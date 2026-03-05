Virosh Gold: విజయ్, రష్మిక పెళ్లిలో 257 తులాల బంగారం.. ఇక పెళ్లి ఖర్చు ఎంతో తెలుసా?

Vijay Rashmika Marriage Cost: సినిమాలో కలిసి పని చేసిన విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నాలు ఆ సమయంలో జరిగిన పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది. వరుసగా సినిమాలు చేస్తుండగా వారి మధ్య బంధం మరింత దృడమైంది. ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారి డేటింగ్ వరకు వచ్చేసింది. ఇరువురు మనసులు మార్చుకోగా.. పెళ్లితో జీవితాలను పంచుకున్నారు. సినీ పరిశ్రమలో అగ్ర తారలుగా గుర్తింపు పొందుతున్న ఈ నటీనటులు ప్రేమ బంధాన్ని పెళ్లిగా మార్చుకున్నారు. నెల రోజుల నుంచి విజయ్, రష్మిక పెళ్లిపైనే అందరి దృష్టి పడింది. మరి వీరి పెళ్లి ఎలా జరిగింది? ఎంత బంగారం కొన్నారు? ఎంత ఖర్చయ్యింది? తదితర వివరాలు తెలుసుకుందాం.
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలోనే అత్యంత ఖరీదైన వివాహంగా విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక పెళ్లి ఉండనుంది. ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన ఉదయ్పూర్లో ఆత్మీయులు, సన్నిహితులు, కుటుంబసభ్యులు, బంధుమిత్రులతో వివాహం జరిగింది. ఫ్యామిలీ స్టార్, నేషనల్ క్రష్ పెళ్లి అక్కడ జరిగినా.. వివాహ విందు మాత్రం హైదరాబాద్లో భారీ స్థాయిలో జరిగింది. అంతకుముందు తెలంగాణలోని తమ స్వగ్రామంలో విజయ్ దేవరకొండ దంపతులు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేశారు.
దాదాపు పక్షం రోజులుగా వీరి పెళ్లిపై ఒకటే చర్చ. పెళ్లిలో విజయ్ వేసుకున్న వస్త్రధారణ.. వధువుగా రష్మిక ధరించిన ఆభరణాలపై అందరి దృష్టి పడింది. రాజుల కాలంలో మాదిరి విరోష్ జంట కనిపించింది. మరి పెళ్లికి ఎంత బంగారం వినియోగించారనేది చర్చ జరిగింది. మొత్తం మూడు కిలోలకు పైగా బంగారం వధూవరులు వినియోగించారని తెలుస్తోంది. తులాల పరంగా చూస్తే 257 తులాల బంగారం కొత్త జంట వాడింది. విజయ్, రష్మిక పెళ్లి ఒక ప్రముఖ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థ నిర్వహించిందని సమాచారం. ఉదయ్పూర్లో పెళ్లి, సొంతూరులో సత్యనారాయణ వ్రతం, సంగీత్ కార్యక్రమం, అభిమానులకు విందు, మీడియాకు ప్రత్యేక విందు, దేశవ్యాప్తంగా మిఠాయిల పంపిణీ, ఆలయాల్లో అన్నదానంతోపాటు హైదరాబాద్లో రిసెప్షన్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థ చేసింది. మొత్తం ఒక ప్యాకేజ్గా మాట్లాడుకున్నారని తెలుస్తోంది.
ఖర్చులు పోగా లాభం
విరోష్ పెళ్లి కోసం దాదాపు రూ.15 కోట్లకు పైగా ఖర్చయ్యిందని చర్చ జరుగుతోంది. సాధారణ ప్రజల వివాహాలు అయితే ఎవరు పెళ్లి చేస్తారని ప్రధానంగా చర్చ ఉంటుంది. ఇలా విజయ్, రష్మిక పెళ్లి ఖర్చు వధువు, వరుడు తరఫున ఎవరో ఖర్చు చేశారని చర్చించగా.. ఇద్రూ కలిసి ఖర్చు పెట్టుకున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. వీరి పెళ్లికి సంబంధించిన వీడియోను విరోష్ జోడీ నెట్ఫ్లిక్స్కు అప్పగింంచింది. దీనికోసం నెట్ఫ్లిక్స్ సంస్థ సుమారు రూ.60 కోట్లు చెల్లించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ వీడియో ద్వారా విరోష్ జోడీ తమ పెళ్లి ఖర్చుపోను అదనంగా రూ.45 కోట్ల వరకు లాభం పొందారు. తమ పెళ్లిని కూడా వ్యాపారంగా మలుచుకుని ఈ స్టార్ జంట లాభదాయకంగా మారింది.
