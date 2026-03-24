Shadnagar Murder Case: వీడిన షాద్ నగర్ మహిళ హత్య కేసు మిస్టరీ.. భార్యను చంపి బైక్‌పై మూటకట్టుకొని..

Shadnagar Murder Case: భార్యను అత్యంత పాశవికంగా చంపి, మృతదేహంతో పాటు కన్న కూతురిని పొలాల్లో వదిలేసిన ఘటనలో నిందితుడిని షాద్ నగర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. పక్కా ప్లాన్ ప్రకారమే నిందితుడు హత్య చేసినట్లుగా పోలీసులు తెలిపారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 24, 2026, 01:17 PM IST

Shadnagar Murder Case Update: అత్యంత కిరాతకంగా కట్టుకున్న భార్యను హత్య చేసి.. కన్న బిడ్డను కూడా భార్య శవం దగ్గరే పొలాల్లో వదిలేసి వెళ్లిన నిందితుడిని తాజాగా షాద్ నగర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.. మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా వీరన్నపేటకు చెందిన పానుగంటి నర్సింహులుకి, అదే ప్రాంతానికి చెందిన శోభ అలియాస్ శోభారాణితో నాలుగేళ్ల క్రితం పెళ్లి జరిగింది. కాగా వీరిది ప్రేమ వివాహం కాగా.. ఈ  దంపతులకు మూడేళ్ల కుమార్తె మమత ఉంది. 

అయితే నర్సింహులు కన్నా ముందే శోభకు మరొకరితో పెళ్లై ఒక కొడుకు ఉన్నాడు. మొదటి భర్త నుంచి విడిపోయిన తర్వాత శోభ.. నర్సింహులుని పెళ్లి చేసుకుంది. వివాహమైన తర్వాత కొంత కాలం పాటు వీరు అన్యోన్యంగానే ఉన్నారు. ఆ తర్వాత నర్సింహులు తాగుడికి బానిస కావడంతో.. కుటుంబంలో గొడవలు మొదలయ్యాయి. నర్సింహులు వేధింపులు భరించలేకపోయిన శోభ.. కుమార్తె మమతతో కలిసి రంగారెడ్డిగూడెంలో ఉంటున్న తన తల్లిదండ్రుల వద్దకు వెళ్లి అక్కడే ఉంటుంది. దీంతో భార్యపై అనుమానం పెంచుకున్న నర్సింహులు.. ఎలాగైనా సరే ఆమెను చంపేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

ఈ క్రమంలో మార్చి 21న నర్సింహులు శోభకు కాల్ చేసి.. మహబూబ్‌నగర్ వస్తే.. ఆమె కొడుక్కి సైకిల్ ఇప్పిస్తానని చెప్పి నమ్మించాడు. దీంతో భర్త మాటలు నమ్మిన శోభ.. కుమార్తె మమతను తీసుకుని మహబూబ్‌నగర్‌కి వెళ్లింది. భార్యా, బిడ్డను తన గదికి తీసుకెళ్లిన నర్సింహులు అక్కడ కూడా మద్యం సేవించాడు. ఈ క్రమంలో మళ్లీ గొడవ జరిగింది. దీంతో అప్పటికే సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న గ్రానైట్ రాయితో శోభ తలపై బలంగా కొట్టి నర్సింహులు హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత ఎవరికీ తన మీద అనుమానం రాకుండా రక్తపు మరకలు తుడిచాడు. అనంతరం అర్ధరాత్రి సమయంలో శోభ మృతదేహాన్ని మూటగట్టి.. బైక్ పెట్రోల్ ట్యాంక్‌పై పెట్టుకున్నాడు.

మళ్లీ దానిపైనే తన మూడేళ్ల కుమార్తెను కూర్చోబెట్టుకుని, రంగారెడ్డిగూడెం శివారులోని ఓ పొలం గట్టున పడేసి పారిపోయాడు. పాప ఏడుపు విని అటుగా వచ్చిన స్థానికులు శోభ మృతదేహాన్ని గమనించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు.. సోమవారం ఉదయం లింగంపల్లిలో నర్సింహులుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసుల విచారణలో నిందితుడు తన నేరాన్ని అంగీకరించాడు. అతని వద్ద నుంచి ఒక సెల్ ఫోన్, హత్యకు వాడిన రాయి, రక్తపు మరకలున్న బట్టలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

