లా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తాజాగా అలాంటి ఘటనే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో జరిగింది. 13 ఏళ్ల బాలికపై ముగ్గురు మైనర్లు సాముహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 4, 2026, 11:09 AM IST

Hubballi Gangrape: దారుణ ఘటన.. 13 ఏళ్ల బాలికపై ముగ్గురు మైనర్ల సామూహిక అత్యాచారం.. ఎక్కడంటే..?

Karnataka Hubballi Gangrape Case: కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని హుబ్బళ్లిలో దారుణమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. 13 ఏళ్ల వయసున్న బాలికపై ముగ్గురు బాలురు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ సంఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. నిందితుల వయస్సు 14 నుంచి 15 ఏళ్ల మధ్య ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు.

పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం.. బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో లేని సమయం చూసిన అదే ప్రాంతానికి చెందిన ముగ్గురు బాలురు.. బాలికను బలవంతంగా ఒక నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ బాధితురాలిపై వరుసగా అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు. ఈ విషయాన్ని బయటికి చెబితే తాము తీసిన వీడియోను.. సోషల్ మీడియాలో పెడతామంటూ.. నిందితులు బాధితురాలిని భయపెట్టారు.

దీంతో తీవ్రంగా భయపడ్డ బాలిక విషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు తెలిపింది. బాలిక తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.. ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుల్లో ఇద్దరు హైస్కూల్ విద్యార్థులు కాగా.. మరొకరు చదువు మధ్యలో ఆపేసి ఆవారగా తిరుగుతున్న బాలుడు. ప్రస్తుతం బాధితురాలికి రక్షణ కల్పించామని, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతుందని హుబ్బళ్లి-ధార్వాడ్ పోలీస్ కమిషనర్ తెలిపారు.

ఇక నిందితుల వద్ద ఉన్న మొబైల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు.. వీడియోల వ్యవహారంపై కూడా లోతైన దర్యాప్తు చేస్తున్నామని వివరించారు. అయితే ఈరోజుల్లో పిల్లల బిహేవియర్‌ని తల్లిదండ్రులు కనిపెట్టుకొని ఉండాలని.. ఏది మంచో, చెడో చెప్పాలని సూచించారు. ఇంత చిన్న వయసులోనే పిల్లల్లో ఇలాంటి ఆలోచనలు రావడం చాలా దారుణమని.. ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు, స్కూల్లో టీచర్లు పిల్లల మనస్తత్వంపై ఓ కన్నేసి ఉంచాలన్నారు. వారు చెడు అలవాట్లకు బానిస కాకుండా మంచి క్రమశిక్షణను అలవాటు చేయాలన్నారు పోలీస్ కమీషనర్.

Also Read: Indonesia New Law: ఇకపై పెళ్లికి ముందు దగ్గరైనా, సహజీవనం చేసినా జైల్లో ఊచలు లెక్కబెట్టాల్సిందే..!

Also Read: Parrots Death: హృదయ విదాకర దృశ్యం.. నర్మదా నది ఒడ్డున 200 చిలుకలు మృతి.. పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో విస్తుపోయే నిజం..!

 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

GangrapeHubballi Gangrape13 Year Old Girl Assaulted By Three MinorsMinor rape caseKarnataka Crime

