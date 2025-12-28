Crime News: ఉద్యోగం చేసినందుకే ప్రాణాలు తీశాడా? భార్య గొంతుకోసి హత్య చేసిన భర్త..!!

Husband Kills Wife: నేటి కాలంలో కుటుంబం గడవాలంటే.. భార్య భర్తలు ఉద్యోగాలు చేస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా గడిచిపోతుంది. అందుకే చాలా మంది మహిళలు.. ఇంటి పనులు చూసుకుంటూ.. ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. కుటుంబానికి చేదోడు వాదోడుగా నిలుస్తున్నారు. అయితే మహిళలపై జరుగుతున్న ఘటనలు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగిస్తున్నాయి. తాజాగా బెంగళూరులో చోటుచేసుకున్న ఓ దారుణ ఘటన మరోసారి కుటుంబ సంబంధాల్లో పెరుగుతున్న అనుమానాలు, ఆగ్రహం ఎంతటి వినాశనానికి దారి తీస్తుందో.. స్పష్టంగా చూపించింది. భార్య ఉద్యోగంపై అనుమానాలు, విభేదాలు చివరికి హత్యగా మారి.. ఆ కుటుంబాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేసింది.
అగ్రహార లేఅవుట్లో నివసిస్తున్న ఆయేషా సిద్ధిఖీ (39) ఒక మసాజ్ పార్లర్లో పనిచేస్తోంది. ఆ ఉద్యోగమే ఆమె జీవితాన్ని బలిగొన్నది. ఆమె భర్త సయ్యద్ జబీకి భార్య మసాజ్ పార్లర్ లో ఉద్యోగం చేయడం ఇష్టం లేదు. ఇదే విషయం గురించి దంపతుల మధ్య తరచూ గొడవలు జరుగుతుండేవని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఆయేషా ఉద్యోగం మానేయాలని జబీ పదే పదే ఒత్తిడి చేయడం.. ఆమె మాత్రం కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని పని కొనసాగించడం వల్ల వారి మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగిపోయాయి.
మంగళవారం రాత్రి కూడా అదే విషయం మీద ఇద్దరి మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలైంది. మాటలు కాస్తా పెరిగి.. తీవ్ర వాగ్వాదంగా మారాయి. క్షణికావేశానికి లోనైన సయ్యద్ జబీ తనలోని ఆగ్రహాన్ని అదుపు చేసుకోలేకపోయాడు. ఆ క్షణంలో తీసుకున్న నిర్ణయం భార్యను అంతమొందించింది. కిచెన్లో ఉన్న కత్తిని తీసుకుని భార్యపై దాడి చేసి.. ఆమె గొంతు కోసి హత్య చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
భార్యను హతమార్చిన తర్వాత జబీ అక్కడి నుంచి నేరుగా సంపిగెహళ్లి పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. నేనే నా భార్యను చంపేశాను అంటూ పోలీసులకు లొంగిపోవడం అక్కడి సిబ్బందిని కూడా షాక్కు గురిచేసింది. సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు రక్తపు మడుగులో మృతదేహంగా గుర్తించారు.ఈ ఘటనపై హత్య కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. ఇది కేవలం ఉద్యోగ వివాదమేనా? లేక ఇతర కారణాలు కూడా ఉన్నాయా ? అన్న కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. ఆయేషా మృతితో వారి కుటుంబం పూర్తిగా విచ్ఛిన్నమైంది.
ఇలాంటి సంఘటనలు నేటి సమాజంలో భార్యాభర్తల మధ్య అనుమానాలు, సహనం లోపించడం ఎంత ప్రమాదకరమో గుర్తు చేస్తున్నాయి. క్షణికావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు జీవితాలను, కుటుంబాలను ఎలా నాశనం చేస్తున్నాయో ఈ బెంగళూరు హత్య కేసు ఒక విషాదకర ఉదాహరణగా నిలిచింది.
