Gadwal: గద్వాలలో సభ్యసమాజం తలదించుకునే సంఘటన.. మైనర్ కూతురిని గర్భవతిని చేసిన నీచపు తండ్రి

Father Arrested For Impregnating Minor Daughter: సభ్యసమాజం తలదించుకునే దారుణ ఘటన.. గద్వాల జిల్లాలో వెలుగుచూసింది. కన్నకూతురికి అన్ని తానై దగ్గరుండి చూసుకోవాల్సిన తండ్రే.. ఆమెపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు. మైనర్ కూతురిపై లైంగిక దాడి చేసి గర్భవతిని చేశాడు. ఈ పాపానికి నిందితుడి మొదటి భార్య సహకరించడమే కాకుండా.. బాధిత బాలికకు అబార్షన్ చేయించి విషయం బయటకు రాకుండా జాగ్రత్తపడింది. ఈ విషయం వెలుగులోకి రావడంతో పోలీసులు నిందితులు ఇద్దరినీ అరెస్టు చేశారు.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. గద్వాల జిల్లాకి చెందిన ఓ వ్యక్తికి కొన్నేళ్ల కిందట పెళ్లి జరిగింది. అయితే వివాహమై సంవత్సరాలు గడుస్తున్న పిల్లలు పుట్టకపోవడంతో భార్య చెల్లిని రెండవ పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత రెండవ భార్యకి నలుగురు పిల్లలు పుట్టారు. అలాగే మొదటి భార్యకు కూడా ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టగా.. అంతా కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నారు.
అయితే ఆ వ్యక్తి నీచపు బుద్ధితో తన రెండో భార్య కూతురిపై కన్నేశాడు. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయం చూసి బాలికపై పలుమార్లు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ క్రమంలో బాలిక ప్రెగ్నెంట్ అయింది. ఈ విషయం కాస్తా నిందితుడి మొదటి భార్యకు తెలిసింది. విషయం బయటకు తెలిస్తే పరువు పోతుందని భావించిన ఆమె.. భర్తను మందలించాల్సింది పోయి అతనికి సహకరించింది. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా బాలికకు అబార్షన్ చేయించింది.
బాధితురాలు ఇటీవల తన బాధను స్థానికంగా ఉండే ఓ మహిళకు చెప్పుకొని కన్నీరుమున్నీరైంది. దీంతో ఆ మహిళ వెంటనే బాలిక తల్లికి సమాచారం అందించింది. విషయం తెలుసుకున్న బాధితురాలి తల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ ఘోరం వెలుగులోకి వచ్చింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టి.. అఘాయిత్యానికి పాల్పడిన తండ్రితో పాటు అతనికి సహకరించిన మొదటి భార్యను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తండ్రి చేసిన పనికి స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
