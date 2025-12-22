Palnadu Murder: పల్నాడులో దారుణం.. ఇద్దరు టీడీపీ కార్యకర్తల దారుణ హత్య..!

Two TDP Leaders Brutally Murdered In Palnadu: పల్నాడు ప్రాంతం మరోసారి జంట హత్యలతో ఉలిక్కిపడింది. దుర్గి మండలం అడిగొప్పల గ్రామంలో ఆదివారం రాత్రి సుమారు 11 గంటల సమయంలో అన్నదమ్ములైన కొత్త శ్రీరాం మూర్తి (44), ఆయన సోదరుడు హనుమంతు (35)ని దారుణంగా నరికి చంపారు.
ముందుగా అడిగొప్పలలోని ఇంటిలో ఉన్న శ్రీరాం మూర్తిని హతమార్చిన దుండగులు.. ఆ తరువాత గ్రామ సమీపంలోని శ్రీ నీలంపాటి లక్ష్మీఅమ్మవారి ఆలయం వద్ద ఉన్న ఆయన సోదరుడు హనుమంతును కత్తులతో నరికి చంపారు. హతులు ఇరువురు టీడీపీ కార్యకర్తలు కాగా.. వారిని ఎవరు చంపారనే దానిపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.
గ్రామంలో టీడీపీలో చురుకుగా ఉండే వేగంటి నరేష్. వీరిరువురు అనుచరులుగా ఉండేవారని పోలీసులు అనుకుంటున్నారు. అయితే నరేష్ వర్గీయులే ఈ హత్యలకు పాల్పడి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. సుమారు రెండు వారాల క్రితం నరేష్ అత్తపై శ్రీరాంమూర్తి దాడి చేసి తల పగలగొట్టాడు. ఆ సమయంలో నరేష్.. శ్రీరాంమూర్తిపై గొడవపడకుండా అత్తను ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాడు.
తన అత్తపై దాడి చేయడాన్ని జీర్ణించుకోలేక ఈ దారుణానికి పాల్పడి ఉంటాడని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. హతుల్లో ఒకరైన హనుమంతు శ్రీ నీలంపాటి లక్ష్మీ అమ్మవారి ఆలయ చైర్మన్ యాగంటి వెంకటేశ్వర్లు కారు డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. గతంలో అడిగొప్పల పల్నాడు ప్రాంతంలోని అతిపెద్ద ఫ్యాక్షన్ గ్రామంగా ఉండేది.
