  • Telugu News
  • క్రైమ్
  • UP Murder: ప్రియుడిపై మోజుతో భర్తను కడతేర్చిన భార్య.. శరీరాన్ని ముక్కలుగా కోసి.. ప్లాస్టిక్ బ్యాగులో మూటకట్టి..

UP Murder: ప్రియుడిపై మోజుతో భర్తను కడతేర్చిన భార్య.. శరీరాన్ని ముక్కలుగా కోసి.. ప్లాస్టిక్ బ్యాగులో మూటకట్టి..

Another Blue Drum Horror In UP: దేశమంతటా అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించిన మీరట్ ‘బ్లూ డ్రమ్’ మర్డర్ లాంటి ఘోర ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్‌లోనే మరొకటి జరిగింది. ఓ భార్య ప్రియుడి మోజులో పడి అతనితో కలిసి భర్తను అతి దారుణంగా మర్డర్ చేసింది. ఆ తరువాత డెడ్‌బాడీని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి ప్లాస్టిక్ బ్యాగుల్లో మూటకట్టి బ్లూ డ్రమ్ములో వేసింది. ఈ దారుణ ఘటన సంభల్ జిల్లా చందౌసీలో చోటు చేసుకుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 23, 2025, 08:32 AM IST

Wife Brutally Murdered Her Husband With The Help Of Boyfriend: ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సంభల్ జిల్లా చందౌసీ ప్రాంతంలో రాహుల్ (40) అనే వ్యక్తి షూ బిజినెస్ చేస్తున్నాడు. రూబీ అనే మహిళతో అతనికి 15 ఏళ్ల క్రితం పెళ్లి జరిగింది. ఈ జంటకి 12 ఏళ్ల కొడుకు, 10 ఏళ్ల కుమార్తె ఉంది. అయితే, రూబీకి కొన్నాళ్ల క్రితం గౌరవ్ అనే వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది. దీంతో కొద్దిరోజులుగా వారిద్దరి మధ్య అక్రమ సంబంధం కొనసాగుతోంది. 

అయితే వీరిద్దరి వ్యవహారంపై భర్త రాహుల్‌కు అనుమానం రావడంతో భార్య రూబీని ప్రశ్నించాడు. దీంతో కొంతకాలంగా ఇదే విషయంపై భార్యాభర్తల మధ్య తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో భర్త అడ్డు తొలగించుకోవాలని భావించిన రూబీ.. ప్రియుడు గౌరవ్‌తో కలిసి భర్త రాహుల్ మర్డర్‌కు స్కెచ్ వేసింది.

ఇక ఈ నెల 18న ఏం తెలియనట్లుగా రూబీ పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి తన భర్త రాహుల్ కనిపించడం లేదని ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో రూబీ వ్యవహారశైలిపై పోలీసులకు అనుమానం వచ్చింది. దీంతో ఆమెను అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ చేపట్టగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆమె చెప్పిన ఆధారాలతో పోలీసులు వెతుకులాట ప్రారంభించగా.. పట్రౌవా రోడ్డులో ఈద్గా దగ్గర పాలిథీన్ బ్యాగుల్లో మానవ శరీర భాగాలు లభ్యమయ్యాయి. చేతులు, కాళ్లు, మొండెం ఇలా వేరువేరుగా ఉన్నాయి. దొరికిన చేతిపై రాహుల్ అని పచ్చబొట్టు ఉండటంతో పోలీసులు శరీర భాగాలు రాహుల్‌విగా గుర్తించారు. దీంతో రూబీ, ఆమె ప్రియుడు గౌరవ్‌ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

రాహుల్ పదేళ్ల కుమార్తె పోలీసులతో మాట్లాడుతూ.. తరచూ ముగ్గురు వ్యక్తులు తమ ఇంటికి వచ్చేవారని చెప్పింది. వారు తమకు చాక్లెట్లు తెచ్చేవారని తెలిపింది. రాహుల్‌ను ఇంట్లోనే హత్యచేసినట్లు భావిస్తున్న పోలీసులు.. ఇంట్లోని కాట్ లెగ్, స్కూటర్, బ్యాగ్, టాయిలెట్ బ్రష్, ఐరన్ రాడ్, ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ లాంటి ఆధారాలను సేకరించారు. అయితే రాహుల్ శరీర భాగాలను ముక్కలుగా చేసి వేరువేరు ప్రాంతాల్లో రూబీ, గౌరవ్‌లు పడేశారు. దీంతో మరికొన్ని శరీర భాగాల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. తల భాగం ఇంకా దొరకలేదు. ఈ ఘటనపై ఇంకా దర్యాప్తు కొనసాగుతుందని పోలీసులు తెలిపారు.

Also Read: School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపటి నుండి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!

Also Read: Cold Waves: తెలంగాణను కమ్మేసిన చలి దుప్పటి.. ఆ జిల్లాల్లో సింగిల్ డిజిట్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు..!  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

