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‘ఇరుముడి’ సహా తెలుగులో రూ. 100 కోట్ల షేర్ అందుకున్న నాన్ ప్యాన్ ఇండియా చిత్రాలు..

100 Crore Share Movies Non Pan India Movies: ప్యాన్ ఇండియన్ మూవీస్ రూ. 100 కోట్లు షేర్ కొట్టడం పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. అది కొట్టకపోతేనే మ్యాటర్ అని చెప్పాలి. కానీ కేవలం తెలుగులో మాత్రమే విడుదలై రూ. 100 కోట్లు షేర్ దాటడం మాత్రం పెద్ద విషయమే. అలా జరిగింది చాలా తక్కువ సార్లు మాత్రమే అని చెప్పాలి. రీసెంట్‌గా ‘ఇరుముడి’ ఈ లిస్టులో షరీక్ అయింది.  ఎలాంటి ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ లేకుండా విడుదలై ఈ చిత్రం సంచలనాలు రేపుతుంది ఈ చిత్రం. మొత్తంగా  తెలుగులోనే విడుదలై సెంచరీ కొట్టిన సినిమాలేంటో ఓ లుక్కేద్దాము.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 10, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:15 AM IST
‘ఇరుముడి’ సహా తెలుగులో రూ. 100 కోట్ల షేర్ అందుకున్న నాన్ ప్యాన్ ఇండియా చిత్రాలు..
Image Credit: 100 Crore Share Movies (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘ఇరుముడి’ సహా తెలుగులో రూ. 100 కోట్ల షేర్ అందుకున్న నాన్ ప్యాన్ ఇండియా చిత్రాలు..
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