UP Murder: 9 ఏళ్ల ప్రేమ.. పెళ్లయిన 2 నెలలకే భర్తను కడతేర్చిన భార్య.. ఈ దారుణం ఎక్కడ జరిగిందంటే..?

Wife kills her husband in up: ఉత్తరప్రదేశ్లోని బరేలీలో దారుణం జరిగింది. తొమ్మిదేళ్లు ప్రేమించుకున్న ఆ జంట పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లి చేసుకున్నారు. కట్ చేస్తే.. పెళ్లయిన రెండు నెలలకే తనకు తాళి కట్టిన భర్తను కడతేర్చింది భార్య. ఆపై ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం కూడా చేసింది. చివరికి పోలీసులకు దొరికిపోయింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది.
ఎటావా జిల్లాకు చెందిన జితేంద్ర కుమార్ యాదవ్, జ్యోతి గత తొమ్మిదేళ్లుగా ప్రేమించుకున్నారు. స్కూల్ సమయంలోనే మొదలైన వీరి పరిచయం గతేడాది నవంబర్ 25న పెళ్లి బంధంతో ఒకటైంది. జితేంద్ర ఇండియన్ వెటర్నరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగిగా వర్క్ చేస్తుండగా.. జ్యోతి కాంట్రాక్ట్ బస్ కండక్టర్గా పనిచేస్తుంది. పెళ్లయిన తర్వాత బరేలీలోని ఇజ్జత్నగర్ ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్న ఈ జంట మధ్య కొద్దిరోజులుగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి.
పోలీసులు తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం.. ఆర్థికపరమైన విభేదాలే ఈ హత్యకు దారితీశాయి. జితేంద్ర తన భార్యకు తెలియకుండా ఆమె అకౌంట్ నుండి రూ. 20 వేలు డ్రా చేసి, ఆన్లైన్ జూదంలో పోగొట్టాడు. ఈ విషయంపై జనవరి 26న దంపతుల మధ్య తీవ్రస్థాయిలో వాగ్వాదం జరిగింది. గొడవ పెద్దది కావడంతో జ్యోతి తన తల్లిదండ్రులతో పాటు సోదరుడు దీపక్కు ఫోన్ చేసి ఇంటికి పిలిపించింది. జ్యోతి కుటుంబ సభ్యులు వచ్చిన తర్వాత గొడవ మరింత పెద్దదైంది. ఆవేశంలో జ్యోతి తల్లిదండ్రులు, సోదరుడు కలిసి జితేంద్రను గట్టిగా పట్టుకోగా.. జ్యోతి అతడి గొంతు నులిమి హత్య చేసింది. జితేంద్ర మరణించాడని నిర్ధారించుకున్నాక.. దీనిని ఆత్మహత్యగా మార్చేందుకు అందరు కలిసి ప్లాన్ వేశారు. ఒక మఫ్లర్ను జితేంద్ర మెడకు చుట్టి, కిటికీ గ్రిల్కు వేలాడదీశారు. అనంతరం చుట్టుపక్కల వారిని పిలిచి తన భర్త ఉరివేసుకున్నాడని జ్యోతి కేకలు వేసింది.
మొదట పోలీసులు కూడా దీనిని ఆత్మహత్యగానే పరిగణించారు. మృతదేహం పరిసరాల్లో చూసినా కూడా ఎలాంటి డౌట్ రాలేదు. కానీ, జితేంద్ర సోదరుడు అజయ్ కుమార్ ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసి మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టంకు పంపారు. ఇక రిపోర్టులో విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి. జితేంద్రది ఉరి వేసుకోలేదని, గొంతు నులపడం వల్లే అతను ప్రాణాలు కోల్పోయాడని వైద్యులు తేల్చారు. దీంతో పోలీసులు తమ స్టైల్లో విచారించగా, జ్యోతి అసలు నిజాన్ని అంగీకరించింది. ఆవేశంలోనే తాను ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు ఒప్పుకుంది. ఈ కేసులో జ్యోతితో పాటు ఆమె తల్లిదండ్రులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. పరారీలో ఉన్న ఆమె సోదరుడు దీపక్ కోసం ప్రస్తుతం గాలిస్తున్నారు.
