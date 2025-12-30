English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రైమ్
  • Gadwal: గద్వాలలో సభ్యసమాజం తలదించుకునే సంఘటన.. మైనర్ కూతురిని గర్భవతిని చేసిన నీచపు తండ్రి

Gadwal: గద్వాలలో సభ్యసమాజం తలదించుకునే సంఘటన.. మైనర్ కూతురిని గర్భవతిని చేసిన నీచపు తండ్రి

Minor Daughter Pregnant Case: గద్వాల జిల్లాలో దారుణ సంఘటన జరిగింది. కన్నకూతురికి అన్ని తానై దగ్గరుండి చూసుకోవాల్సిన తండ్రే.. ఆమెపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు. మైనర్ కూతురిపై లైంగిక దాడి చేసి గర్భవతిని చేశాడు. అంతేకాకుండా అబార్షన్ కూడా చేయించి విషయం బయటికి రాకుండా జాగ్రత్తపడ్డాడు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 30, 2025, 04:30 PM IST

Father Arrested For Impregnating Minor Daughter: సభ్యసమాజం తలదించుకునే దారుణ ఘటన.. గద్వాల జిల్లాలో వెలుగుచూసింది. కన్నకూతురికి అన్ని తానై దగ్గరుండి చూసుకోవాల్సిన తండ్రే.. ఆమెపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు. మైనర్ కూతురిపై లైంగిక దాడి చేసి గర్భవతిని చేశాడు. ఈ పాపానికి నిందితుడి మొదటి భార్య సహకరించడమే కాకుండా.. బాధిత బాలికకు అబార్షన్ చేయించి విషయం బయటకు రాకుండా జాగ్రత్తపడింది. ఈ విషయం వెలుగులోకి రావడంతో పోలీసులు నిందితులు ఇద్దరినీ అరెస్టు చేశారు.

పోలీసులు వెల్లడించిన‌ వివరాల ప్రకారం.. గద్వాల జిల్లాకి చెందిన ఓ వ్యక్తికి కొన్నేళ్ల కిందట పెళ్లి జరిగింది. అయితే వివాహమై సంవత్సరాలు గడుస్తున్న పిల్లలు పుట్టకపోవడంతో భార్య చెల్లిని రెండవ పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత రెండవ భార్యకి నలుగురు పిల్లలు పుట్టారు. అలాగే మొదటి భార్యకు కూడా ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టగా.. అంతా కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నారు. 

అయితే ఆ వ్యక్తి నీచపు బుద్ధితో తన రెండో భార్య కూతురిపై కన్నేశాడు. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయం చూసి బాలికపై పలుమార్లు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ క్రమంలో బాలిక ప్రెగ్నెంట్ అయింది. ఈ విషయం కాస్తా నిందితుడి మొదటి భార్యకు తెలిసింది. విషయం బయటకు తెలిస్తే పరువు పోతుందని భావించిన ఆమె.. భర్తను మందలించాల్సింది పోయి అతనికి సహకరించింది. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా బాలికకు అబార్షన్ చేయించింది.

బాధితురాలు ఇటీవల తన బాధను స్థానికంగా ఉండే ఓ మహిళకు చెప్పుకొని కన్నీరుమున్నీరైంది. దీంతో ఆ మహిళ వెంటనే బాలిక తల్లికి సమాచారం అందించింది. విషయం తెలుసుకున్న బాధితురాలి తల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ ఘోరం వెలుగులోకి వచ్చింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టి.. అఘాయిత్యానికి పాల్పడిన తండ్రితో పాటు అతనికి సహకరించిన మొదటి భార్యను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తండ్రి చేసిన పనికి స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Also Read: Khaleda Zia: బంగ్లాదేశ్‌ తొలి మహిళా ప్రధాని ఖలీదా జియా కన్నుమూత

Also Read: Govt Employees: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త! ఈ ఒక్కటీ ఉంటే రూ.కోటి మీ సొంతం

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Father Arrested For RapeGadwalminor girlFather Arrestedtelangana crime

