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2026 టాలీవుడ్ ఫస్ట్ హాఫ్ రివ్యూ.. బ్లాక్ బస్టర్స్.. హిట్ ఫ్లాప్స్ ఇవే..

2026 Tollywood 1st Half Review: 2026లో మరో ఆరు నెలలు గడిచిపోయాయి. ఈ ఆరు నెలల్లో పలు చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి. అందులో వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టే సినిమాలు మాత్రమే సక్సెస్ అందుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 2026 జనవరి నుంచి జూన్ వరకు విడుదలైన చిత్రాల్లో ఏది హిట్‌గా నిలిచింది. ఏది బిగ్గెస్ట్ ఓపెనర్‌.. ఏ మూవీలు డిజాస్టర్స్‌గా నిలిచాయో ఓ లుక్కేద్దాం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 29, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:05 AM IST
2026 టాలీవుడ్ ఫస్ట్ హాఫ్ రివ్యూ.. బ్లాక్ బస్టర్స్.. హిట్ ఫ్లాప్స్ ఇవే..
Image Credit: 2026 first Half Review (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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