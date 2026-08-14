/2026 ఈ హీరోలకు కలిసొచ్చింది.. చిరు,శర్వా, అఖిల్, వరుణ్ తేజ్..

Come Back Year 2026: 2026 ఈ హీరోలకు బాగా కలిసొచ్చింది. ఓ రకంగా కమ్ బ్యాక్ ఇయర్గా 2026 గుర్తుండి పోతుంది. ‘భోళా శంకర్’ వంటి డిజాస్టర్ మూవీ తర్వాత చిరంజీవి.. ఈ యేడాది అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ‘మన శంకర వర్ ప్రసాద్ గారు’ సినిమాతో పలకరించారు. ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలై ఈ యేడాది మన దేశంలో మొదటి హిట్ చిత్రంగా నిలిచింది. ఓ రకంగా చిరంజీవి పవర్ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చిన యేడాదిగా 2026 నిలిచిపోయింది.
అటు శర్వానంద్ కూడా 2026 కలిసొచ్చిందనే చెప్పాలి. ఈ యేడాది ‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ సినిమాతో చాలా కాలం తర్వాత మంచి హిట్ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ‘బైకర్’ సినిమాతో పలకరించాడు. ఈ సినిమాకు టాక్ బాగున్నా.. అందుకు తగ్గట్టు వసూళ్లను రాబట్టలేకపోయింది. ఓ రకంగా శర్వానంద్కు 2026 మెమరబుల్ ఇయర్గా మిగిలింది.
రామ్ చరణ్..
ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత సరైన సక్సెస్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న రామ్ చరణ్.. ఈ యేడాది బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో చేసిన ‘పెద్ది’తో మంచి సక్సస్ అందుకున్నాడు. ఈ సినిమా బాగున్నా.. నేటివిటీ ఇతరత్రా అంశాల కారణంగా అనుకున్నంత స్థాయిలో మిగతా భాషల్లో ఆడలేదు. అయినా.. నటుడిగా రామ్ చరణ్కు మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది.
సమంత..
సమంత కూడా ‘శాకుంతలం’ వంటి డిజాస్టర్ మూవీ తర్వాత దాదాపు రెండేళ్లు లాంగ్ తర్వాత రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన మూవీ ‘మా ఇంటి బంగారం’ . ఈ సినిమా సామ్ సోలో హీరోయిన్గా ఎక్కవ వసూల్లు సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. ఓ రకంగా తన ఫైట్స్తో అదరగొట్టేసింది.
అఖిల్ అక్కినేని..
అటు అక్కినేని అఖిల్.. హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చి దాదాపు పుష్కర కాలం సమీపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో హిట్ కొట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ యేడాది ‘లెనిన్’ మూవీతో పవర్పుల్ కమ్ ఇచ్చాడు. ఇంటెన్సివ్ విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరించింది. చాలా యేళ్ల తర్వాత అఖిల్లోని నటుడిని బయటకు తీసుకొచ్చిందీ చిత్రం. ఈ సినిమా తర్వాత ఎలాంటి సబ్జెక్ట్తో సినిమా చేస్తాడా అనేది చూడాలి.
వరుణ్ తేజ్..
ఇక చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ల తర్వాత మరో మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్కు ఈ యేడాది కలిసొచ్చింది. దాదాపు సోలో హీరోగా హిట్ అన్నదే లేని సమయంలో మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘కొరియన్ కనకరాజు’ సినిమా బిగ్గెస్ట్గా హిట్గా నిలిచింది. అంతేకాదు బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని లాభాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
ఫైనల్గా గత కొన్నేళ్లుగా హిట్ కోసం స్ట్రగుల్ పడ్డ కథానాయకులు ఈ యేడాది సక్సెస్ బాట పట్టడంతో ఆయా హీరోలతో పాటు వారి అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీలో ఉన్నారు.
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