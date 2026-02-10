Crime News In Telangana: తెలంగాణలోని మహబూబ్నగర్ జిల్లా గార్ల మండలం మంగలి తాండలో ఆస్తి ఓ యువకుడిని అతి కిరాతకుడిగా మార్చింది. మద్యం మత్తులో విచక్షణ కోల్పోయిన ఓ యువకుడు.. తన సొంత అన్నకు పిల్లనిచ్చిన అత్తమామలపై విద్యుత్ షాక్ తో దాడికి పాల్పడడమే కాకుండా.. అడ్డం వచ్చిన తన వదినపై పెద్ద కత్తితో దాడికి తెగబడ్డాడు.. ఈ ఘటనలో అత్తప్ ప్రాణాలు కోల్పోగా.. మామ తృతిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకోగలిగారు..
జరిగింది ఇదే..
పోలీసులతో పాటు స్థానికులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. మంగలి తాండకు చెందిన రాజేష్ అనే వ్యక్తి కొంతకాలంగా ఆస్తి విషయంలో తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నాడు.. రాజేష్ కు సొంత అన్నయ్య రమేష్ కు ఇప్పటికే పెళ్లయింది.. అయితే రమేష్ కు రెండో పెళ్లి జరగడం రాజేష్ కు అస్సలు నచ్చలేదట.. అన్నకు రెండో పెళ్లి చేస్తే తన ఆస్తిలో వాటా తగ్గిపోతుందని.. ఆ యువకుడు ఆలోచిస్తూ వచ్చాడు.. ఈ రెండో పెళ్లి జరగడానికి ప్రధాన కారణం తన అత్తమామలేనని భావించిన అతను.. వారిపై ఊహించని స్థాయిలో పగ పెంచుకున్నారు..
బుధవారం అర్ధరాత్రి ఆ యువకుడు భారీగా మద్యం సేవించి అదే మత్తులో ఇంటికి వచ్చాడు.. గాఢ నిద్రలో ఉన్న అత్త కౌశల్యని, మామ అజ్మీరా రాందాసులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడు రాజేష్ అనే యువకుడు.. ఎవరు ఊహించని విధంగా సినిమాలో క్రైమ్ తరహా అత్తమామలు ఇద్దరికీ కరెంటు వైర్ల ద్వారా షాక్ ఇచ్చాడు. ఈ ప్రమాదంలో కౌసల్య అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు వదిలేయగా.. మామ రామదాసు అదృష్టవశాత్తు తప్పించుకున్నారు.
మద్యం మత్తులో ఉన్న రాజేష్ అంతటితో ఆగకుండా తన వదినను కూడా చంపేయడానికి ప్రయత్నించాడు.. అడ్డం వచ్చిన ఆమెపై పెద్ద కత్తితో దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ సమయంలో ఆమెకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.. దీనిని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే ఆమెను చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు..
వెంటనే సమాచారం అందుకున్న డి.ఎస్.పి తిరుపతిరావు ఘటన స్థలాన్ని సందర్శించారు.. క్లూస్ టీం ద్వారా ఆధారాలను సేకరించే పనిలో పడ్డారు.. నిందితుడు రాజేష్ ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆస్తి తగాదాలతో పాటు కుటుంబ కలహాలే ఈ హత్యకు ప్రధాన కారణమని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. నిందితుడి పై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని డిఎస్పి మీడియాకు తెలిపారు.
