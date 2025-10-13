English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రైమ్
  • Crime News: టీచర్‌పై పగబట్టి.. ఆయన భార్య, పిల్లలను కిరాతకంగా హత్య చేసిన స్టూడెంట్స్.. అసలేం జరిగింది?

Crime News: టీచర్‌పై పగబట్టి.. ఆయన భార్య, పిల్లలను కిరాతకంగా హత్య చేసిన స్టూడెంట్స్.. అసలేం జరిగింది?

Teacher Wife Kids Murder: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బాగ్‌పట్ జిల్లాలో ఆదివారం చోటుచేసుకున్న దారుణం అందరినీ కలచివేసింది. టీచర్‌పై పగతో ఇద్దరు మైనర్లు ఆయన భార్యా పిల్లలను హత్య చేసిన సంఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 13, 2025, 09:42 AM IST

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
7
Diwali 2025 holidays
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
5
Udaya Bhanu
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
Rs 100 Notes Sell: రూ.100 నోటు అమ్మితే.. రూ.3,99,900 లాభం.. మీ దగ్గర ఉంటే ఇలా అమ్మేసేయండి..
6
Rs 100 Notes Sell: రూ.100 నోటు అమ్మితే.. రూ.3,99,900 లాభం.. మీ దగ్గర ఉంటే ఇలా అమ్మేసేయండి..
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
5
School holidays
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
Crime News: టీచర్‌పై పగబట్టి.. ఆయన భార్య, పిల్లలను కిరాతకంగా హత్య చేసిన స్టూడెంట్స్.. అసలేం జరిగింది?

Teacher Wife Kids Murder: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బాగ్‌పట్ జిల్లాలో ఆదివారం చోటుచేసుకున్న దారుణం అందరినీ కలచివేసింది. టీచర్‌పై పగతో ఇద్దరు మైనర్లు ఆయన భార్యా పిల్లలను హత్య చేసిన సంఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. పోలీసులు  తెలిపిన పూర్తి వివరాల ప్రకారం..  బాగ్‌పట్ జిల్లా గంగ్నౌలీ గ్రామానికి చెందిన ముఫ్తి ఇబ్రహీం అనే ఉపాధ్యాయుడు స్థానిక మసీదులో పిల్లలకు మతపరమైన విద్య బోధిస్తూ ఉండేవారు. విద్యార్థులను క్రమశిక్షణలో ఉంచాలన్న ఉద్దేశ్యంతో తప్పు చేసిన విద్యార్థులను మందలించేవారు. ఈ క్రమంలోనే కొంతమంది విద్యార్థులను మందలించారు.  దీంతో అందులో ఇద్దరు మైనర్లు ముఫ్తి పట్ల తీవ్ర పగ పెంచుకుని ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆదివారం మధ్యాహ్నం సమయంలో ముఫ్తి ఇబ్రహీం ఇంట్లో లేని సమయంలో ఆ ఇద్దరు బాలురు సుత్తి,  కత్తి తీసుకుని ఆయన ఇంట్లోకి చొరబడ్డారు. అక్కడ ఉన్న ఆయన భార్య ఇస్రానా, కుమార్తెలు సోఫియా (5), సుమైయా (2)లపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. ముగ్గురినీ అక్కడికక్కడే హతమార్చి నిందితులు పారిపోయారు. సంఘటన బయటపడగానే గ్రామంలో కలకలం చెలరేగింది. గ్రామస్థులు ముఫ్తి కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని, నిందితులకు కఠిన శిక్ష విధించాలని డిమాండ్ చేశారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

Also Read: Business Ideas 2025: వాట్సాప్ కేవలం చాటింగ్ కోసమే కాదు.. ఇక్కడ డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి అయిదు మార్గాలు ఉన్నాయని తెలుసా?

పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజ్,  స్థానికుల సమాచారం ఆధారంగా తక్షణమే నిందితులిద్దరినీ పట్టుకున్నారు. విచారణలో వారు నేరాన్ని అంగీకరించారు. టీచర్ కొట్టాడన్న  కారణంగా ప్రతీకార భావంతో ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డామని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం వారిని బాల నేర చట్టం ప్రకారం ప్రత్యేక విచారణకు పంపించారు. బాధిత కుటుంబానికి పోలీసులు రక్షణ కల్పించారు. ఈ సంఘటన నేపథ్యంలో స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఈ ఘటన సమాజంలో ఆందోళన రేపుతోంది. చిన్న వయసులోనే ఇంత ఘోరమైన చర్యలకు దిగడానికి కారణమేమిటనే ప్రశ్న అందరిలో తలెత్తుతోంది.  పిల్లలలో పెరుగుతున్న ఆగ్రహం, మానసిక ఒత్తిడి, తల్లిదండ్రుల నిర్లక్ష్యం వంటి అంశాలపై చర్చ అవసరమని నిపుణులు  సూచిస్తున్నారు. విద్యాసంస్థలు విద్యార్థుల మనోభావాలను అర్థం చేసుకుని మానసిక పరిపక్వతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణుల అభిప్రాయం. ఈ సంఘటనతో ముఫ్తి కుటుంబం విషాదంలో మునిగింది.  

Also Read:  Defence Stocks: అదృష్టమంటే మన హైదరాబాద్ కంపెనీదే.. రక్షణ శాఖ నుంచి భారీ ఆర్డర్ సొంతం..5ఏళ్లలో 1667శాతం లాభాలు.!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

ChildrensStudents killedteacher wifeUttar PradeshUttar Pradesh news

Trending News