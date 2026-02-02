English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రైమ్
  • UP Murder: 9 ఏళ్ల ప్రేమ.. పెళ్లయిన 2 నెలలకే భర్తను కడతేర్చిన భార్య.. ఈ దారుణం ఎక్కడ జరిగిందంటే..?

UP Murder: 9 ఏళ్ల ప్రేమ.. పెళ్లయిన 2 నెలలకే భర్తను కడతేర్చిన భార్య.. ఈ దారుణం ఎక్కడ జరిగిందంటే..?

UP crime news: వారిద్దరూ తొమ్మిదేళ్లు ప్రేమించుకున్నారు. పెద్దలను ఒప్పించి రెండు నెలల క్రితమే ఘనంగా పెళ్లి కూడా చేసుకున్నారు. కానీ ఇంతలోనే తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఆ భార్య.. తన భర్తను గొంతు నులిమి హత్య చేసింది. ఈ దారుణ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బరేలీలో చోటు చేసుకుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 2, 2026, 07:53 AM IST

Trending Photos

Jobs 2026: యువతకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసింది.. 120 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల..!
5
BSNL Recruitment 2026
Jobs 2026: యువతకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసింది.. 120 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల..!
Samantha: భర్తకు ముద్దు పెడుతూ.. ఉదయాన్నే బెడ్ పైన సమంత.. ఫోటోలు వైరల్..!
5
Samantha cute couple photos
Samantha: భర్తకు ముద్దు పెడుతూ.. ఉదయాన్నే బెడ్ పైన సమంత.. ఫోటోలు వైరల్..!
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌పై ఎదురుచూపులే.. బడ్జెట్ 2026లో ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఏమిటంటే..!
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌పై ఎదురుచూపులే.. బడ్జెట్ 2026లో ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఏమిటంటే..!
KCR SIT Probe: తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ సిట్‌ విచారణ... ధర్నాలతో దద్దరిల్లిన తెలంగాణ
8
KCR Investigation
KCR SIT Probe: తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ సిట్‌ విచారణ... ధర్నాలతో దద్దరిల్లిన తెలంగాణ
UP Murder: 9 ఏళ్ల ప్రేమ.. పెళ్లయిన 2 నెలలకే భర్తను కడతేర్చిన భార్య.. ఈ దారుణం ఎక్కడ జరిగిందంటే..?

Wife kills her husband in up: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బరేలీలో దారుణం జరిగింది. తొమ్మిదేళ్లు ప్రేమించుకున్న ఆ జంట పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లి చేసుకున్నారు. కట్ చేస్తే.. పెళ్లయిన రెండు నెలలకే తనకు తాళి కట్టిన భర్తను కడతేర్చింది భార్య. ఆపై ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం కూడా చేసింది. చివరికి పోలీసులకు దొరికిపోయింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది.  

Add Zee News as a Preferred Source

ఎటావా జిల్లాకు చెందిన జితేంద్ర కుమార్ యాదవ్, జ్యోతి గత తొమ్మిదేళ్లుగా ప్రేమించుకున్నారు. స్కూల్ సమయంలోనే మొదలైన వీరి పరిచయం గతేడాది నవంబర్ 25న పెళ్లి బంధంతో ఒకటైంది. జితేంద్ర ఇండియన్ వెటర్నరీ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగిగా వర్క్ చేస్తుండగా.. జ్యోతి కాంట్రాక్ట్ బస్ కండక్టర్‌గా పనిచేస్తుంది. పెళ్లయిన తర్వాత బరేలీలోని ఇజ్జత్‌నగర్ ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్న ఈ జంట మధ్య కొద్దిరోజులుగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి.

పోలీసులు తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం.. ఆర్థికపరమైన విభేదాలే ఈ హత్యకు దారితీశాయి. జితేంద్ర తన భార్యకు తెలియకుండా ఆమె అకౌంట్ నుండి రూ. 20 వేలు డ్రా చేసి, ఆన్‌లైన్ జూదంలో పోగొట్టాడు. ఈ విషయంపై జనవరి 26న దంపతుల మధ్య తీవ్రస్థాయిలో వాగ్వాదం జరిగింది. గొడవ పెద్దది కావడంతో జ్యోతి తన తల్లిదండ్రులతో పాటు సోదరుడు దీపక్‌కు ఫోన్ చేసి ఇంటికి పిలిపించింది. జ్యోతి కుటుంబ సభ్యులు వచ్చిన తర్వాత గొడవ మరింత పెద్దదైంది. ఆవేశంలో జ్యోతి తల్లిదండ్రులు, సోదరుడు కలిసి జితేంద్రను గట్టిగా పట్టుకోగా.. జ్యోతి అతడి గొంతు నులిమి హత్య చేసింది. జితేంద్ర మరణించాడని నిర్ధారించుకున్నాక.. దీనిని ఆత్మహత్యగా మార్చేందుకు అందరు కలిసి ప్లాన్ వేశారు. ఒక మఫ్లర్‌ను జితేంద్ర మెడకు చుట్టి, కిటికీ గ్రిల్‌కు వేలాడదీశారు. అనంతరం చుట్టుపక్కల వారిని పిలిచి తన భర్త ఉరివేసుకున్నాడని జ్యోతి కేకలు వేసింది.

మొదట పోలీసులు కూడా దీనిని ఆత్మహత్యగానే పరిగణించారు. మృతదేహం పరిసరాల్లో చూసినా కూడా ఎలాంటి డౌట్ రాలేదు. కానీ, జితేంద్ర సోదరుడు అజయ్ కుమార్ ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసి మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టంకు పంపారు. ఇక రిపోర్టులో విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి. జితేంద్రది ఉరి వేసుకోలేదని, గొంతు నులపడం వల్లే అతను ప్రాణాలు కోల్పోయాడని వైద్యులు తేల్చారు. దీంతో పోలీసులు తమ స్టైల్‌లో విచారించగా, జ్యోతి అసలు నిజాన్ని అంగీకరించింది. ఆవేశంలోనే తాను ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు ఒప్పుకుంది. ఈ కేసులో జ్యోతితో పాటు ఆమె తల్లిదండ్రులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. పరారీలో ఉన్న ఆమె సోదరుడు దీపక్ కోసం ప్రస్తుతం గాలిస్తున్నారు.

Also Read: Today Rashi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశుల వారికి అఖండ రాజయోగం.. పట్టిందల్లా బంగారం..!

Also Read: Smart Kitchen: ఏపీకి రోల్ మోడల్ గా కడప ‘స్మార్ట్ కిచెన్’.. దీని ప్రత్యేకతలు ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

wife kills husbandUP Crime NewsUttar PradeshWife Kills Her Husband In Uttar Pradesh

Trending News