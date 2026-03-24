Murder Case: పెళ్లికి ముందే మరొకరితో ప్రేమ వ్యవహారం.. ప్రియుడితో కలిసి భర్తను గొంతు నులిమి చంపిన భార్య

Murder Case: ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కడా చూసిన కట్టుకున్న భర్తను ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేస్తున్న ఉదంతాలు తరచుగా జరుగుతున్నాయి. తాజాగా అలాంటి ఘటనే రాజస్థాన్‌లోని బలోత్రాలో చోటు చేసుకుంది. ఓ భార్య తన ప్రియుడితో కలిసి నిద్రిస్తున్న భర్తను గొంతు నులిమి హత్య చేసింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 24, 2026, 12:37 PM IST

BSNL: బీఎస్ఎన్ఎల్ 4జీ సెన్సేషన్.. ఈ 65 రోజుల ఉచిత ఇంటర్నెట్‌ ప్లాన్‌తో జియో, ఎయిర్‌టెల్‌ మైండ్‌ బ్లో!
5
BSNL 319 plan
BSNL: బీఎస్ఎన్ఎల్ 4జీ సెన్సేషన్.. ఈ 65 రోజుల ఉచిత ఇంటర్నెట్‌ ప్లాన్‌తో జియో, ఎయిర్‌టెల్‌ మైండ్‌ బ్లో!
Gold vs Silver: బంగారం మెరుస్తుందా? వెండి లాభాలు కురిపిస్తుందా? 2026లో బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఏది?
5
Gold Vs Silver
Gold vs Silver: బంగారం మెరుస్తుందా? వెండి లాభాలు కురిపిస్తుందా? 2026లో బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఏది?
Plane Crash Today: కుప్పకూలిన విమానం.. 100 మంది మృతి..?
5
Plane Crash Today: కుప్పకూలిన విమానం.. 100 మంది మృతి..?
Stock Market Today: గర్జించిన బుల్.. ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం.. ట్రంప్ &#039;బ్రేక్&#039;తో దలాల్ స్ట్రీట్‌లో దీపావళి..!!
5
Business News
Stock Market Today: గర్జించిన బుల్.. ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం.. ట్రంప్ 'బ్రేక్'తో దలాల్ స్ట్రీట్‌లో దీపావళి..!!
Rajasthan Murder Case: రాజస్థాన్‌లోని బలోత్రాలో దారుణం జరిగింది. గిడా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మాల్వా గ్రామంలో ఓ భార్య తన ప్రియుడితో కలిసి నిద్రిస్తున్న భర్తను గొంతు నులిమి హత్య చేసింది. సమాచారం మేరకు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు నిందితులైన భార్య, ప్రియుడు ఇద్దరినీ అరెస్టు చేశారు. 

ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే..
మూడు సంవత్సరాల క్రితం మాల్వా గోయలన్‌లోని మేఘ్వాల్ నివాసి అయిన మృతుడు మహేంద్ర కుమార్‌కు.. బగుండి నివాసి అయిన అనుదేవితో పెళ్లి జరిగింది. అయితే మహేంద్ర కుమార్‌ను పెళ్లి చేసుకోవడం అను దేవికి ఇష్టం లేదు. పెళ్లి తర్వాత కూడా భార్యాభర్తల మధ్య తరచుగా గొడవలు జరుగుతుండేవి. దీంతో అనుదేవి ఎక్కువ తన పుట్టింట్లోనే ఉండేది.

కాగా పెళ్లికి ముందు అనుదేవి, తిలవారాకు చెందిన అమరారామ్ అనే ఉపాధ్యాయుడు ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు. అమరారామ్ చిడియా ప్రాంతంలోని ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో టీచర్‌గా వర్క్ చేస్తున్నాడు. అనుదేవి ఆ ఉపాధ్యాయుడితో గత రెండేళ్లుగా ప్రేమలో ఉంది. పెళ్లి తర్వాత అనుకి, ఆమె భర్తకి  చాలా సార్లు పంచాయతీలు కూడా జరిగాయి. 

ఇటీవల జరిగిన పంచాయతీ తర్వాత అనుదేవి తన భర్త దగ్గరికి వచ్చింది. అక్కడికి వచ్చిన రెండు రోజులకే ఆమె తన ప్రియుడు అమరారామ్‌కి ఫోన్ చేసి రాత్రి ఇంటికి పిలిపించుకుంది. ఆ తర్వాత గాఢ నిద్రలో ఉన్న మహేంద్రను ఇద్దరు ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేశారు. ఉదయం మహేంద్ర నిద్ర లేవకపోవడంతో తల్లి గదిలోకి వెళ్లిచూసింది. అచేతనంగా మహేంద్ర పడి ఉండడం, శరీరం, మెడపై గీతలు ఉండటాన్ని గమనించిన తల్లికి అనుమానం కలిగింది. 

దీంతో మహేంద్ర తల్లి తన ఇంకో కొడుక్కి సమాచారం ఇవ్వగా.. మృతుడి సోదరుడు పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. సమాచారం మేరకు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు.. ఉపాధ్యాయుడు అమరారామ్‌ను, మృతుడి భార్య అను దేవిని విచారణ నిమిత్తం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత తమదైన స్టైల్లో పోలీసులు విచారించగా ఇద్దరూ మహేంద్రను గొంతు నులిమి చంపినట్లు ఒప్పుకున్నారు. దీంతో ఇద్దరు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆ తర్వాత మృతదేహానికి పోస్ట్‌మార్టం నిర్వహించి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.

Also Read: AP High Court Jobs: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. ఏపీ హైకోర్టులో కోర్టు మాస్టర్‌ ఉద్యోగాలు.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే..!

Also Read: Tirumala: తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ.. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

murder caseRajasthan Murder CaseRajasthan MurderWife Murdered HusbandAmraram

