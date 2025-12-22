English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రైమ్
  • Inter Cast Marriage: ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న కూతురు.. గర్భవతి అని కూడా చూడకుండా చంపిన తండ్రి

Inter Cast Marriage: ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న కూతురు.. గర్భవతి అని కూడా చూడకుండా చంపిన తండ్రి

Karnataka Intercaste Marriage: కులాంతర ప్రేమ వివాహలు తీవ్ర విషాదంగా మారుతున్నాయి. తమకు ఇష్టం లేకుండా, తమని కాదని పెళ్లిచేసుకుంటున్న పిల్లలపై తల్లిదండ్రులు కోపాలు పెంచుకుంటున్నారు. ఇక మరికొందరైతే ఏకంగా తమ కన్నబిడ్డలను కడతేర్చుతున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే కర్ణాటకలో జరిగింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 22, 2025, 02:33 PM IST

Trending Photos

Y. S. Jagan Birthday Special: 40 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీకి కూడా చమటలు పట్టించిన మొనగాడు.. ఏపీ రాజకీయ చరిత్రనే మలుపు తిప్పిన తోపు..!!
7
YS Jagan Mohan Reddy
Y. S. Jagan Birthday Special: 40 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీకి కూడా చమటలు పట్టించిన మొనగాడు.. ఏపీ రాజకీయ చరిత్రనే మలుపు తిప్పిన తోపు..!!
Bath Vastu: స్నానం చేసే నీటిలో ఈ ఒక్కటి కలిపితే ఇంటికి ధనాకర్షణ.. మీకు పాజిటివిటీ..!
5
Bath Vastu Tips
Bath Vastu: స్నానం చేసే నీటిలో ఈ ఒక్కటి కలిపితే ఇంటికి ధనాకర్షణ.. మీకు పాజిటివిటీ..!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ఈ రాశికి ధన నష్టం పనులకు బ్రేక్‌..!
6
today horoscope december 21 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ఈ రాశికి ధన నష్టం పనులకు బ్రేక్‌..!
Poori Recipe: రాత్రి మిగిలిన అన్నం పడేస్తున్నారా? ఓసారి ఇలా పూరీలు చేసి చూడండి.. నూనె పీల్చకుండా బెలూన్ల పొంగుతాయి​!
5
Fluffy Poori With Left Over Rice
Poori Recipe: రాత్రి మిగిలిన అన్నం పడేస్తున్నారా? ఓసారి ఇలా పూరీలు చేసి చూడండి.. నూనె పీల్చకుండా బెలూన్ల పొంగుతాయి​!
Inter Cast Marriage: ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న కూతురు.. గర్భవతి అని కూడా చూడకుండా చంపిన తండ్రి

Man Kills Daughter Over Intercaste Marriage: కులాంతర ప్రేమ వివాహలు తీవ్ర విషాదంగా మారుతున్నాయి. తమకు ఇష్టం లేకుండా, తమని కాదని పెళ్లిచేసుకుంటున్న పిల్లలపై తల్లిదండ్రులు కోపాలు పెంచుకుంటున్నారు. ఇక మరికొందరైతే ఏకంగా తమ కన్నబిడ్డలను కడతేర్చుతున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే కర్ణాటకలో జరిగింది.

Add Zee News as a Preferred Source

కర్ణాటకలోని హుబ్బళ్లికి చెందిన 19 ఏళ్ల మాన్య పాటిల్ అనే యువతి.. ఈ ఏడాది మే నెలలో తన పేరెంట్స్‌‌ని ఎదిరించి వేరే క్యాస్ట్‌కి చెందిన యువకున్ని పెళ్లి చేసుకుంది. వివాహం తర్వాత తన తండ్రితో తమకు ప్రాణభయం ఉందని ఆ జంట హుబ్బళ్లిలోని తమ స్వగ్రామం నుండి.. 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న హవేరి జిల్లాలో కాపురం పెట్టారు. 

ఇటీవలే స్వగ్రామానికి తిరిగొచ్చిన ఈ జంటపై.. యువతి కుటుంబసభ్యులు దాడికి యత్నించగా తప్పించుకున్నారు. అయితే అదే రోజు సాయంత్రం మళ్లీ బాధితురాలి ఇంట్లోకి చొరబడి.. ఇనుప రాడ్‌లతో దాడి చేశారు. సొంత కూతురు పైగా గర్భవతి అని కూడా చూడకుండా ఆ కసాయి తండ్రి అత్యంత దారుణంగా కొట్టాడు. దీంతో ఈ దాడిలో 6 నెలల గర్భవతి అయిన మాన్య తీవ్రంగా గాయపడింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. 

అయితే మాన్య పాటిల్‌ను రక్షించడానికి ఆమె అత్తమామలు రేణుకమ్మ, సుభాష్ ప్రయత్నించగా.. వారిపై కూడా అత్యంత దారుణంగా దాడి చేశారు. మాన్య అత్తమామలకు కూడా తీవ్రగాయాలు కావడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మాన్య తన ప్రాణాలను కోల్పోయింది. ఈ దారుణ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న స్థానిక పోలీసులు.. ముగ్గురు అనుమానితులైన మాన్య తండ్రి ప్రకాష్ ఫక్కిర్‌గోడా, ఇద్దరు దగ్గరి బంధువులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.  

Also Read: Viral Video: బిగ్ బాస్‌లో తనూజ ఓటమితో వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన అభిమాని.. వీడియో వైరల్

Also Read: Smriti Mandhana: టీ20 క్రికెట్‌లో చరిత్ర సృష్టించిన లేడీ కోహ్లీ స్మృతి మంధాన.. తొలి భారతీయ బ్యాటర్‌గా రికార్డు

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Inter Cast Marriage MurderKarnataka Intercaste MarriageFather Kills DaughterKarnataka MurderKarnataka

Trending News