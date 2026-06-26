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Son Kills Father: దారుణం.. ఉద్యోగం కోసం కన్నతండ్రినే హత్య చేయించిన కసాయి కొడుకు.. ఎక్కడంటే?

BCCL Compassionate Job: ఉద్యోగం కోసం ఓ కొడుకు తీసుకున్న దారుణ నిర్ణయం కుటుంబాన్నే విషాదంలోకి నెట్టింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందాలనే ఆశతో కన్నతండ్రినే హత్య చేయించే కుట్ర పన్నిన ఘటన సంచలనం సృష్టించింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 26, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:21 PM IST
Son Kills Father: దారుణం.. ఉద్యోగం కోసం కన్నతండ్రినే హత్య చేయించిన కసాయి కొడుకు.. ఎక్కడంటే?
Image Credit: Unemployed Son Kills Father To Secure Government Job In Dhanbad District Jharkhand (source-file)Source: Bureau

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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Son Kills Father: దారుణం.. ఉద్యోగం కోసం కన్నతండ్రినే హత్య చేయించిన కసాయి కొడుకు
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