Inter Cast Marriage: ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న కూతురు.. గర్భవతి అని కూడా చూడకుండా చంపిన తండ్రి

Man Kills Daughter Over Intercaste Marriage: కులాంతర ప్రేమ వివాహలు తీవ్ర విషాదంగా మారుతున్నాయి. తమకు ఇష్టం లేకుండా, తమని కాదని పెళ్లిచేసుకుంటున్న పిల్లలపై తల్లిదండ్రులు కోపాలు పెంచుకుంటున్నారు. ఇక మరికొందరైతే ఏకంగా తమ కన్నబిడ్డలను కడతేర్చుతున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే కర్ణాటకలో జరిగింది.
కర్ణాటకలోని హుబ్బళ్లికి చెందిన 19 ఏళ్ల మాన్య పాటిల్ అనే యువతి.. ఈ ఏడాది మే నెలలో తన పేరెంట్స్ని ఎదిరించి వేరే క్యాస్ట్కి చెందిన యువకున్ని పెళ్లి చేసుకుంది. వివాహం తర్వాత తన తండ్రితో తమకు ప్రాణభయం ఉందని ఆ జంట హుబ్బళ్లిలోని తమ స్వగ్రామం నుండి.. 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న హవేరి జిల్లాలో కాపురం పెట్టారు.
ఇటీవలే స్వగ్రామానికి తిరిగొచ్చిన ఈ జంటపై.. యువతి కుటుంబసభ్యులు దాడికి యత్నించగా తప్పించుకున్నారు. అయితే అదే రోజు సాయంత్రం మళ్లీ బాధితురాలి ఇంట్లోకి చొరబడి.. ఇనుప రాడ్లతో దాడి చేశారు. సొంత కూతురు పైగా గర్భవతి అని కూడా చూడకుండా ఆ కసాయి తండ్రి అత్యంత దారుణంగా కొట్టాడు. దీంతో ఈ దాడిలో 6 నెలల గర్భవతి అయిన మాన్య తీవ్రంగా గాయపడింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
అయితే మాన్య పాటిల్ను రక్షించడానికి ఆమె అత్తమామలు రేణుకమ్మ, సుభాష్ ప్రయత్నించగా.. వారిపై కూడా అత్యంత దారుణంగా దాడి చేశారు. మాన్య అత్తమామలకు కూడా తీవ్రగాయాలు కావడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మాన్య తన ప్రాణాలను కోల్పోయింది. ఈ దారుణ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న స్థానిక పోలీసులు.. ముగ్గురు అనుమానితులైన మాన్య తండ్రి ప్రకాష్ ఫక్కిర్గోడా, ఇద్దరు దగ్గరి బంధువులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
