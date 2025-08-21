Karnataka Murder Mystery Revealed: ఈ మధ్య కాలంలో క్రైమ్ చేసే విధానం చూసి చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. హత్యలు చేసేసి వాటిని యాక్సిడెంట్గా చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల వారు అనుకున్నది జరగడంతో పాటు పోలీసులకు దొరక్కుండా.. ఈజీగా తప్పించుకోవచ్చని చాలా మంది ఇలా చేస్తున్నారు. తాజాగా ఓ బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రంలోని ఓ సన్నివేశాన్ని గుర్తుకు తెచ్చేలా ఓ హత్య జరిగింది. తన ప్రేమను నిరాకరిస్తుందన్న కోపంతో వివాహితను దారుణంగా హత్యచేసిన ఘటన కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని హసన్ జిల్లాలో జరిగింది.
హసన్ జిల్లా బేలూరు తాలూకా చందనహళ్లి గ్రామానికి చెందిన శ్వేత (32) అనే వివాహిత.. తన భర్తను వదిలేసి చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటూ చాలా సంవత్సరాలుగా తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో శ్వేతకు కొద్ది రోజుల క్రితం రవి అనే వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడింది. అయితే రవికి కూడా పెళ్లైనప్పటికీ శ్వేతను లొంగ దీసుకోవాలని ప్రయత్నించాడు. నేను నా భార్యను వదిలిపెట్టి వస్తాను.. నువ్వు కూడా నాతో రావాలి అంటూ తరచూ శ్వేతను వేధిస్తున్నాడు. దీనికి శ్వేత ససేమిరా ఒప్పుకోకపోవడంతో.. రవి ఆమెపై కోపం పెంచుకున్నాడు.
ఈ క్రమంలో శ్వేతను హతమార్చాలని నిర్ణయించుకున్నాడు రవి. పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం.. బయటకు వెళ్దామని చెప్పి శ్వేతను కారులో ఎక్కించుకున్నాడు. చందనహళ్లి చెరువు వద్దకు రాగానే కారును ఆపి.. ఆమెను అందులోనే ఉంచి చెరువులోకి తోసేశాడు. తర్వాత కారు అనుకోకుండా అదుపుతప్పి చెరువులో పడిందని.. అందులో తన ఫ్రెండ్ ఉందని.. తాను ఎలాగోలా ఈత కొట్టుకుంటూ బయటపడ్డాడనని పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. దీంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అరేహళ్లి పోలీసులు కారును, అందులో ఉన్న మృతదేహాన్ని బయటకు తీశారు.
మొదట అందరూ ఇది సాధారణ ప్రమాదమేనని.. కనీసం ఒక్కరైనా ఈ యాక్సిడెంట్లో బ్రతికారని అనుకున్నారు. ఇక దీని తర్వాతే అసలు కథ బయటపడింది. పోలీసులకు ఈ సినిమాటిక్ స్టైల్ యాక్సిడెంట్పై, నిందితుడు రవిపై అనుమానం వచ్చింది. తమదైన స్టైల్లో రవిని ప్రశ్నించడంతో.. ఉద్దేశపూర్వకంగా తానే శ్వేతను చంపేశానని అసలు నిజం ఒప్పుకున్నాడు. శ్వేత కుటుంబం ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదుచేసిన పోలీసులు.. నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు.
