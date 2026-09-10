/‘ఇరుముడి’ సహా తెలుగులో రూ. 100 కోట్ల షేర్ అందుకున్న నాన్ ప్యాన్ ఇండియా చిత్రాలు..

Regional Movies 100 Crore Share Movies: కేవలం ప్రాంతీయ భాష చిత్రం రూ. 100 కోట్ల షేర్ అంటే మామూలు విషయం కాదు. అందులోనూ ఆరు ఫ్లాపుల తర్వాత వచ్చిన చిత్రంతో ఆ ఫీట్ చేయడమంటే గొప్ప విషయమే ‘ఇరుముడి’తో ఇప్పుడిదే చేసి చూపించారు రవితేజ. 10 రోజుల్లో ఈ సినిమా రూ. 106 కోట్లు షేర్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల చేసింది. ఇక 19 రోజుల్లో రూ. 140 కోట్ల షేర్ (రూ 230 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టినట్టు సమాచారం. కేవలం తెలుగులో మాత్రమే విడుదలైన ఈ చిత్రం.. అందరి అంచనాలు తలకిందులు చేస్తూ రికార్డుల వేట కొనసాగిస్తుంది. విడుదలైన 19 రోజు కూడా దాదాపు రూ. 1.4 కోట్ల షేర్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 2.5 కోట్ల గ్రాస్ మార్క్ను అందుకోవడం విశేషం.
‘ఇరుముడి’ మరో సంచలనం..
ప్యాన్ ఇండియా ట్యాగ్ లేకుండా రూ. 100 కోట్ల షేర్ సాధించిన సినిమాలు తక్కువే. 2026లో అంటే ఈ ఇయర్ ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ రూ. 183 కోట్లు షేర్తో ఆల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచింది. అలాగే లాస్ట్ ఇయర్ పవన్ కళ్యాణ్ ‘ఓజి’ ఓన్లీ తెలుగులో రూ. 176 కోట్లు కలెక్ట్ చేసి ఔరా అనిపించింది. అలాగే 2020 సంక్రాంతికి వచ్చిన అల వైకుంఠపురములో రూ. 159 కోట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. రూ. 158 కోట్ల షేర్ ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ నాల్గో ప్లేస్లో నిలిచింది.
మహేష్ బాబు సరిలేరు నీకెవ్వరు కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 138 కోట్లు షేర్ కలెక్ట్ చేసింది. సూపర్ స్టార్ ఖాతాలోనే రూ. 100 కోట్ల షేర్ సాధించిన సినిమాలు ఐదు ఉండటం గమనార్హం. ‘గుంటూరు కారం’ రూ. 111 కోట్లు.. ‘సర్కారు వారి పాట’ రూ. 110 కోట్లు షేర్.. మహర్షి రూ. 104 కోట్లు.. ‘భరత్ అనే నేను’ రూ. 101 కోట్లు షేర్ వసూలు చేసాయి. ఇక ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ రూ. 135 కోట్లు.. ‘రంగస్థలం’ రూ. 127 కోట్లు షేర్.. ‘ఖైదీ నెం 150’ సినిమా రూ. 104 కోట్లు షేర్ వసూలూ చేసింది. తాజాగా ఇరుముడి ఈ లిస్టులో చేరడం గమనార్హం.
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