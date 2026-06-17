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Mussoorie Woman Death: భర్తతో హనీమూన్‌కు వెళ్లిన భార్య అనుమానాస్పద మృతి.. ముక్కు నుంచి రక్తం.. అసలు ఆ రాత్రి గదిలో ఏం జరిగింది?

Mussoorie Woman Death: ఉత్తరాఖండ్‌లోని ముస్సోరిలో విశాఖపట్టణానికి చెందిన ఐటీ ఉద్యోగిని అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందిన ఘటన కలకలం రేపింది. మృతురాలిని పి. రాధా గాయత్రిగా పోలీసులు గుర్తించారు. భర్తతో కలిసి హనీమూన్‌కు వెళ్లిన సమయంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 17, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:51 AM IST
Mussoorie Woman Death: భర్తతో హనీమూన్‌కు వెళ్లిన భార్య అనుమానాస్పద మృతి.. ముక్కు నుంచి రక్తం.. అసలు ఆ రాత్రి గదిలో ఏం జరిగింది?
Image Credit: Suspicious Death Of Visakhapatnam Woman Who Went On A Vacation With Her Husband (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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భర్తతో హనీమూన్‌కు వెళ్లిన భార్య అనుమానాస్పద మృతి.. అసలు ఆ రాత్రి గదిలో ఏం జరిగింది?
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