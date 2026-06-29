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2026 బాలీవుడ్ ఫస్ట్ హాఫ్ రివ్యూ.. చరిత్ర తిరగరాసిన ‘దురంధర్ 2’..

2026 Bollywood 1st Half Review: 2026 కాలండర్ ఇయర్‌లో 6 నెలలు వెళ్లిపోయాయి.  ఈ ఆరు నెలల్లో పలు చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ యేడాది బాలీవుడ్‌కు గోల్డెన్ పీరియడ్ అని చెప్పాలి. ఆదిత్యధర్ దర్శకత్వంలో రణ్‌వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన ‘దురంధర్’ మూవీకి రెండో భాగంగా వచ్చిన ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’ మూవీ అన్ని రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. ఈ సినిమాతో ఈ యేడాది బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ అండ్ ఫ్లాప్స్ విషయానికొస్తే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 29, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:20 AM IST
2026 బాలీవుడ్ ఫస్ట్ హాఫ్ రివ్యూ.. చరిత్ర తిరగరాసిన ‘దురంధర్ 2’..
Image Credit: Bollywood 2026 First Half Review (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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2026 బాలీవుడ్ ఫస్ట్ హాఫ్ రివ్యూ.. చరిత్ర తిరగరాసిన ‘దురంధర్ 2’..
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