Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /2027 సంక్రాంతి బరిలో అర డజను సినిమాలు.. పొంగల్ పోటీలో నిలిచేదెవరు. ?

2027 సంక్రాంతి బరిలో అర డజను సినిమాలు.. పొంగల్ పోటీలో నిలిచేదెవరు. ?

2027 Sankranthi Race: తెలుగు సినిమాలకు అతిపెద్ద సీజన్ సంక్రాంతి. ఈ సీజన్‌లో మినిమం నాలుగు సినిమాలు పోటీ పడటం ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఒక్కోసారి వీటి సంఖ్య 6కు చేరినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు. ఒకేసారి అర డజను సినిమాల రిలీజ్ వల్ల థియేటర్స్ సమస్య వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఇక వచ్చే సంక్రాంతి బరిలో ఇప్పటికే అర డజనుకుగా పైగా చిత్రాలు పోటీ పడుతున్నాయి. మరి ఈ బరిలో నిలిచేదెవరు..?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 16, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:40 PM IST
2027 సంక్రాంతి బరిలో అర డజను సినిమాలు.. పొంగల్ పోటీలో నిలిచేదెవరు. ?
Image Credit: 2027 Sankranthi Movies (File Photos/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
భారీ చిత్రాలకు వరంగా మారుతున్న లెంగ్తీ రన్ టైమ్.. మూవీ ఎంత పెద్దగా ఉంటే అంత సక్సెస్..
2
3
4
5