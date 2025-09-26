Tragic Incident: భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలకు ఇద్దరు పిల్లల ప్రాణం బలి.. తల్లే హంతకురాలు

Killer Mother: తెలంగాణలో సంచలనం సృష్టించిన ఇద్దరు పిల్లల హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. తన భర్త ఇతర వివాహేతర సంబంధం కొనసాగించడం.. తమ కుటుంబాన్ని పట్టించుకోకపోవడంతో ఆమె ప్రాణాలు వదులుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. అయితే తాను చనిపోతే పిల్లల భవిష్యత్ ఏమిటని ఆందోళన చెందిన ఆ తల్లి ముగ్గురు పిల్లలను హత్య చేయాలని భావించింది. ముగ్గురు పిల్లల్లో ఇద్దరిని చంపేసింది. చివరికి కుటుంబసభ్యుల ఫిర్యాదుతో ఆమె నిందితురాలిగా దొరికేసింది.
మహబూబాబాద్ జిల్లాలో సంచలనం సృష్టించిన ఐదేళ్ల బాలుడి హత్య కేసును పోలీసులు చేధించారు. మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో సీఐ సర్వయ్య హత్య కేసు వివరాలను వెల్లడించారు. కేసముద్రం మండలం నారాయణపురం గ్రామానికి చెందిన పందుల ఉపేందర్ ఏడేళ్ల కిందట వరంగల్ జిల్లా నెక్కొండ మండలం అలంకానిపేట గ్రామానికి చెందిన శిరీషను ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరికి ముగ్గురు కుమారులు. కొంతకాలం సజావుగా సాగిన వీరి సంసారంలో భర్త తాగుడుకు బానిసై వివాహేతర సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నాడు.
ఈ క్రమంలోనే తనను, పిల్లలను పట్టించుకోకపోవడంతో భార్య శిరీష ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయించింది. అయితే తాను చనిపోతే ముగ్గురు పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమవుతుందోనని శిరీష ఆందోళన చెంది తన పిల్లలను చంపి తాను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. జనవరి 15వ తేదీన తన చిన్న కుమారుడు నిహాల్ (2)ను నీటి సంపులో పడేసి చంపేసి ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన ఘటనగా చిత్రీకరించి అందరిని నమ్మించింది. జూలై 21వ తేదీన పెద్ద కుమారుడు మనీశ్ కుమార్ మెడపై కత్తితో గాయపరిచి హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించింది.
బాలుడి అరుపులకు అతడి నానమ్మ లేచి చూడగా రక్తపు మడుగులో ఉండడతో బాలుడిని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించింది. చికిత్సను అందించడంతో బాలుడి బతికాడు. రెండోసారి సెప్టెంబర్ 24వ తేదీన మనీశ్ కుమార్ పడుకొని ఉండగా నైలాన్ తాడుతో మెడకు గట్టిగా చుట్టి హతమార్చింది. అనంతరం బతుకమ్మ ఆడేoదుకు వెళ్లింది. నానమ్మ ఇంటికి వచ్చి చూడగా మనవడు అచేతనంగా పడి ఉండడంతో డాక్టర్ వద్దకు తీసుకెళ్లగా అప్పుడు బాలుడు అప్పటికే మృతి చెందాడు.
బాలుడి మెడపై ఉరి ఆనవాళ్లు కనపడటంతో ఈ విషయాన్ని వెంటనే పోలీసులకు తెలిపాడు. పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని అనుమానాస్పద కేసుగా నమోదు చేశారు. పోలీసులు విచారణ చేపట్టగా శిరీష ఇద్దరు కుమారులను హతమార్చిన విషయాలు బయటపడ్డాయి.
