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2026 ఈ హీరోలకు కలిసొచ్చింది.. చిరు,శర్వా, అఖిల్, వరుణ్ తేజ్..

Come Back Year of Heroes: 2026 ఈ హీరోలకు బాగా కలిసొచ్చిందనే చెప్పాలి. గత కొన్నేళ్లుగా హిట్ కోసం ముఖం వాచిపోయిన ఈ హీరోలు ఎట్టకేలకు హిట్ బాట పట్టారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి నుంచి మొదలు పెడితే.. శర్వానంద్, అఖిల్, వరుణ్ తేజ్ అందరు హిట్ బాట  పట్టారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 14, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:04 PM IST
2026 ఈ హీరోలకు కలిసొచ్చింది.. చిరు,శర్వా, అఖిల్, వరుణ్ తేజ్..
Image Credit: 2026 Lucky Year (File Photos/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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2026 ఈ హీరోలకు కలిసొచ్చింది.. చిరు,శర్వా, అఖిల్, వరుణ్ తేజ్..
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