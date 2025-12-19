Betting App Case: బెట్టింగ్ యాప్ కేసులో స్టార్లకు షాక్‌.. యూవరాజ్, సోను సూద్, ఊర్వశి.. మరి కొంతమంది సెలబ్రిటీల ఆస్తులు జప్తు..!

Suresh Raina ED Probe: అక్రమంగా పనిచేస్తున్న 1xBet అనే ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్కు సంబంధించిన కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దర్యాప్తు వేగం పెంచింది. ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా తాజాగా సుమారు రూ.7.93 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ED అటాచ్ చేసింది. ఈ ఆస్తులు కొందరు ప్రముఖులకు… సంబంధించినవని వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఈ తాజా చర్యలతో క్రీడా లోకంతో పాటు సినిమా రంగం కూడా చర్చలోకి వచ్చింది. భారత మాజీ క్రికెటర్లు, సినీ నటులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఈ కేసులో పేర్లు వినిపించడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. ED అధికారులు బెట్టింగ్ యాప్ ద్వారా జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీలను లోతుగా.. పరిశీలిస్తున్నారు.
ఇక.. ఈ కేసులో పేర్లు వినిపించిన వారిలో మాజీ భారత క్రికెటర్ యూవరాజ్ సింగ్, రాబిన్ ఉతప్ప, సినీ నటులు ఊర్వశి రౌతేలా, సోను సూద్, నేహా శర్మ, అలాగే ప్రజాప్రతినిధి మిమీ చక్రబర్తీ ఉన్నారు. వీరితో పాటు క్రికెటర్ అంకుష్ హజ్రా పేరు కూడా ఈ జాబితాలో ఉంది.
ED వర్గాల ప్రకారం, యూవరాజ్ సింగ్కు సంబంధించిన ఆస్తులు సుమారు రూ.2.5 కోట్ల వరకు అటాచ్ అయ్యాయి. ఊర్వశి రౌతేలాకు సంబంధించిన రూ.2.02 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు ఆమె తల్లి పేరుపై నమోదు అయి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. సోను సూద్కు సంబంధించి సుమారు రూ.1 కోటి.. విలువైన ఆస్తులను ED అటాచ్ చేసింది. ఇతరుల విషయంలో కూడా లక్షల రూపాయల విలువైన ఆస్తులు ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా జప్తు అయ్యాయి.
ఇది మొదటిసారి కాదు. ఈ కేసులో గతంలోనే ED కీలక చర్యలు తీసుకుంది. ఇప్పటికే క్రికెటర్లు శిఖర్ ధావన్ కు సంబంధించిన రూ.4.55 కోట్ల ఆస్తులు, అలాగే సురేష్ రైనా కు సంబంధించిన రూ.6.64 కోట్ల ఆస్తులను ED అటాచ్ చేసింది. తాజా చర్యలతో కలిపి మొత్తం అటాచ్ చేసిన ఆస్తుల విలువ రూ.19.07 కోట్లకు చేరినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ED అధికారులు ఈ దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతోంది. బెట్టింగ్ యాప్ ద్వారా వచ్చిన డబ్బు ఎలా వినియోగించబడింది, ఎవరి ద్వారా ఎక్కడికి వెళ్లింది అనే అంశాలపై పూర్తిస్థాయి విచారణ జరుగుతోంది. అవసరమైతే మరిన్ని చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ కేసు ఫలితం ఎలా ఉండబోతుందో, మరిన్ని పేర్లు బయటకు వస్తాయా అనే విషయాలపై ప్రజల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది.
