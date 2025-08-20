English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Uttar Pradesh: గాల్లో దీపంలా భర్తల ప్రాణాలు.. రొట్టెలు ఎందుకు చేయలేదన్నందుకు.. కట్టుకున్న భార్య ఏంచేసిందో తెలుసా..?

Woman attacks husband over roti argument: రొట్టెలు తనకు ఇష్టమని ఎందుకు చేయలేదని భర్త అడిగాడు. అంతే భార్య రెచ్చిపోయింది. ఇద్దరి మధ్య మాట మాటా పెరిగింది. దీంతో వంటరూమ్ లో ఉన్న కత్తితో భర్తపైకి దాడికి దిగింది.  ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 20, 2025, 09:42 PM IST
  • ప్రాణాలు కోల్పోయిన మరో భర్త..
  • యూపీలో దారుణం..

Uttar Pradesh: గాల్లో దీపంలా భర్తల ప్రాణాలు.. రొట్టెలు ఎందుకు చేయలేదన్నందుకు.. కట్టుకున్న భార్య ఏంచేసిందో తెలుసా..?

Woman brutally attacks on husband with knife over roti dispute in up: సమాజంలో కొంత మంది పనులు వల్ల భార్యభర్తల పవిత్ర బంధం ప్రస్తుతం ప్రశ్నార్థకంగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. పొద్దున లేవగానే భర్తల్ని భార్యలు చంపడం, మరికొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని లేపేయడం ఇవే వార్తలు తరచుగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీంతో పెళ్లికున్నగొప్పతనం కాస్త ప్రస్తుతం పెద్ద ట్విస్ట్ గా మారింది. అసలు చాలా మంది ఇటీవల వెలుగుచూస్తున్న ఘటనల్ని చూసి అసలు పెళ్లి చేసుకుని వాళ్ల చేతిలో చావడం కన్నా.. సింగిల్ గా హ్యపీగా లైఫ్ లీడ్ చేయడం బెటర్ అంటూ కూడా ఆలోచనల్ని చేస్తున్నారు.

మొత్తంగా కొంత మంది దారుణామైన పనులు వల్ల.. మొత్తంగా వివాహ వ్యవస్థ ప్రమాదంలో పడింది. ఈ క్రమంలో చిన్న విషయాల్ని కూడా పెద్దది చేసుకుని, భూతద్దంలో పెట్టుకుని చంపడం, చావడం, సుపారీలు ఇచ్చి లేపేయడం వంటి పనుల్ని చేయడం కామన్ గా మారిపోయింది. ప్రస్తుతం యూపీలో కూడా ఇలాంటి ఘటన మరోకటి వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని బల్లియా జిల్లాలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. మహవీర్ అఖాడా ప్రాంతానికి చెందిన సంజయ్ కుమార్ (28), లాల్బుజీలు దంపతులు. వీరికి ముద్దురు పిల్లలు. ఈక్రమంలో ఇటీవల భర్తరాత్రిపూట తన ఇంటికి వచ్చాడు. అప్పటికే భార్య.. కిచిడీ చేసింది. దీంతో భర్త తనకు ఎందుకు చపాతీలు చేయలేదని భార్యను అడిగాడు.

తనకు రోటీలు చేయాల్సిందేనంటూ మంకు పట్టుపట్టాడు. దీంతో కోపంలో భార్య తన భర్తతో వాగ్వాదంకు దిగింది. అంతే కాకుండా.. కత్తితో తన భర్త కడుపులో పలుమార్లు పొడించింది. ఈ క్రమంలో భర్త కేకలు పెట్టడంతో చుట్టుపక్కలవారు అక్కడకు వచ్చారు.వెంటనే సంజయ్ ను ఆస్పత్రికి తరలించారు.  స్థానిక ఆస్పత్రిలో ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం, మెరుగైన వైద్యం కోసం మరో ఆసుపత్రికి వెళ్లాలని వైద్యులు సూచించారు.

ఈ  క్రమంలో సంజయ్న ను జిల్లా ఆస్పత్రికి తరలించి వైద్యం అందిస్తున్నారు. దీనిపై ఎలాంటి ఫిర్యాదు  అందలేదని పోలీసులు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనతో మరోసారి మగ జాతీ అంతా ఉలిక్కి పడింది. చపాతీ ఎందుకు చేయలేదని అడిగితే..  మొగుడ్ని చంపడానికి కూడా సిద్దపడతారా అంటూ నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

 

