45 Movie: గరుడ పురాణం నేపథ్యంలో శివన్న, ఉపేంద్ర హీరోలుగా ‘45 ది మూవీ’..

45 Movie:కరుణాడ చక్రవర్తి శివ రాజ్ కుమార్, రియల్ స్టార్ ఉపేంద్ర హీరోలుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘45’. రాజ్ బి శెట్టి మరో హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ని సూరజ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద శ్రీమతి ఉమా రమేష్ రెడ్డి, ఎం రమేష్ రెడ్డి భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. మైత్రి ద్వారా తెలుగులో జనవరి 1న విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ శనివారం గ్రాండ్ గా జరిగింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 28, 2025, 09:21 AM IST

45 Movie: గరుడ పురాణం నేపథ్యంలో శివన్న, ఉపేంద్ర హీరోలుగా ‘45 ది మూవీ’..

ప్రస్తుతం తెలుగు సహా అన్ని ఇండస్ట్రీస్ లో ప్యాన్ ఇండియా సినిమాలు వస్తున్నాయి. ఈ కోవలో కరుణాడ చక్రవర్తి శివరాజ్, రియల్ స్టార్ ఉపేంద్ర, రాజ్ శెట్టి కథానాయకులుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘45’.అర్జున్ జన్య డైరెక్ట్ చేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా హీరో శివరాజ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ..  నాలుగైదు నిమిషాల్లోనే అర్జున్ జన్య ఈ స్టోరీని నేరేట్ చేశారు. ఇంటర్వెల్, క్లైమాక్స్ అద్భుతంగా అనిపించిందన్నారు. ఈ కథను మీరే డైరెక్ట్ చేయండని అర్జున్ కి ఐడియా ఇచ్చాను. ముందుగా ఓ రెండు మూడే సీన్లు యానిమేషన్స్‌లో అర్జున్ పిక్చరైజ్ చేశారు. రమేష్ ఆ సీన్లు చూసి సినిమా అవకాశం ఇచ్చారు. అర్జున్ తనకు ఇచ్చిన అవకాశానికి పూర్తిగా న్యాయం చేశారని చెప్పుకొచ్చారు.  తెలుగులో మా మూవీని మైత్రి రిలీజ్ చేస్తుండటం ఆనందంగా ఉంది. కన్నడలో ఆల్రెడీ సక్సెస్ అయింది. ఈ మూవీని చూస్తే కచ్చితంగా ప్రతీ ఒక్క ప్రాణిని ప్రేమిస్తారు. గౌరవిస్తారన్నారు.  ఎన్ని రోజులు భూమ్మీద బతుకుతామో తెలీదు.. బతికినన్ని రోజులు హ్యాపీగా  బతకాలని ఈ మూవీ చెబుతుంది. సత్య కెమెరా వర్క్, రవి వర్మ ఫైట్స్ ఇలా అన్నీ అద్భుతంగా కుదిరాయి. అర్జున్ గారు ఇండియాలో నెంబర్ వన్ డైరెక్టర్ అవుతారు. ఈ మూవీ అందరినీ మనస్పూర్తిగా ఆకట్టుకుంటుందన్నారు. జనవరి 1న మా మూవీని అందరూ చూడండని ప్రేక్షకులను రిక్వెస్ట్ చేశారు. 

ఉపేంద్ర మాట్లాడుతూ.. ‘అర్జున్  కథను నెరేట్ చేసిన విధానం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా ఆయన ఎంత సక్సెస్ అయ్యారో నాకు తెలుసు. ఈ స్టోరీ నెరేట్ చేసేటప్పుడు ప్రతీ పాత్రను యాక్ట్ చేసి మరీ చూపించారు. ముందుగా ఓ సీన్‌ను పిక్చరైజ్ చేశారు.   దానికి డబ్బింగ్ కంప్లీట్ చేసి నిర్మాతకు థియేటర్లో చూపించారు. ఆ తరువాత ఈ మూవీని స్టార్ట్ చేశామన్నారు,  శివన్నని ఇంత వరకు ఇలా ఎక్కడా కూడా, ఏ సినిమాలో కూడా చూడలేదు. స్క్రీన్ ప్లే పరంగా అర్జున్ అద్భుతం చేశారు. ఈ మూవీ తరువాత అర్జున్ పెద్ద దర్శకుడు అయిపోయాడున్నారు. నాకు ఇంత వరకు ఎవ్వరూ ఇవ్వని పాత్రను చాలా డేరింగ్‌గా అర్జున్ నాకు ఇచ్చారు. ఆయన్ను చూస్తే సౌమ్యంగా ఉంటారు.. కానీ తెరపై మాత్రం విధ్వంసం క్రియేట్ చేశారన్నారు.  తెలుగు వాళ్లు మంచి చిత్రాల్ని ఎప్పుడూ ఆదరిస్తారు. జనవరి 1న మా మూవీని అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయండన్నారు. 

దర్శకుడు అర్జున్ జన్యా మాట్లాడుతూ.. ‘‘45’ మూవీలో ఓ కొత్త ప్రపంచాన్ని  ప్రేక్షకులు చూడబోతోన్నారు. మూడున్నరేళ్లుగా ఈ మూవీ కోసం కష్టపడ్డాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన శివన్న గారికి, ఉపేంద్ర గారెకి అందరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. రాజ్ బి శెట్టి అద్భుతంగా చేశారు. ఈవీని రిలీజ్ చేస్తున్న మైత్రి శశి గారికి ధన్యవాదాలు. ఈయన ఇచ్చిన సూచనలు  మాకెంతో ఉపయోగపడ్డాయి. జనవరి 1న మా మూవీని చూసి అందరూ సపోర్ట్ చేయండన్నారు. 

నిర్మాత రమేష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘45’ మూవీ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే అవుతుంది. ఈ సినిమాని చూస్తే దీని విలువ తెలుస్తుందన్నారు. గరుడ పురాణం గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పే చిత్రమిది. శివన్న, ఉపేంద్ర, రాజ్ బి శెట్టి అద్భుతంగా చేశారు. ప్రతీ ఒక్కరూ చూడాల్సిన సినిమా అన్నారు. జనవరి 1న ఈ మూవీని అందరూ కుటుంబ సమేతంగా చూసి ఎంజాయ్ చేయండన్నారు. 

మైత్రి శశి మాట్లాడుతూ.. ‘మాకు ‘45’ మూవీని రిలీజ్ చేసేందుకు అవకాశం ఇచ్చిన టీంకు ధన్యవాదాలు.  ఇంటర్వెల్ వరకు ఒకలా ఉంటుంది. ఆ తరువాత ఉపేంద్ర గారి, శివన్న గారి విశ్వరూపాన్ని చూస్తారు. క్లైమాక్స్ హై మూమెంట్‌లా ఉంటుంది. రాజ్ బి శెట్టి పాత్ర అందరినీ అట్రాక్ట్ చేస్తోంది. మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చేలా ఈ చిత్రం ఉంటుంది. జనవరి 1న ఈ మూవీని చూసి సపోర్ట్ చేయండన్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

45 Movie45 Kannada Telugu Dubbed MovieShiva RajkumarUpendera45 Movie Release Date

