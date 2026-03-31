UP Crime News: అర్ధరాత్రి కోడలితో నగ్నంగా అత్తమామ పూజలు.. ఒంటి మీద బట్టలు తీసేసి..!

UP Crime News: యూపీలోని కాన్పుర్‌లో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. నగ్నంగా పూజలో పాల్గొనాలంటూ అర్ధరాత్రి కోడలిని భర్తతోపాటు అత్తమామలు వేధించారు. అదనపు కట్నం కోసం టార్చర్ పెట్టారు. ఈ ఘటనపై పోలీసుల దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 31, 2026, 07:29 PM IST

UP Crime News: ఆమె కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుని అత్తగారింట్లో అడుగుపెట్టింది. కొద్ది రోజులు కాపురం సజావుగానే సాగింది. కానీ.. మెళ్లగా ఇంట్లో అత్తమామలు ప్రవర్తనలో మార్పు కనిపించింది. ఇంట్లో ఏవేవో పూజలు చేసేవారు. ఓ రోజు అర్ధరాత్రి ఆమెను నిద్రలేపి పూజలో పాల్గొనాలని చెప్పారు. ఏం పూజ అని అడగ్గా.. ఇంట్లో సంపద పెరగాలంటే తాంత్రిక క్రతువులో పాల్గొనాలని చెప్పారు. అది నగ్నంగా పాల్గొనాలని అన్నారు. దీనికి ఆమె ఒప్పుకోకపోవడంతో గదిలో బంధించి బలవంతం చేశారు. భర్త, మామ కలిసి ఆమె ఒంటి మీద బట్టలు తీసేశారు. అసభ్యంగా ప్రవర్తించి క్రతువులో కూర్చొబెట్టారు. పూజ సమయంలో కూడా ఆమెపై దాడి చేశారు. చివరకు ఈ వేధింపులు తాళలేక పుట్టింటికి చేరుకుని.. భర్త కుటుంబంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఘటన యూపీలోని కాన్పూర్‌లో చోటు చేసుకుంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

కాన్పూర్‌లోని సచెండి ప్రాంతానికి చెందిన ఓ ధనిక కుటుంబం.. 2024 మార్చి 6న పాండు నగర్‌లోని మిశ్రా కుటుంబంతో సంబంధం కలుపుకుని కూతురుని ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు. వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరిపించారు. దాదాపు రూ.5 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేశారు. పెళ్లి తరువాత అత్తగారి ఇంటికి వెళ్లగా.. మొదట్లో అంతా సాధారణంగానే అనిపించింది. కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆమె అత్తమామల ఇంట్లో వాతావరణం మారిపోయింది. ప్రతి రోజు రాత్రి పూజలు, తంత్రాలు చేసేవారు. బాధితురాలిని కూడా పాల్గొనాలని అత్తమామలు బలవంతం చేశారు.

ఒక తాంత్రిక క్రతువుతో తమ కుటుంబానికి సంపద వచ్చిందని.. అందులో పాల్గొనాలంటే దుస్తులు విప్పాలని కోడాలితో అత్త చెప్పింది. తాను ఇలాంటి పూజ చేయడంతోనే కోటీశ్వరురాలిని అయ్యాయని చెప్పుకొచ్చింది. అయితే ఆమె నిరాకరించడంతో.. భర్త, మామ కలిసి బలవంతం చేశారు. ఒక గదిలో బంధించి కొట్టారు. అందరూ దుస్తులు విప్పి పూజలో పాల్గొన్నారు. తరువాత ఆమెను కూడా బలవంతంగా పూజలో కూర్చొపెట్టారు. క్రతువు జరుగుతున్న సమయంలోనూ బాధితురాలిని కొట్టారు. ఆ తరువాత రెండు కోట్ల రూపాయలు, ఒక కిలో బంగారం తీసుకురమ్మని కట్నం తీసుకురావాలని ఒత్తిడి చేశారు. అక్కడి నుంచి పుట్టింటికి చేరుకున్న బాధితిరాలు.. తల్లిదండ్రులకు విషయం చెప్పి కాన్పూర్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

ఈ కేసు ప్రస్తుతం దర్యాప్తులో ఉంది. అత్త, మామ, బావ, ఇతర కుటుంబ సభ్యులను పోలీసులు నిందితులుగా చేర్చారు. అయితే తాను ఫిర్యాదు చేసిన వెంటనే పోలీసులు కేసు నమోదు చేయలేదని బాధితురాలు ఆరోపిస్తోంది. రాజీ కోసం చాలా నెలల పాటు ప్రయత్నాలు జరిగాయని.. ఇరు పక్షాలను పదేపదే చర్చలకు పిలిచారని చెబుతోంది. రాజీ కుదరకపోవడంతో చివరికి కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారని తెలిపింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశామని ఏసీపీ అశుతోష్ సింగ్ తెలిపారు. అన్ని ఆరోపణలపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని.. వాస్తవాల ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. 

 

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

