/2026 టాలీవుడ్ ఫస్ట్ హాఫ్ రివ్యూ.. బ్లాక్ బస్టర్స్.. హిట్ ఫ్లాప్స్ ఇవే..

2026 Tollywood 1st 6 Months Review: 2026లో సంక్రాంతి బరిలో ఐదు చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి. అందులో మూడు చిత్రాలు విజయం సాధించాయి. ఈ యేడాది జనవరి 12న అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో చిరంజీవి హీరోగా విడుదలైన ‘మన శంకర్ వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా అద్భుతమన ఓపెనింగ్ ఇచ్చింది. వెంకీమామ క్యామియో రోల్లో నటించిన ఈ సినిమా ఈ ఇయర్ తొలి హిట్గా నిలిచింది. అంతేకాదు మన దేశంలో తొలి బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. అటు సంక్రాంతి బరిలో విడుదలైన అనగనగా ఒక రాజు, నారీ నారీ నడుమ మురారి సినిమాలు బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్స్గా నిలిచాయి. అటు రవితేజ హీరోగా నటించిన ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ ఫ్లాప్గా నిలిస్తే.. ప్రభాస్, మారుతి కాంబినేషన్లో ఈ యేడాది సంక్రాంతి బరిలో బోణి చేసిన ‘ ది రాజాసాబ్’ఈ యేడాది బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్గా నిలిచింది.
ఈ యేడాది ‘హైయ్యెస్ట్ గ్రాసర్గా పెద్ది’..
ఆ తర్వాత పలు చిత్రాలు విడుదలైన పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపించలేకపోయాయి. జూన్ 4వ తేదిన రామ్ చరణ్ నటించిన ‘పెద్ది’ సినిమా మన తెలుగులోనే అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన ‘ది రాజా సాబ్’ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. ఈ సినిమా బిగ్గెస్ట్ ఓపెనర్తో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా ‘పెద్ది’ రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ అయిన ఈ చిత్రం ఓవర్సీస్, హిందీ, తమిళం, మలయాళంలో పెద్ది పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపలేకపోయింది. తమిళం, మలయాళంలో కనీసం పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు. ఓవరాల్గా అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా నిలిచినా.. బ్రేక్ ఈవెన్ కు 16 కోట్ల దూరంలో నిలిచి యావరేజ్తో సరిపెట్టుకుంది. అటు ‘పెద్ది’ విడుదలైన వారానికే విడుదలైన ‘సింగ్ గీతం’ సినిమాకు మంచి పేరు వచ్చినా డబ్బులు మాత్రం రాలేదు.
ఊహించని విజయం ‘మా ఇంటి బంగారం’..
జూన్ 17న విడుదలైన సమంత ‘మా ఇంటి బంగారం’ ఊహించిని విజయం సాధించింది. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో లేడీ ఓరియంటెడ్ మూవీగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా వాల్యూ బిజినెస్ పై మూడింతల లాభాలను రాబట్టి ఊహకందని బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ను అందుకుంది.
డబ్బింగ్ సినిమాల బాక్సాఫీస్ జోరు..
జనవరి జూన్ మధ్య విషయానికొస్తే.. ఫిబ్రవరిలో విడుదలైన పవన్ కళ్యాణ్ ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్గా నిలిచింది. అటు అదే రోజు తెలుగులో డబ్ అయిన ‘దురంధర్ 2’ సినిమా ఊహకందని విజయం తెలుగులో సాధించింది. దురంధర్ 2 తర్వాత తెలుగులో విడుదలైన డబ్బింగ్ సినిమాల విషయానికొస్తే.. ‘యూత్’.. సూర్య హీరోగా నటించిన వీర భద్రుడు, మోహన్లాల్ హీరోగా నటించిన దృశ్యం 3, యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ నటించిన ‘బ్లాస్ట్ జోన్’ సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర విజయాలు సాధించాయి. ఈ సారి తెలుగులో ఐదు డబ్బింగ్ చిత్రాలు విజయాలు సాధించడం విశేషం.
సెమీ హిట్స్ నుంచి అబౌ యావరేజ్ విషయానికొస్తే..
కపుల్ ఫ్రెండ్లీ, విష్ణు విన్యాసం, రాకాస, బాండ్ మేళం, గోదారి గట్టుపైనా సినిమాలు సోసోగా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఆడాయి. మిగిలిన చిత్రాలేవి పెద్దగా ఆడలేదు అనే కంటే సోదిలో లేకుండా పోయాయి.
ఆరు నెలల్లో 5 క్లీన్ హిట్స్..
మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ ఆరు నెలల్లో 5 సినిమాలు హిట్గా నిలిచాయి. పెద్ది యావరేజ్గా నిలిస్తే.. ‘దురంధర్ 2’, ‘వీరభధ్రుడు’ డబ్బింగ్ చిత్రాలుగా విడుదలై ఇరగదీసాయి. ఇక ప్రభాస్ నటించిన‘ది రాజాసాబ్’, పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ చిత్రాలు డిజాస్టర్స్గా నిలిచాయి.
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