/Son Kills Father: దారుణం.. ఉద్యోగం కోసం కన్నతండ్రినే హత్య చేయించిన కసాయి కొడుకు.. ఎక్కడంటే?

Unemployed Son Kills Father: జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని ధన్బాద్ జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఉద్యోగం కోసం ఓ వ్యక్తి తన సొంత తండ్రిని హత్య చేయించాడు. అంతేకాకుండా హత్య కోసం ఇద్దరు వ్యక్తులకు 10 లక్షల రూపాయల సుఫారీ కూడా ఇచ్చాడు. సాంకేతిక ఆధారాలు, విచారణలో సేకరించిన సమాచారంతో ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. తులేశ్వర్ నోనియా అనే 58 ఏళ్ల వ్యక్తి భారత్ కోకింగ్ కోల్ లిమిటెడ్ (బీసీసీఎల్) లో స్టోర్కీపర్గా పనిచేస్తున్నాడు. అయితే ఆయనకి పదవీ విరమణ సమయం దగ్గర పడుతుండటంతో.. తన తండ్రి ఉద్యోగం తనకు రాదనే ఉద్దేశ్యంతో రెండో కుమారుడు విజయ్ నోనియా దారుణ కుట్ర పన్నాడు. తన తండ్రిని హత్య చేయించడం ద్వారా కారుణ్య నియామకం కింద తాను ఆ ఉద్యోగాన్ని పొందొచ్చునని ప్లాన్ చేశాడు.
అనుకున్నదే తడవుగా తన తండ్రిని హత్య చేయించేందుకు అఖిలేశ్ మల్లాహ్, అమిత్ కుమార్ సింగ్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులకు రూ.10 లక్షలు సుఫారీ ఇచ్చాడు. తులేశ్వర్ నోనియా విధులు ముగించుకొని ఇంటికి వస్తున్న సమయంలో నిందితులు అఖిలేశ్, అమిత్ కుమార్ రాయితో తలపై బలంగా దాడి చేసి హత్య చేశారు. జూన్ 20న చితాహి-బరోరా రమదారి పక్కన పొదల్లో మృతదేహం కనిపించిందని ఓ వాచ్మెన్ సమాచారం ఇవ్వడంతో.. పోలీసులు ఘటన స్థలికి వెళ్లి మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసుల విచారణలో తులేశ్వర్ నోనియా మృతదేహంగా గుర్తించి వారి కుటుంబ సభ్యలుకు సమాచారం ఇచ్చారు. అయితే, కేసు తీవ్రత దృష్ట్యా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందంను ఏర్పాటు చేసింది.
సిట్ బృందం సాంకేతిక ఆధారాలు, విచారణలో సేకరించిన సమాచారంతో ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారిని విచారించగా.. విజయ్ నోనియానే తన తండ్రి హత్యకు ప్రధాన సూత్రధారి అని, ఉద్యోగం కోసం ఈ కుట్ర పన్నినట్లు నిందితులు అంగీకరించారు. నిందితులు తెలిపిన సమాచారంతో హత్యకు ఉపయోగించిన రాయి, మోటార్ సైకిల్, రక్తపు మరకలు ఉన్న దుస్తులు, మొబైల్ ఫోన్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు రిమాండ్ కు తరలించారు.
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