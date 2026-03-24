Murder Case: పెళ్లికి ముందే మరొకరితో ప్రేమ వ్యవహారం.. ప్రియుడితో కలిసి భర్తను గొంతు నులిమి చంపిన భార్య

Rajasthan Murder Case: రాజస్థాన్లోని బలోత్రాలో దారుణం జరిగింది. గిడా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మాల్వా గ్రామంలో ఓ భార్య తన ప్రియుడితో కలిసి నిద్రిస్తున్న భర్తను గొంతు నులిమి హత్య చేసింది. సమాచారం మేరకు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు నిందితులైన భార్య, ప్రియుడు ఇద్దరినీ అరెస్టు చేశారు.
ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే..
మూడు సంవత్సరాల క్రితం మాల్వా గోయలన్లోని మేఘ్వాల్ నివాసి అయిన మృతుడు మహేంద్ర కుమార్కు.. బగుండి నివాసి అయిన అనుదేవితో పెళ్లి జరిగింది. అయితే మహేంద్ర కుమార్ను పెళ్లి చేసుకోవడం అను దేవికి ఇష్టం లేదు. పెళ్లి తర్వాత కూడా భార్యాభర్తల మధ్య తరచుగా గొడవలు జరుగుతుండేవి. దీంతో అనుదేవి ఎక్కువ తన పుట్టింట్లోనే ఉండేది.
కాగా పెళ్లికి ముందు అనుదేవి, తిలవారాకు చెందిన అమరారామ్ అనే ఉపాధ్యాయుడు ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు. అమరారామ్ చిడియా ప్రాంతంలోని ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో టీచర్గా వర్క్ చేస్తున్నాడు. అనుదేవి ఆ ఉపాధ్యాయుడితో గత రెండేళ్లుగా ప్రేమలో ఉంది. పెళ్లి తర్వాత అనుకి, ఆమె భర్తకి చాలా సార్లు పంచాయతీలు కూడా జరిగాయి.
ఇటీవల జరిగిన పంచాయతీ తర్వాత అనుదేవి తన భర్త దగ్గరికి వచ్చింది. అక్కడికి వచ్చిన రెండు రోజులకే ఆమె తన ప్రియుడు అమరారామ్కి ఫోన్ చేసి రాత్రి ఇంటికి పిలిపించుకుంది. ఆ తర్వాత గాఢ నిద్రలో ఉన్న మహేంద్రను ఇద్దరు ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేశారు. ఉదయం మహేంద్ర నిద్ర లేవకపోవడంతో తల్లి గదిలోకి వెళ్లిచూసింది. అచేతనంగా మహేంద్ర పడి ఉండడం, శరీరం, మెడపై గీతలు ఉండటాన్ని గమనించిన తల్లికి అనుమానం కలిగింది.
దీంతో మహేంద్ర తల్లి తన ఇంకో కొడుక్కి సమాచారం ఇవ్వగా.. మృతుడి సోదరుడు పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. సమాచారం మేరకు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు.. ఉపాధ్యాయుడు అమరారామ్ను, మృతుడి భార్య అను దేవిని విచారణ నిమిత్తం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత తమదైన స్టైల్లో పోలీసులు విచారించగా ఇద్దరూ మహేంద్రను గొంతు నులిమి చంపినట్లు ఒప్పుకున్నారు. దీంతో ఇద్దరు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆ తర్వాత మృతదేహానికి పోస్ట్మార్టం నిర్వహించి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.
