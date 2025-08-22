English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mahabubabad news: తెలంగాణలో ఘోరం.. టీవీ సీరియల్ చూడొద్దన్నందుకు పురుగుల మందు తాగిన భార్య.. వీడియో వైరల్..

woman suicide attempt in mahabubabad: సీరియల్ ముఖ్యమా.. నేను ముఖ్యమా అని భర్త కొప్పడినందుకు భార్య పురుగుల మందు తాగి, కొడుకుతో కూడా తాగించింది. దీంతో  ఇద్దరు అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 22, 2025, 06:22 PM IST
  • చిన్న విషయానికి ఆత్మహత్యకు యత్నించిన భార్య..
  • మహబూబాబాద్ లో ఘోరం..

Mahabubabad news: తెలంగాణలో ఘోరం.. టీవీ సీరియల్ చూడొద్దన్నందుకు పురుగుల మందు తాగిన భార్య.. వీడియో వైరల్..

Woman suicide attempt over tv serial issue in mahabubabad: ఇటీవల కొంత మంది భార్యభర్తల్ని చూస్తే మరీ విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పెళ్లి చేసుకుని చక్కగా కాపురం చేయాల్సింది పోయి ఒకర్ని మరోకరు ఎలా చంపాలో ప్లాన్ లు చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా భార్యభర్తలు ఒకర్ని  మించి మరోకరు ప్లాన్ లు చేస్తున్నారు. దీంతో   ప్రతిరోజు కూడా భార్యభర్తల హత్యలు, ఆత్మహత్యలకు చెందిన ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

కొంత మంది క్షణికావేశంలో అసలు వాళ్లు ఏంచేస్తున్నారో కూడా ఆలోచించుకొలేని సిట్యువేషన్ కు వెళ్లిపోయారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం తెలంగాణలోని మహబూబాబాద్ జిల్లా బయ్యారం మండలం కోడిపుంజుల తండాలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది.  ఉదయం నుండి పొలం పనులు చేసి భర్త ఇంటికి వచ్చాడు.

 

అయితే.. అతను అన్నం పెట్టమని సీరియల్ చూస్తున్న భార్యను అడిగాడు. దీంతో భార్య సీరియల్ అయిపోయాక పెడతానని చెప్పింది. కానీ అతను మాత్రం.. సీరియల్ ముఖ్యమా, నేను ముఖ్యమా అని భర్త కోప్పడ్డాడు. ఇద్దరి మధ్య మాటా మాటా పెరిగింది. దీంతో భర్తతో గొడవ పడింది.

ఈ క్రమంలో భర్త ఇంటి వెనకాల వెళ్లి రాత్రిపూట కూర్చున్నాడు. రాత్రి పూట ఆమె పురుగుల మందు తాగి, తన కొడుకుకు తాగించింది. దీంతో ఇంట్లో పెద్ద శబ్దమైంది. వెంటనే భర్త వచ్చి చూడగా.. భార్య మరోకూతురుకు సైతం పురుగులు మందు తాగించడానికి ప్రయత్నించింది.

వెంటనే భర్త ఆమె చేతి నుంచి పురుగుల మందు బైటపడేశాడు. చుట్టుపక్కల వారికి సమాచారం ఇచ్చాడు.  ఇద్దర్ని కూడా ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం కొడుకు పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. మరో వైపు అతని భార్యకు ప్రాణాపాయం తప్పింది.

Read more: Kukatpally Sahasra Murder: వీడిన కూకట్ పల్లి బాలిక హత్యకేసు మిస్టరీ.. పక్కాగా ప్లాన్ పేపర్ మీద రాసుకుని మరీ.. షాక్‌లో పోలీసులు..

మొత్తంగా తన భార్యను తాను అన్నం పెట్టమన్నందుకు, సీరియల్ ముఖ్యమా.. తాను ముఖ్యమా..అని అడినందుకు ఇంత ఘోరం చేసిందని భర్త కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. భర్త   ఈ ఘటనపై మాట్లాడిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.  ఈ  ఘటన వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు మరీ ఇలా తయారయ్యారెంట్రా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

mahabubabadWoman Suicide AttemptFamily Disputewoman drinks poisonmarried woman suicide attempt

