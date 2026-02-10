English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రైమ్
  • Crime News: ఆస్తి కోసం ఉన్మాదం.. అత్తను విద్యుత్ షాక్‌తో పొట్టన పెట్టుకున్న అల్లుడు!

Crime News: ఆస్తి కోసం ఉన్మాదం.. అత్తను విద్యుత్ షాక్‌తో పొట్టన పెట్టుకున్న అల్లుడు!

Crime News In Telangana: ఆస్తికోసం అత్తను హత్య చేసిన ఓ ఉన్మాదిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.  ఈ ఘటన మహబూబ్నగర్ జిల్లా గార్ల మండలం మంగలి తండాలో చోటుచేసుకుంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 10, 2026, 12:10 PM IST

Trending Photos

Gold and Silver Prices Today: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్.. ఈరోజు ధరలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే..!
5
Gold Price Today
Gold and Silver Prices Today: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్.. ఈరోజు ధరలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే..!
School Holiday: రేపు సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకు, ఎక్కడంటే..!
5
School Holiday tomorrow
School Holiday: రేపు సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకు, ఎక్కడంటే..!
Balayya Actress: బోల్డ్ లుక్‌లో ఆ పార్ట్ చూపిస్తూ రెచ్చగొడుతున్న బాలయ్య భామ.!. నెటిజన్లు ఏమంటున్నారంటే..?
6
Pragya Jaiswal
Balayya Actress: బోల్డ్ లుక్‌లో ఆ పార్ట్ చూపిస్తూ రెచ్చగొడుతున్న బాలయ్య భామ.!. నెటిజన్లు ఏమంటున్నారంటే..?
Gold Investment Trend: బంగారం కొంటున్నారా? భారీగా పెరుగుతున్న ధరలు..ఈ టైమ్‌లో కొనొచ్చా..లేదా?!
6
gold investment trend
Gold Investment Trend: బంగారం కొంటున్నారా? భారీగా పెరుగుతున్న ధరలు..ఈ టైమ్‌లో కొనొచ్చా..లేదా?!
Crime News: ఆస్తి కోసం ఉన్మాదం.. అత్తను విద్యుత్ షాక్‌తో పొట్టన పెట్టుకున్న అల్లుడు!

Crime News In Telangana: తెలంగాణలోని మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా గార్ల మండలం మంగలి తాండలో ఆస్తి ఓ యువకుడిని అతి కిరాతకుడిగా మార్చింది. మద్యం మత్తులో విచక్షణ కోల్పోయిన ఓ యువకుడు.. తన సొంత అన్నకు పిల్లనిచ్చిన అత్తమామలపై విద్యుత్ షాక్ తో దాడికి పాల్పడడమే కాకుండా.. అడ్డం వచ్చిన తన వదినపై పెద్ద కత్తితో దాడికి తెగబడ్డాడు.. ఈ ఘటనలో అత్తప్ ప్రాణాలు కోల్పోగా.. మామ తృతిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకోగలిగారు.. 

Add Zee News as a Preferred Source

జరిగింది ఇదే..
పోలీసులతో పాటు స్థానికులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. మంగలి తాండకు చెందిన రాజేష్ అనే వ్యక్తి కొంతకాలంగా ఆస్తి విషయంలో తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నాడు.. రాజేష్ కు సొంత అన్నయ్య రమేష్ కు ఇప్పటికే పెళ్లయింది.. అయితే రమేష్ కు రెండో పెళ్లి జరగడం రాజేష్ కు అస్సలు నచ్చలేదట.. అన్నకు రెండో పెళ్లి చేస్తే తన ఆస్తిలో వాటా తగ్గిపోతుందని.. ఆ యువకుడు ఆలోచిస్తూ వచ్చాడు.. ఈ రెండో పెళ్లి జరగడానికి ప్రధాన కారణం తన అత్తమామలేనని భావించిన అతను.. వారిపై ఊహించని స్థాయిలో  పగ పెంచుకున్నారు..

బుధవారం అర్ధరాత్రి ఆ యువకుడు భారీగా మద్యం సేవించి అదే మత్తులో ఇంటికి వచ్చాడు.. గాఢ నిద్రలో ఉన్న అత్త కౌశల్యని, మామ అజ్మీరా రాందాసులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడు రాజేష్ అనే యువకుడు.. ఎవరు ఊహించని విధంగా సినిమాలో క్రైమ్ తరహా అత్తమామలు ఇద్దరికీ కరెంటు వైర్ల ద్వారా షాక్ ఇచ్చాడు. ఈ ప్రమాదంలో కౌసల్య అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు వదిలేయగా.. మామ రామదాసు అదృష్టవశాత్తు తప్పించుకున్నారు.

మద్యం మత్తులో ఉన్న రాజేష్ అంతటితో ఆగకుండా తన వదినను కూడా చంపేయడానికి ప్రయత్నించాడు.. అడ్డం వచ్చిన ఆమెపై పెద్ద కత్తితో దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు.  ఈ సమయంలో ఆమెకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.. దీనిని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే ఆమెను చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు..

వెంటనే సమాచారం అందుకున్న డి.ఎస్.పి తిరుపతిరావు ఘటన స్థలాన్ని సందర్శించారు.. క్లూస్ టీం ద్వారా ఆధారాలను సేకరించే పనిలో పడ్డారు.. నిందితుడు రాజేష్ ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆస్తి తగాదాలతో పాటు కుటుంబ కలహాలే ఈ హత్యకు ప్రధాన కారణమని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. నిందితుడి పై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని డిఎస్పి మీడియాకు తెలిపారు.

Also Read: Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Crime News TodayCrime In HyderabadCrime News HyderabadCrime News In Hyderabad

Trending News