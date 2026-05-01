Murder Case: దారుణం.. డబ్బు కోసం ప్రియుడితో కలిసి తల్లిని హత్య చేసిన 17 ఏళ్ల కూతురు.. ఎక్కడంటే?

Teen Girl Murders Mother In Jharkhand: జార్ఖండ్ రాజధాని రాంచీలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. 17 ఏళ్ల కుమార్తె ప్రియుడితో కలిసి తన తల్లిని హత్య చేసింది. రూ. 45 లక్షల కోసం ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. తన తల్లి బాత్రూమ్లో పడిపోయి చనిపోయినట్లు సదరు కూతురు అందరినీ నమ్మించింది. దీంతో బంధువులొచ్చి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. అయితే రెండు రోజుల తరువాత మృతురాలి మెడపై గాయాలు కనిపించినట్లు వచ్చిన బంధువుల్లో ఒకరు చెప్పడంతో.. ఆమె మృతిపై అనుమానం రేకెత్తింది. దీంతో మృతురాలి బంధువులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టగా అసలు ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది.
రాంచీలో నహీదా పర్వీన్ అనే మహిళతో పాటు ఆమె దత్తత తీసుకున్న 17 ఏళ్ల కుమార్తె నివాసం ఉంటున్నారు. పర్వీన్ భర్త విద్యుత్ శాఖలో పనిచేస్తూ నాలుగేళ్ల క్రితం మరణించాడు. సర్వీసులో ఉండగా భర్త చనిపోవడంతో విద్యుత్ విభాగం నుంచి పరిహారం కింద పర్వీన్కు.. రూ. 45 లక్షలు వచ్చాయి. ఈ డబ్బుకు పర్వీన్ కూతురును నామినీగా పెట్టారు. అయితే, పర్వీన్ కూతురు అప్పటికే బిహార్ రాష్ట్రంలోని గయాకు చెందిన 20 ఏళ్ల అర్బాజ్ ఖాన్తో ప్రేమలో ఉంది. అర్బాజ్ అడిగినప్పుడల్లా సదరు బాలిక డబ్బులిస్తూ వచ్చింది. ఈ విషయం కాస్తా పర్వీన్కు తెలియడంతో కుమార్తెను మందలించింది.
దీంతో ఆ కూతురు తల్లి పర్వీన్పై కోపం పెంచుకుంది. తన తల్లిని అడ్డు తొలగించుకుంటే ఆమె వద్ద ఉన్న రూ. 45 లక్షలతో పాటు విద్యుత్ శాఖలో మానవీయ కోణంలో ఉద్యోగం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని భావించింది. ఇదే విషయాన్ని ప్రియుడు అర్బాజ్కు చెప్పి ఒప్పించింది. దీంతో ఇద్దరు కలిసి పర్వీన్ను హత్య చేసేందుకు ప్లాన్ చేశారు. పర్వీన్ ఇంట్లో నిద్రపోతున్న సమయంలో కూతురు.. తన ప్రియుడు అర్బాజ్తో పాటు అతని స్నేహితులైన మరో ముగ్గురుతో కలిసి హత్య చేసింది. ముగ్గురు స్నేహితులు పర్వీన్ కాళ్లు, చేతులు పట్టుకోగా.. బాలిక ప్రియుడు అర్బాజ్ కలిసి పర్వీన్ ముఖంపై దిండు పెట్టి ఊపిరాడకుండా చేసి హత్య చేశారు. ఆ తరువాత బాలిక తమ బంధువులకు ఫోన్ చేసి బాత్రూమ్లో పడిపోయి తన తల్లి మృతి చెందినట్లు తెలిపింది.
విషయం తెలుసుకున్న బంధువులు పర్వీన్ మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. అయితే అంత్యక్రియలు పూర్తయిన రెండు రోజుల తరువాత బంధువుల్లోని ఓ వ్యక్తి పర్వీన్ మెడపై గాయాలు గుర్తించినట్లు చెప్పాడు. దీంతో పర్వీన్ బావ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టగా పర్వీన్ కుమార్తెపై అనుమానం వచ్చింది. ఆ బాలికను అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా.. అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. తన తల్లి వద్ద ఉన్న రూ.45 లక్షల కోసం హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకుంది. దీంతో ఆమెతో పాటు ప్రియుడు, వారికి సహకరించిన వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
