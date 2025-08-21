English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Uttar Pradesh: పైత్యానికి పరాకాష్ట.. భార్య అచ్చం హీరోయిన్ నోరా ఫతేహీలా కన్పించడం కోసం భర్త ఏంచేశాడో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం పక్కా..

Up man wanted his wife to be nora fatehi: తన భార్యను రోజు ఎక్సర్ సైజ్ లు చేయాలని భర్త వేధింపులకు గురిచేశాడు. ఆమెకు తిండి పెట్టకుండా, గంటల కొద్ది ఆమెతో వర్కౌవుట్లు చేయించేవాడు. యూపీలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 21, 2025, 03:00 PM IST
  • యూపీలో భార్యకు వేధింపులు..
  • హీరోయిన్లా కన్పించాలంటూ శాడిజం..

Uttar Pradesh: పైత్యానికి పరాకాష్ట.. భార్య అచ్చం హీరోయిన్ నోరా ఫతేహీలా కన్పించడం కోసం భర్త ఏంచేశాడో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం పక్కా..

Man wanted wife to look like nora fatehi forced exercise in up: సాధారణంగా ఎవరికైన అందమైన యువతి తనకు భార్యగా రావాలని కలలు కంటారు. అచ్చం హీరోయిన్ లా ఉండాలని, ఆమెను చూస్తే కడుపు నిండిపోవాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. కానీ తలరాత అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అందులో ఉన్నదే జరుగుతుంది. మనకు ఎలాంటి భార్య దొరకలాని రాసి పెట్టుంటే అలాంటి అమ్మాయి దొరుకుతుంది.మరీ ఎక్కువగా ఈ కాలంలో అసలు పెళ్లి అవ్వడమే ఎక్కువ. అలాంటిది మంచి అమ్మాయిలు, అందమైన హీరోయిన్ లాంటి అమ్మాయి అనేది మాట్లాడుకొవడం వెస్ట్. ఈ క్రమంలో యూపీలో చోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ గా మారింది. 

 ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఘాజియాబాద్ లో ఈ దారుణం చోటు చేసుకుంది. బాధితురాలు షాను (26) చెప్పిన కథనం ప్రకారం, శివమ్ ఉజ్వల్ అనే వ్యక్తితో తనకుఈ ఏడాది మార్చి 6న  పెళ్లయ్యినట్లు చెప్పింది.  ఉజ్వల్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పీఈటీగా పనిచేస్తున్నాడు. పెళ్లి సమయంలో భారీగా కట్నకానుకలు, నగలు, స్కార్పియో అన్ని కల్పి రూ. 77 లక్షల కట్నం ఇచ్చుకున్నారు. గ్రాండ్ గా పెళ్లి కూడా జరిపించాడు. కొన్నినెలల పాటు కాపురం బాగానే సాగింది. 

అయితే.. అత్తింటి వారు రోజు కూడా ఇంకా కట్నం తేవాలని వేధింపులకు గురిచేసేవారు. తాను ఈ పెళ్లి అనవసరంగా పెళ్లి చేసుకున్నానని లేకుండా తనకు నోరా ఫతేహీలా అందమైన యువతి పెళ్లాంగా వచ్చేదని రోజు వేధించేవాడు. అంతే కాకుండా..నాజుకుగా కన్పించాలని రోజు గంటల కొద్ది ఎక్సర్ సైజులు చేయించేవాడు. అన్నం కూడా పెట్టకుండా వేధించేవాడు.

చివరకు వ్యాయామం అతిగా చేయడం అనేక సమస్యలు వచ్చాయి. తాను గర్భవతి అని ఇంట్లో వాళ్లకు చెప్పగా... ఆడపడుచు రుచి ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చి బలవంతంగా మింగేలా చేసిందని చెప్పింది. అది అబార్షన్ పిల్ అని ఆ తర్వాత తెలిసిందని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. చివరకు వీళ్లు వేధింపులు భరించలేక.. జూన్ 18న తన తల్లిదండ్రులు పుట్టింటికి తీసుకెళ్లారని చెప్పింది.

Read more: Naga Chaitanya in Tirumala Video: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నాగచైతన్య, శోభిత దంపతులు.. వీడియో ఇదే..

ఆ తర్వాత జులై 26న తిరిగి అత్తింటికి వెళ్లగా, ఇంట్లోకి రానివ్వకుండా గెంటేశారని వాపోయింది. తన వస్తువులు, నగలు తిరిగిఇవ్వలేదని చెప్పింది. దీంతో లాభంలేదని తన భర్తపై, అత్తామామలపై కట్నం వేధింపులతో పాటు,  గృహ హింస, గర్భస్రావానికి కారకులయ్యారంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు చెప్పుకొచ్చింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 

 

