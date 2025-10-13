Teacher Wife Kids Murder: ఉత్తరప్రదేశ్లోని బాగ్పట్ జిల్లాలో ఆదివారం చోటుచేసుకున్న దారుణం అందరినీ కలచివేసింది. టీచర్పై పగతో ఇద్దరు మైనర్లు ఆయన భార్యా పిల్లలను హత్య చేసిన సంఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. పోలీసులు తెలిపిన పూర్తి వివరాల ప్రకారం.. బాగ్పట్ జిల్లా గంగ్నౌలీ గ్రామానికి చెందిన ముఫ్తి ఇబ్రహీం అనే ఉపాధ్యాయుడు స్థానిక మసీదులో పిల్లలకు మతపరమైన విద్య బోధిస్తూ ఉండేవారు. విద్యార్థులను క్రమశిక్షణలో ఉంచాలన్న ఉద్దేశ్యంతో తప్పు చేసిన విద్యార్థులను మందలించేవారు. ఈ క్రమంలోనే కొంతమంది విద్యార్థులను మందలించారు. దీంతో అందులో ఇద్దరు మైనర్లు ముఫ్తి పట్ల తీవ్ర పగ పెంచుకుని ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
ఆదివారం మధ్యాహ్నం సమయంలో ముఫ్తి ఇబ్రహీం ఇంట్లో లేని సమయంలో ఆ ఇద్దరు బాలురు సుత్తి, కత్తి తీసుకుని ఆయన ఇంట్లోకి చొరబడ్డారు. అక్కడ ఉన్న ఆయన భార్య ఇస్రానా, కుమార్తెలు సోఫియా (5), సుమైయా (2)లపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. ముగ్గురినీ అక్కడికక్కడే హతమార్చి నిందితులు పారిపోయారు. సంఘటన బయటపడగానే గ్రామంలో కలకలం చెలరేగింది. గ్రామస్థులు ముఫ్తి కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని, నిందితులకు కఠిన శిక్ష విధించాలని డిమాండ్ చేశారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజ్, స్థానికుల సమాచారం ఆధారంగా తక్షణమే నిందితులిద్దరినీ పట్టుకున్నారు. విచారణలో వారు నేరాన్ని అంగీకరించారు. టీచర్ కొట్టాడన్న కారణంగా ప్రతీకార భావంతో ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డామని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం వారిని బాల నేర చట్టం ప్రకారం ప్రత్యేక విచారణకు పంపించారు. బాధిత కుటుంబానికి పోలీసులు రక్షణ కల్పించారు. ఈ సంఘటన నేపథ్యంలో స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ ఘటన సమాజంలో ఆందోళన రేపుతోంది. చిన్న వయసులోనే ఇంత ఘోరమైన చర్యలకు దిగడానికి కారణమేమిటనే ప్రశ్న అందరిలో తలెత్తుతోంది. పిల్లలలో పెరుగుతున్న ఆగ్రహం, మానసిక ఒత్తిడి, తల్లిదండ్రుల నిర్లక్ష్యం వంటి అంశాలపై చర్చ అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. విద్యాసంస్థలు విద్యార్థుల మనోభావాలను అర్థం చేసుకుని మానసిక పరిపక్వతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణుల అభిప్రాయం. ఈ సంఘటనతో ముఫ్తి కుటుంబం విషాదంలో మునిగింది.
