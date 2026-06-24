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Ketan Agarwal Murder Case: తమ్ముడి హత్య కేసులో అక్కకు వచ్చిన చిన్న డౌట్.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే.. కాబోయే భార్యే హంతకురాలిగా తేలింది..!!

Lohagad Fort Murder Case: తన తమ్ముడి మరణం ఎలా అనే ప్రశ్నలు. ఒక ప్రమాదమని చెబుతున్న ఆ కథలో ఆమెకు ఎన్నో డౌట్లు వచ్చాయి. తమ్ముడు మరణించిన 4 రోజులు తర్వాత .. తనను ఓదార్చేందుకు తమ ఇంటికి వచ్చిన సియాను ఆమె లోహగడ్ లో అసలేం జరిగిందో చెప్పమని అడిగింది. అక్కడే అసలు బండారం బయటపడింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 24, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:49 PM IST
Ketan Agarwal Murder Case: తమ్ముడి హత్య కేసులో అక్కకు వచ్చిన చిన్న డౌట్.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే.. కాబోయే భార్యే హంతకురాలిగా తేలింది..!!
Image Credit: FILESource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తమ్ముడి హత్య కేసులో అక్కకు వచ్చిన చిన్న డౌట్.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే.. కాబోయే భార్యే
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